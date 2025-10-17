Ari Turusen Rohtojen atlas on ainutlaatuinen sukellus kasvien käyttöön lääkkeinä ja nautintoaineina
Luonto on täynnä mitä ihmeellisimpiä molekyylejä, jotka oikein käytettynä ja annosteltuina voivat edistää terveyttä ja elämänlaatua. Rohtojen atlas esittelee populaaristi ja kuvien avulla kasveista eristettyjä yhdisteitä, joita ihmiskunta on oikein annosteltuna käyttänyt lääkkeinä ja nautintoaineina.
Ari Turusen Rohtojen atlas -kirjan julkistustilaisuus pe 14.11. klo 18-19 Rosebud Sivullisessa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki). Turunen esiintyy myös Jyväskylän kirjamessuilla.
Rohtojen atlas kertoo 45 kasvin ja niistä saatujen yhdisteiden historian ja miten niitä on eri puolilla maailmaa käytetty – niin hyvässä kuin pahassa. Teos on myös kauttaaltaan kuvitettu.
Monia kasvien bioaktiivisista yhdisteistä käytetään lääkkeinä esimerkiksi malarian, diabeteksen, syöpien ja sydänsairauksien hoidossa. Arviolta neljännes ihmiskunnan käyttämistä reseptilääkkeistä on peräisin kasveista.
Lähes kaikki yleisimmät nautintoaineet – kahvista, teestä ja kaakaosta tupakkaan ja kolajuomiin – sisältävät näitä yhdisteitä. Niitä pystytään nykyää syntetisoimaan eli valmistamaan laboratoriossa. Esimerkiksi kiniini ja morfiini olivat ensimmäisiä puhtaasti kasveista eristettyjä lääkeaineita.
Myrkky, huume tai lääke
Sama molekyyli voi olla myrkky, huume tai lääke: kyse on, miten sitä käytetään ja annostellaan. Esimerkiksi kurare on hermomyrkky, mutta sitä on käytetty myös lihasten halvaannuttamiseen kirurgisissa leikkauksissa. Kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettyjä lääkkeitä on puolestaan kehitetty kyykäärmeiden myrkyistä.
Kirjailijasta
VTL Ari Turunen on kirjoittanut useita tietokirjoja, joita on käännetty 14 eri kielelle. Hän on myös työskennellyt bioinformatiikan ELIXIR-tutkimusinfrastruktuurissa. Rohtojen atlas on itsenäinen jatko-osa aiemmin ilmestyneelle Tuoksujen atlakselle. Palkitusta Tuoksujen atlaksesta on myös otettu hiljattain uusi painos.
Kirjailijan haastattelu- ja esiintymispyynnöt: Nora Varjama, nora.varjama@aulakustannus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Nora VarjamaKustantaja, viestintä ja markkinointi
Lisätiedot, materiaalit, haastattelupyynnöt
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Aula & Co
Nuoret naiset itsenäistyvät 1930-luvulla Jenna Kostetin uutuusromaanissa17.10.2025 12:41:51 EEST | Tiedote
Jenna Kostetin uudessa kirjasarjassa keskitytään 1930-luvun Turkuun, jossa yhteiskuntaluokkien väliset erot värittävät kaupunkia. Ahlgrenin suvun nuoret naiset -sarjan naiset kapinoivat suvun ja koko yhteiskunnan odotuksia vastaan. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi osaa. Jenna Kostet kertoo kirjoistaan sunnuntaina 26.10. klo 14.30 Helsingin kirjamessujen Töölönlahti-lavalla.
"Viidennen Beatlesin" Jiri Nikkisen kirja ilmestyy – kutsu kirjan julkistukseen to 23.10 & la 25.10.14.10.2025 16:14:11 EEST | Tiedote
Aula & Co julkaisee Jiri Nikkisen itsensä kirjoittaman kirjan Hyvä bore – Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa torstaina 23.10. klo 16 Helsingin kirjamessujen Esplanadi-lavalla. Julkkarikeikka lauantaina 25.10. klo 18 messuklubilla. Jiri Nikkisen musiikillinen ura kattaa lähes viisi vuosikymmentä Cliftersistä Beatles-tribuutteihin. Kirjassaan hän kertoo eloisasti ja rehellisesti lapsuutensa lähtökohdista, musiikillisesta läpimurrostaan ja henkilökohtaisesta elämästään. Nikkinen täyttää 60 vuotta 10.11.2025.
Menestysdekkaristi Karsten Dusse ja muut vieraat Helsingin kirjamessuilla25.9.2025 15:01:10 EEST | Tiedote
Kustantamo Aula & Co:n ulkomaiset kirjailijavieraat Helsingin kirjamessuilla ovat saksalainen menestyskirjailija Karsten Dusse (Murhat ja mindfulness -dekkarit, la 25.10. klo 11.30) sekä brittiläinen menestyskirjailija ja mielenterveysadvokaatti Matt Haig (Mahdoton elämä, la 25.10. klo 18.30). Muita teemoja ja aiheita ovat 1930-luvun Turku, parantavien kasvien historia, lapsikaappaussyytökset, rikollisten elämäkerrat eloonjäämistaitona, tunnettu muusikko Jiri Nikkinen, isän rooli synnytyksessä, yksin harhailevien lasten mysteeri, 1970-luvun sarjamurhaajat ja vakoilu sekä ihastuminen.
Karsten Dusse yhdistää mindfulnessin ja murhat suositussa kirjasarjassa10.9.2025 10:24:14 EEST | Tiedote
Karsten Dussen Sisäinen lapseni tahtoo tappaa on makaaberia huumoria ja tiukkoja murhia yhdistävä dekkariuutuus. Sarjan ensimmäinen osa Murhat ja mindfulness on myynyt lähes kolme miljoonaa kappaletta. Tv-sovituksen toinen kausi on pian Netflixissä. Dusse saapuu Helsinkiin lokakuun loppupuolella puhumaan aiheesta huumori ja menestys.
Verinen kesä 1972 – Kari Haakanan uuden dekkarisarjan aloitus pureutuu Ruotsin vaiettuun vakoilutapaukseen2.9.2025 13:30:03 EEST | Tiedote
1970-luvun alussa Ruotsi teki Suomessa aktiivista ja syvälle menevää tiedustelua: länsinaapuri vakoili Suomea ja Suomen alueella myös Neuvostoliittoa. Tähän historian vaiettuun tosiasiaan perustuu Kari Haakanan uuden dekkarisarjan aloitus Kirvesmies.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme