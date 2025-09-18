Kutsu mediatilaisuuteen 25.9.2025: Lux Gratiae -tapahtuma tuo valoja ja taide-elämyksiä Naantaliin

Lokakuun lopun Lux Gratiae -tapahtuma on tuonut valoa ja elämyksiä Naantaliin jo 14 vuoden ajan. Tänäkin vuonna kulttuurikattaus on monipuolinen ja tarjoilee elämyksiä monessa taiteenlajissa ammattilaisten esittämänä, unohtamatta liikuntaa ja sen hyvää tekevää vaikutusta.

Esiintyjäkaartiin kuuluvat mm. Juha Hurme, Waltteri Torikka, Saila Susiluoto sekä ajankohtaiset luennoitsijat Maxim Fedorov ja Mikko "Peltsi" Peltola. Eikä Lux Gratiae olisikaan valotapahtuma, ellei myös valotaide ja valoteokset valaisisi jälleen perinteikästä Kirkkopuistoa. Tänä vuonna yksi valoteoksista on löytänyt ihan uuden sijaintipaikan.

Tervetuloa kuulemaan lisää Lux Gratiae -tapahtumasta mediatilaisuuteen Naantalin Raatihuoneelle (Mannerheiminkatu 14) klo 10.00. Tilaisuus kestää tunnin.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tarjoilun järjestämiseksi toivomme ilmoittautumiset sähköpostilla anu.anttila@naantali.fi viimeistään tiistaina 23.9.

Lux Gratiae -tapahtumaa järjestävät Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut, Naantalin Musiikkijuhlat, Visit Naantali, Naantalin seurakunta, Rymättylän seurakunta, Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, Vallis Gratiae -yhdistys ry ja Armonlaakson vaeltajat ry. Tapahtumaa tukee Naantalin Energia Oy.