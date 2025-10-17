Ari Turusen Rohtojen atlas on ainutlaatuinen sukellus kasvien käyttöön lääkkeinä ja nautintoaineina

Ari Turusen Rohtojen atlas -kirjan julkistustilaisuus pe 14.11. klo 18-19 Rosebud Sivullisessa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki). Turunen esiintyy myös Jyväskylän kirjamessuilla.

Rohtojen atlas kertoo 45 kasvin ja niistä saatujen yhdisteiden historian ja miten niitä on eri puolilla maailmaa käytetty – niin hyvässä kuin pahassa. Teos on myös kauttaaltaan kuvitettu.

Monia kasvien bioaktiivisista yhdisteistä käytetään lääkkeinä esimerkiksi malarian, diabeteksen, syöpien ja sydänsairauksien hoidossa. Arviolta neljännes ihmiskunnan käyttämistä reseptilääkkeistä on peräisin kasveista.

Lähes kaikki yleisimmät nautintoaineet – kahvista, teestä ja kaakaosta tupakkaan ja kolajuomiin – sisältävät näitä yhdisteitä. Niitä pystytään nykyää syntetisoimaan eli valmistamaan laboratoriossa. Esimerkiksi kiniini ja morfiini olivat ensimmäisiä puhtaasti kasveista eristettyjä lääkeaineita.

Myrkky, huume tai lääke

Sama molekyyli voi olla myrkky, huume tai lääke: kyse on, miten sitä käytetään ja annostellaan. Esimerkiksi kurare on hermomyrkky, mutta sitä on käytetty myös lihasten halvaannuttamiseen kirurgisissa leikkauksissa. Kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettyjä lääkkeitä on puolestaan kehitetty kyykäärmeiden myrkyistä.

Kirjailijasta



VTL Ari Turunen on kirjoittanut useita tietokirjoja, joita on käännetty 14 eri kielelle. Hän on myös työskennellyt bioinformatiikan ELIXIR-tutkimusinfrastruktuurissa. Rohtojen atlas on itsenäinen jatko-osa aiemmin ilmestyneelle Tuoksujen atlakselle. Palkitusta Tuoksujen atlaksesta on myös otettu hiljattain uusi painos.

