Pirkanmaan ELY-keskus

Rantatunneliin puolivuotishuolto ja pesu – yösulkuja arkisin kahden viikon ajan

18.9.2025 13:05:18 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Tampereen Rantatunnelissa tehdään yötyönä tunnelin puolivuotishuoltotöitä viikoilla 39–40. Työt suoritetaan neljänä perättäisenä yönä per tunneliputki, maanantai-illasta varhaiseen perjantaiaamuun. Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan varareitille.

Tampereen rantatunneli suljetaan huoltotöiden vuoksi. Eeva Osa

Rantatunnelin itään johtava A-putki suljetaan yöajaksi liikenteeltä 22.–26.9.2025 klo 22–06.
Länteen johtava B-putki suljetaan yöajaksi liikenteeltä 29.9.–3.10.2025 kello 22–06.

Liikennekatkon aikana tunnelia pestään ja huolletaan, sekä testataan ja tarkistetaan tunnelin teknisiä järjestelmiä ja laitteita. Myös tunnelin verhousrakenne ja kaivot tarkastetaan sekä tarvittaessa puhdistetaan. Suljetun tunneliputken liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi katuverkon kautta opastetulle varareitille. Toisessa tunneliputkessa liikennöidään normaalisti.

Perusteellinen huolto kahdesti vuodessa

Rantatunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan kuukausittain tehtävillä säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään pesemällä tunnelia säännöllisesti. Lisäksi kahdesti vuodessa tunneliputket suljetaan vuorotellen laajemman huollon vuoksi vähäisemmältä öiseltä liikenteeltä.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Pertti Valo, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 036 288
Työnjohtaja Lasse Heikkilä, Pimara Oy Väyläpalvelut, p. 040 480 5112
Projektipäällikkö Juhani Hentunen, Fintraffic Tie Oy, p. 044 207 4626

