Väitös: Suomalaisten soiden karhukaiset: sitkeimmätkään eläimet eivät selviä kaikkialla (Mäenpää)
Jyväskylän yliopiston vastavalmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin karhukaisia, mikroskooppisen pieniä ja sitkeydestään tunnettuja eläimiä, suomalaisissa soissa. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan, miten karhukaisyhteisöt vaihtelevat eri suotyypeissä sekä luonnontilaisilla, ojitetuilla ja ennallistetuilla soilla.
Suot ovat olennainen osa Suomen maisemaa, historiaa ja kulttuuria. Ne ovat myös globaalisti tärkeitä ekosysteemejä ilmaston säätelylle ja biologiselle monimuotoisuudelle. Vaikka soiden monimuotoisuus tunnetaan jo suhteellisen hyvin, tiedetään niillä elävien mikroskooppisten eläinten elinympäristövaatimuksista vain vähän.
Väitöskirjatutkija Hennariikka Mäenpään väitöskirjan tulokset osoittavat, että karhukaisyhteisöt eivät ole samanlaisia kaikissa soissa. Ne vaihtelevat erityisesti suotyypin mukaan ja myös soiden käsittely, mikrotopografia ja sammalet vaikuttavat niihin.
- Vaikka karhukaiset tunnetaan kyvystään kestää äärimmäisiä olosuhteita, eivät kaikki lajit selviydy avosoiden karuissa ympäristöissä. Ojitetut sararämeet tarjoavat vähemmän elinympäristöjä kuin luonnontilaiset, eikä ennallistaminen näytä parantavan olosuhteita edes vuosikymmenen kuluttua, selventää väitöskirjatutkija Hennariikka Mäenpää Jyväskylän yliopistosta.
Ympäristö muokkaa karhukaisia
Tutkimus osoittaa, että vaikka karhukaiset kestävät karuja olosuhteita lepotilassa ja ovat maailmanlaajuisesti laajalle levinneitä, eivät ne selviydy kaikkialla.
- Karhukaisten voidaan katsoa olevan herkkiä ympäristön häiriöille. Tutkimuksesta saadaan uutta tietoa siitä, miten eri mittakaavan ympäristötekijät muovaavat karhukaisyhteisöjä, kertoo Mäenpää.
Filosofian maisteri Hennariikka Mäenpään väitöskirjan "In search of peatland tardigrades: methodological insights and community patterns across habitat and management types” tarkastustilaisuus on perjantaina 19.9.2025 klo 13:00 Ylistönrinteellä salissa YAA303. Opponenttina toimii professori Asko Lõhmus Tarton yliopistosta ja kustoksena yliopistotutkija Sara Calhim. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitöskirja ‘’Karhukaiset soilla: menetelmällisiä näkökulmia ja yhteisörakenteen vaihtelu eri elinympäristö- ja käsittelytyypeissä‘’ on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_104801?sid=204736193
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Väitöskirjatutkija Hennariikka Mäenpää, hennariikka.h.maenpaa@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius suuntaa katseensa merelle18.9.2025 15:00:00 EEST | Kutsu
Puhdas energiasiirtymä muuttaa muun muassa sellaisten yritysten liiketoimintaympäristöä, joiden asiakkaat toimivat merialueilla tai meriliikenteeseen sidoksissa olevilla aloilla. Siksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on suunnannut katseensa myös merelle kehittäessään yritysten liiketoimintaa.
Väitös: Kontekstisidonnaiset mallit ennustavat, milloin kuljettajan tarkkaamattomuus voi johtaa onnettomuuksiin18.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Abhishek Sarkar kehitti väitöstutkimuksessaan kontekstisensitiivisiä malleja, jotka auttavat tunnistamaan kuljettajan keskittymisen herpaantumisen eri ajotilanteissa. Mallit osaavat ottaa huomioon ajoympäristön, kuljettajan omat kyvyt ja erilaiset poikkeustilanteet. Tuloksia voidaan hyödyntää ajoneuvojen valvontajärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelussa ja kuljettajakoulutuksessa.
Väitöstutkimus selvitti adaptiivisten menetelmien hyötyä sensoriverkkopaikannuksessa – apua paikannuksen haasteisiin vaihtelevissa ulko-olosuhteissa18.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
FM Jari Luomala käsitteli väitöstutkimuksessaan referenssi- ja etäisyysperusteista paikannusta ulkona toimiville langattomille sensoriverkoille. Tutkimuksessa esitetään ratkaisuja sensoriverkon laitteiden eli noodien paikannustarkkuuden parantamiseksi vaihtelevissa olosuhteissa.
Raportti: SOTE-rahoitusmalli ei vastaa todellisuutta – tutkijat vaativat huomiota alueiden välisiin eroihin17.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tuoreessa raportissa tarkasteltiin demografisten ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta SOTE-palveluiden tarpeeseen ja kustannuksiin hyvinvointialueilla. Tutkijoiden mukaan nykyinen rahoitusmalli ei vastaa todellista tarvetta, eikä ota huomioon väestön rakenteellisia ja sosiaalisia eroja. Rahoitusmallia tulisi tutkijoiden mukaan uudistaa, jotta se ei johtaisi alueelliseen eriarvoisuuteen.
Tutkijoiden yössä pääset ihmettelemään maailmankaikkeuden aikajanaa ja kokemaan tieteen yhteisöllisyyden – Tutkijoiden yön 26.9.2025 ohjelmaa tänä vuonna neljällä paikkakunnalla!17.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Tutkijoiden yö on vuosittain järjestettävä tiedetapahtuma, jossa tutkijat ympäri Eurooppaa avaavat ovensa kaikenikäisille tiedonjanoisille. Tänä vuonna tutkijat avaavat ovensa laboratorioiden uumeniin Jyväskylän, Oulun ja Helsingin yliopistoissa sekä Hämeen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa perjantaina 29.5.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme