Naantalin kaupunki

Kutsu mediatilaisuuteen 25.9.2025: Lux Gratiae -tapahtuma tuo valoja ja taide-elämyksiä Naantaliin

19.9.2025 10:39:27 EEST | Naantalin kaupunki | Kutsu

Jaa

Lux Gratiae -tapahtumassa 20.-26.10.2025 loistavat sekä valoteokset että upeat taiteilijat ja asiantuntijat.

Lux Gratiae -tapahtuma Naantalissa ja saaristossa 20.-26.10.2025

Lokakuun lopun Lux Gratiae -tapahtuma on tuonut valoa ja elämyksiä Naantaliin jo 14 vuoden ajan. Tänäkin vuonna kulttuurikattaus on monipuolinen ja tarjoilee elämyksiä monessa taiteenlajissa ammattilaisten esittämänä, unohtamatta liikuntaa ja sen hyvää tekevää vaikutusta.

Esiintyjäkaartiin kuuluvat mm. Juha Hurme, Waltteri Torikka, Saila Susiluoto sekä ajankohtaiset luennoitsijat Maxim Fedorov ja Mikko "Peltsi" Peltola. Eikä Lux Gratiae olisikaan valotapahtuma, ellei myös valotaide ja valoteokset valaisisi jälleen perinteikästä Kirkkopuistoa. Tänä vuonna yksi valoteoksista on löytänyt ihan uuden sijaintipaikan. 

Tervetuloa kuulemaan lisää Lux Gratiae -tapahtumasta mediatilaisuuteen Naantalin Raatihuoneelle (Mannerheiminkatu 14) klo 10.00. Tilaisuus kestää tunnin. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tarjoilun järjestämiseksi toivomme ilmoittautumiset sähköpostilla anu.anttila@naantali.fi viimeistään tiistaina 23.9. 

Lux Gratiae -tapahtumaa järjestävät Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut, Naantalin Musiikkijuhlat, Visit Naantali, Naantalin seurakunta, Rymättylän seurakunta, Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, Vallis Gratiae -yhdistys ry ja Armonlaakson vaeltajat ry. Tapahtumaa tukee Naantalin Energia Oy.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkitapahtumat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lux Gratiae -tapahtuma Naantalissa ja saaristossa 20.-26.10.2025
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye