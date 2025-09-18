Tammikaivon alueelle haetaan kehittäjiä markkinavuoropuhelulla
Vaasan kaupunki järjestää markkinavuoropuhelun Tammikaivon alueen tulevaisuudesta. Tavoitteena on löytää alueelle investoivia toimijoita ja kuulla heidän näkemyksiään entisen sairaala-alueen kehittämisestä.
Tammikaivon alue sijaitsee keskeisellä paikalla, alle kahden kilometrin päässä Vaasan keskustasta. Rakennukset ovat jo osittain tyhjillään ja tyhjenevät kokonaan seuraavien vuosien aikana, kun Pohjanmaan hyvinvointialue siirtää toimintansa pois alueelta. Kokonaisuudessaan olemassa oleva rakennuskanta on laajuudeltaan yli 23 000 k-m2.
Tyhjiksi jääviä rakennuksia voi hyödyntää uuteen käyttöön tai alueella voi toteuttaa uudisrakentamista. Markkinavuoropuhelu on suunnattu kiinteistösijoittajille, rakennushankkeita toteuttaville toimijoille ja esimerkiksi yrityksille tai yhdistyksille, jotka ovat kiinnostuneita sijoittumaan alueelle. Tavoitteena on kartoittaa toimijoiden näkemyksiä mm.
- alueen käyttötarkoituksista (olemassa olevat rakennukset, uudisrakennukset, ympäröivä puistoalue)
- pysäköinnin järjestämisestä
- kehittämisen toteuttamismalleista
- kehittämisprosessista (roolit, vastuunjako, aikataulu jne.)
- laaditun kehitysvisioluonnoksen toteutuskelpoisuudesta ja kehitystarpeista.
Lisäksi selvitetään halukkuutta osallistua mahdollisiin kiinteistöjen tarjouskilpailuihin tai tontinluovutuksiin sopimusmenettelyin.
Alueen kehittäminen on aloitettu konsulttitoimeksiannolla, jossa Realidea Oy ja MUUAN arkkitehdit Oy laativat alueen potentiaalikartoituksen ja maankäytön kehitysvision, joka esitellään infotilaisuudessa 8.10.
Vuoropuhelun tuloksia hyödynnetään pian käynnistyvässä asemakaavan muutoksessa. Asukkaiden ideoita alueen suunnitteluun ja kehitykseen liittyen kartoitetaan varsinaisen asemakaavaprosessin käynnistyttyä.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan alueesta
1. Infotilaisuus
Markkinavuoropuhelusta järjestetään infotilaisuus keskiviikkona 8.10. klo 14.00–15.30 videoyhteyksin. Infotilaisuuteen tulee ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen mika.korhonen@realidea.fi viimeistään maanantaina 6.10.
Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki tilaisuuteen. Infotilaisuuteen osallistuminen ei ole ehto toimijakohtaisiin tapaamisiin osallistumiselle.
2. Toimijakohtaiset keskustelut
Varsinainen markkinavuoropuhelu toteutetaan toimijakohtaisilla tapaamisilla lokakuussa 2025. Halukkuudesta osallistua tapaamiseen tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen mika.korhonen@realidea.fi 10.10., jonka jälkeen sovitaan tapaamisaika.
Tapaamisia järjestetään rajoitettu määrä. Mikäli ilmoittautuneita tahoja on rajoitettua määrää enemmän, järjestäjä valitsee osallistujat painottaen taloudellista kykyä investoida alueelle. Toimijakohtaiset tapaamiset ovat luottamuksellisia.
Markkinavuoropuhelun järjestäjiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.
Yhteyshenkilöt
Anna Myllymäki, Kaavoitusarkkitehti, Vaasan kaupunki
puh. 040 152 7784, anna.myllymaki@vaasa.fi
Mika Korhonen, Kaupunkikehitysasiantuntija, Realidea Oy
puh. 050 67 131, mika.korhonen@realidea.fi
