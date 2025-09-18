Maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset alkavat lokakuun lopulla Keski-Suomen hyvinvointialueella

Rokotusajanvaraus käynnistyy verkossa ensimmäisten Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestettävien joukkorokotuspäivän jälkeen maanantaina 27.10.2025 kello 8.00 ja puhelimitse keskiviikkona 29.10.2025 kello 8.00.

Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito rokottavat omat asiakkaansa.

Joukkorokotuspäivät käynnistyvät ensimmäisenä Jyväskylässä Sairaala Novassa, Laukaassa, Äänekoskella ja Saarijärvellä, joissa järjestetään kolme joukkorokotuspäivää. Jämsän sosiaali- ja terveysasemalla järjestetään kaksi joukkorokotuspäivää. Ensimmäinen on 25.10.2025 ja toinen 8.11.2025. Rokotuksia tarjotaan joukkorokotuspäivissä seuraavasti:

Ensimmäiset joukkorokotuspäivät 25.10.2025 on tarkoitettu vain 75 vuotta täyttäneille ja vaikeasti immuunipuutteisille 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Ensimmäiseen joukkorokotuspäivään oikeutetut ovat ikänsä ja sairautensa perusteella oikeutettuja niin halutessaan saamaan sekä influenssa- että koronarokotuksen tehosteannoksen.

Toisena joukkorokotuspäivänä 8.11.2025 rokotetaan 65 vuotta täyttäneet ja vaikeasti immuunipuutteiset 18 vuotta täyttäneet. Tähän ryhmään kuuluvat saavat maksuttoman influenssarokotteen ja osa on sairauksiensa vuoksi myös oikeutettuja koronarokotuksen tehosteannokseen.

Kolmantena rokotuspäivänä 29.11.2025 rokotetaan kaikki eri riskiryhmiin kuuluvat henkilöt. Myös varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen varusmiespalvelun aloittavat saavat tällöin rokotuksensa.

Joukkorokotuspäiviä järjestetään myös Pihtiputaalla, Keuruulla, Viitasaarella, Korpilahdella, Kinnulassa, Petäjävedellä, Multialla, Tikkakoskella, Karstulassa, Hankasalmella, Huhtasuolla ja Konnevedellä.

Pelkästään ajanvarauksella rokotuksia tarjotaan riskiryhmäläisille Kannonkoskella, Kivijärvellä, Kyyjärvellä, Muuramessa sekä Joutsan sosiaali- ja terveysasemalla, jossa rokotetaan joutsalaisten lisäksi myös Luhangan ja Toivakan alueen asukkaita.

Tarkat tiedot oman kuntasi joukkorokotuspäivistä, rokotuskäytännöistä ja rokotuksiin oikeutetuista löydät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset.

Ajanvaraus rokotuksiin alkaa verkossa maanantaina 27.10.2025 kello 8.00 ja puhelimitse keskiviikkona 29.10.2025 kello 8.00

Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee, että rokotusajanvaraus tehtäisiin omalle sosiaali- ja terveysasemalle ensisijaisesti verkossa osoitteessa https://www.hyvaks.fi/asiointi/asioi-verkossa. Verkossa tapahtuva ajanvaraus on käytössä kaikille Keski-Suomen hyvinvointialueen rokotuksiin oikeutetuille asukkaille.

Mikäli verkkoajanvaraus ei ole mahdollista ajan voi varata aikaisintaan keskiviikkona 29.10.2025 kello 8.00, kun rokotusajanvarauslinja aukeaa numerossa 014 336 5900.

Huhtasuon, Tikkakosken, Korpilahden, Keuruun, Multian ja Kinnulan alueen asukkaat varaavat rokotusajan puhelimitse omalta sosiaali- ja terveysasemaltaan.

-Rokotusajanvarausnumeron 014 336 5900 tarkoitus on ehkäistä puhelinpalveluiden ja terveysasemille tulevien puheluiden ruuhkautuminen, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat asiakkaat saisivat tarvitsemansa palvelun mahdollisimman pian. Alueen asukkaiden on tärkeä muistaa, että tänä vuonna rokotusajanvaraus tapahtuu yhden ja saman puhelinnumeron kautta ja ajanvarausaikoja puhelimitse aletaan antaa vasta ensimmäisen joukkorokotuspäivän jälkeen eli keskiviikkona 29.10.2025, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.

Neuvoloiden influenssa- ja koronarokotukset syksyllä 2025

Raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille tarjotaan rokotuksia joukkorokotuspäivinä ilman ajanvarausta Palokan neuvolassa osoitteessa Ritopohjantie 25. Lauantaina 25.10. kello 8–15, lauantaina 8.11. kello 8–15 ja 29.11. kello 8–12. Joukkorokotuksiin suositellaan osallistuvan erityisesti kaikki Jyväskylän ja Muuramen alueen raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat lapset. Muissa kunnissa rokotukset on mahdollista saada myös ajanvarauksella omasta neuvolasta.

Rokotusajanvaraus suositellaan tehtäväksi verkossa osoitteessa: https://www.hyvaks.fi/asiointi/asioi-verkossa. Mikäli verkkoajanvaraus ei onnistu ajan voi varata omasta neuvolasta keskiviikosta 29.10.2025 kello 8.00 alkaen neuvolan puhelinpalvelusta 014 266 0141. Kinnulalaiset varaavat ajan omasta neuvolastaan numerosta 044 459 6318.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon influenssa- ja koronarokotukset riskiryhmäläisille

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa rokotetaan riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja opiskelijat omissa oppilaitoksissaan viikon 44 jälkeen. Tarkemmat yksityiskohdat oppilaitoskohtaisista rokotusajankohdista tiedotetaan Wilman kautta myöhemmin.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) suosittelee maksuttomien koronarokotuksen tehosteannosta tänä vuonna vakavan koronataudin riskissä oleville henkilöille. Lue lisää: Koronarokotteet - THL

Influenssarokotteen saavat puolestaan maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Lue lisää: Influenssarokote - THL