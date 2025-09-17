Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-edustajat: Orpon hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset iskevät kohtuuttomasti pienipalkkaisiin naisiin
Laboren tänään julkaisema selvitys vahvistaa sen, mistä SDP on toistuvasti varoittanut: pääministeri Petteri Orpon hallituksen toteuttamat sosiaaliturvaleikkaukset osuvat kaikkein kipeimmin pienipalkkaisiin työntekijöihin, erityisesti palvelualoilla työskenteleviin naisiin.
Laboren selvityksen mukaan hallituksen tekemät heikennykset työttömyysturvaan, yleiseen asumistukeen ja toimeentulotukeen johtavat siihen, että noin joka neljännen palvelualoilla työskentelevän käytettävissä olevat tulot pienenevät. Keskimäärin menetys on 888 euroa vuodessa, mutta osa-aikaisilla ja soviteltua työttömyysetuutta saaneilla menetykset ovat tätäkin suurempia.
Samaan aikaan asumistuen taso laskee kolmanneksella ja toimeentulotuen tarve kasvaa merkittävästi. Toimeentulotuen saajien osuus nousee 2,8 prosentista 4,1 prosenttiin, mikä merkitsee sitä, että yhä useampi työntekijä joutuu turvautumaan viimesijaiseen tukeen selvitäkseen arjen menoista.
– Tämä raportti piirtää karun kuvan hallituksen politiikasta. Leikkaukset kohdistuvat juuri niihin työntekijöihin, joiden asema työmarkkinoilla on jo valmiiksi heikko. Se on arvovalinta, jonka hinta on pienituloisten naisten arjen kurjistuminen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Niina Malm.
Selvitys osoittaa myös, että hallituksen väitteet työllisyysvaikutuksista ovat kestämättömiä. Suojaosan poistaminen ja etuuksien heikennykset eivät lisää kokoaikatyöhön siirtymistä, sillä palvelualoilla osa-aikaisuus on usein työnantajan sanelemaa eikä työntekijän valinta. Sen sijaan muutokset heikentävät osa-aikatyön kannattavuutta ja lisäävät toimeentulotukiriippuvuutta.
– Hallitus perustelee toimiaan sillä, että sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan ja työntekoon kannustetaan. Todellisuudessa se tekee osa-aikatyöstä taloudellisesti vähemmän kannattavaa ja lisää köyhyyttä. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa, vaan epäoikeudenmukaista tulonsiirtoa pienituloisilta suurituloisille, toteaa valiokunnan varapuheenjohtaja kansanedustaja Lauri Lyly.
Laboren selvitys tuo myös esiin, että hallituksen toimet heikentävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Koska naiset työskentelevät palvelualoilla miehiä useammin osa-aikaisissa ja matalapalkkaisissa tehtävissä, kohdistuvat leikkaukset erityisesti heihin. Näin hallituksen päätökset syventävät palkkaeroja ja eriarvoisuutta työelämässä.
– Tämä on räikeä osoitus hallituksen arvovalinnoista: naisten tekemä työ, joka pitää yhteiskuntaa pyörimässä, aliarvostetaan ja sen tekijöitä rangaistaan. Tämä juuri on osa sitä hallituksen politiikkaa, joka heikentää ihmisten luottamusta tulevaan ja siirtää isojen ostosten tekemistä. Samalla hallitus antaa veronalennuksia suurituloisille, sanoo kansanedustaja Piritta Rantanen.
Lisäksi raportti osoittaa, että hallituksen laskelmat valtiontaloudellisista säästöistä eivät toteudu ennakoidusti. Toimeentulotuen käytön kasvu syö osan säästöistä, ja samalla verokertymä vähenee. Veronkevennykset puolestaan hyödyttävät ennen kaikkea hyvätuloisia, mikä kasvattaa tuloeroja entisestään.
– Hallitus tekee politiikkaa, joka sekä kasvattaa köyhyyttä että heikentää julkista taloutta. Tämä on vastuutonta, ja juuri päinvastoin kuin mitä Suomi tässä tilanteessa tarvitsisi, painottaa kansanedustaja Timo Suhonen.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan SDP:n edustajat vaativat hallitusta arvioimaan päätöksiään uudelleen. Sosiaaliturvan on tuettava työntekoa ja turvattava toimeentulo kaikille, ei ajaa pienituloisia ahtaammalle ja pakottaa heitä toimeentulotuelle.
– Orpon hallitus on tehnyt selväksi, ketkä joutuvat maksumiehiksi: pienituloiset ja naiset palvelualoilla. Tämä ei ole oikeudenmukaista politiikkaa, vaan arvovalinta, joka lisää eriarvoisuutta. SDP tulee tekemään kaikkensa, jotta suunta saadaan muutettua, kansanedustaja Juha Viitala kiteyttää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
