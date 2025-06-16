Merus Power toimittaa toisen sähkövaraston Puolaan
Merus Power on solminut toisen sähkövarastokaupan Puolaan vahvistaen strategiaansa sähkövarastomarkkinan kansainvälisessä kasvussa. Uusi hanke toteutetaan yhteistyössä puolalaisen EPQS-yhtiön kanssa, ja sen kohteena on 2 MW / 9 MWh:n sähkövarasto, joka toimitetaan yksityissektorin sijoittaja-asiakas.
Sähkövarasto toimitetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2026 aikana. Asiakkaan kanssa solmitaan myös kunnossapitosopimus, mikä tukee laitteen pitkää elinkaarta ja asiakastyytyväisyyttä. Kaupan kokonaisarvo on vajaa 2 miljoonaa euroa, josta Merus Powerin osuus on merkittävä.
Hanke toteutetaan yhteistyössä EPQS:n kanssa. Paikallinen kumppani takaa Puolan markkinatuntemuksen ja paikallisen toteutuskyvyn. Merus Power vastaa sähkövaraston laitetoimituksesta, käyttöönotosta ja elinkaaripalveluista. Yhteistyömalli mahdollistaa kustannustehokkaiden ja skaalautuvien energiaratkaisujen tarjoamisen uusilla markkinoilla.
"Tämä toinen sähkövarastokauppamme Puolaan osoittaa strategiamme toimivan ja että modernin energiavarastoinnin kysyntä kasvaa. Olemme ylpeitä voidessamme viedä luotettavaa suomalaista teknologiaa kasvaville markkinoille, ja tämä hanke on jälleen askel kohti turvallisempaa ja älykkäämpää energiatulevaisuutta," sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.
”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme jatkaa yhteistyötä Merus Powerin kanssa jo toisen sähkövarastoprojektin merkeissä. Merus Powerin teknologia ja asiantuntemus yhdistettynä meidän paikalliseen markkinatuntemukseemme muodostavat vahvan perustan menestyksekkäille toimituksille. Tämänkaltaiset projektit osoittavat, että yhdessä voimme vauhdittaa energiasiirtymää myös Puolassa," sanoo Marek Sikora, toimitusjohtaja, EPQS.
Ensimmäinen sähkövarastohanke Puolaan julkistettiin kesällä 2025, ja nyt solmittu toinen kauppa vahvistaa Merus Powerin jalansijaa Keski-Euroopan kehittyvillä energiamarkkinoilla.
Yhteyshenkilöt
Kari TuomalaToimitusjohtajaPuh:+358 20 735 4320kari.tuomala@meruspower.com
Jonna KannostoViestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaPuh:+358 44 357 8320jonna.kannosto@meruspower.com
Kuvat
Merus Power lyhyesti
Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 35,8 miljoonaa euroa, ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS. www.meruspower.com.
Muut kielet
