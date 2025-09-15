Rantatunneliin puolivuotishuolto ja pesu – yösulkuja arkisin kahden viikon ajan

Rantatunnelin itään johtava A-putki suljetaan yöajaksi liikenteeltä 22.–26.9.2025 klo 22–06.

Länteen johtava B-putki suljetaan yöajaksi liikenteeltä 29.9.–3.10.2025 kello 22–06.

Liikennekatkon aikana tunnelia pestään ja huolletaan, sekä testataan ja tarkistetaan tunnelin teknisiä järjestelmiä ja laitteita. Myös tunnelin verhousrakenne ja kaivot tarkastetaan sekä tarvittaessa puhdistetaan. Suljetun tunneliputken liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi katuverkon kautta opastetulle varareitille. Toisessa tunneliputkessa liikennöidään normaalisti.

Perusteellinen huolto kahdesti vuodessa

Rantatunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan kuukausittain tehtävillä säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään pesemällä tunnelia säännöllisesti. Lisäksi kahdesti vuodessa tunneliputket suljetaan vuorotellen laajemman huollon vuoksi vähäisemmältä öiseltä liikenteeltä.