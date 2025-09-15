Rantatunneliin puolivuotishuolto ja pesu – yösulkuja arkisin kahden viikon ajan
Tampereen Rantatunnelissa tehdään yötyönä tunnelin puolivuotishuoltotöitä viikoilla 39–40. Työt suoritetaan neljänä perättäisenä yönä per tunneliputki, maanantai-illasta varhaiseen perjantaiaamuun. Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan varareitille.
Rantatunnelin itään johtava A-putki suljetaan yöajaksi liikenteeltä 22.–26.9.2025 klo 22–06.
Länteen johtava B-putki suljetaan yöajaksi liikenteeltä 29.9.–3.10.2025 kello 22–06.
Liikennekatkon aikana tunnelia pestään ja huolletaan, sekä testataan ja tarkistetaan tunnelin teknisiä järjestelmiä ja laitteita. Myös tunnelin verhousrakenne ja kaivot tarkastetaan sekä tarvittaessa puhdistetaan. Suljetun tunneliputken liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi katuverkon kautta opastetulle varareitille. Toisessa tunneliputkessa liikennöidään normaalisti.
Perusteellinen huolto kahdesti vuodessa
Rantatunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan kuukausittain tehtävillä säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään pesemällä tunnelia säännöllisesti. Lisäksi kahdesti vuodessa tunneliputket suljetaan vuorotellen laajemman huollon vuoksi vähäisemmältä öiseltä liikenteeltä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Pertti Valo, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 036 288
Työnjohtaja Lasse Heikkilä, Pimara Oy Väyläpalvelut, p. 040 480 5112
Projektipäällikkö Juhani Hentunen, Fintraffic Tie Oy, p. 044 207 4626
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
