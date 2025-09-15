Vamian kone- ja tuotantotekniikan alalta nyt suorempaa polkua Wärtsilään

Pilottiryhmä aloittaa syksyllä 2025

Pilottiryhmä on valittu syksyllä 2025. Seitsemän toisen vuoden koneasentajaopiskelijaa solmii koulutussopimuksen Wärtsilän kanssa. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu tämän jälkeen Wärtsilän Vaasan tehtailla.



"Olemme sisäisesti Wärtsilässä jo pitkään haaveilleet uusien työntekijöiden koulutusohjelman uudistetusta versiosta. Nyt käynnistyvä yhteistyö toimii ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti oppimismallia, joka tukee jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja vastaa nykyhetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin", kertoo Jonna Suomela, joka toimii Wärtsilässä kokoonpanon henkilöstön päällikkönä.

"Ratkaisuna päädyttiin kone- ja tuotantotekniikan koneasentajaksi valmistuvien tutkinnon tuunaamiseen Wärtsilän toiveiden ja tarpeiden mukaan", kertovat koulutuspäällikkö Janne Saijonkivi ja opinto-ohjaaja Kati Ahonen Vamialta.

Suunnitteilla on kokeilun laajentaminen kattamaan vastaisuudessa myös koneistajat, levyseppähitsaajat ja autoalan opiskelijat.

Oikeat palaset paikalleen

Nykyiset tutkintorakenteet mahdollistavat tutkinnon osien aiempaa joustavamman yhdistelyn. Tutkintoon on mahdollista kehittää jopa uusia sisältöjä paikallisen työelämän tarpeisiin.

Wärtsilän edustajien kanssa käytiin läpi koneasentajien tutkinnon sisältöä ja rakennetta. Mikä yhtiölle on tärkeää? Millaista osaamista tarvitaan lisää? Mitkä tutkinnon osat eivät täysin vastaa yhtiön nykyisiä tai tulevia tarpeita? Entä mitkä tutkinnon osat ovat luontevimpia suorittaa juuri työpaikalla?

"Työelämäpolkua rakennettiin hyvässä yhteistyössä. Kaikkien osapuolten tavoitteena on varmistaa, että työ ja sen tekijät kohtaavat entistä varmemmin", painottavat arvokkaan panoksensa suunnitteluun antaneet Wärtsiläläiset, Competence Specialist Tertta Kentta ja Team Lead, Assembly Aleksi Raiski, jotka vastaisuudessa perehdyttävät polkulaisia Wärtsilän maailmaan.

Vamia vastaa perusopinnoista ja työelämätaitojen juurruttamisesta. Työpaikalla oppimisen jaksoja on tämän jälkeen tuplasti verrattuna perinteisempään opiskeluun.

Työelämäpolulla pyritään huomioimaan myös opiskelijan yksilölliset tarpeet.

"Laadimme Vamialla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman hänen osaamisensa ja tavoitteidensa mukaisesti ja tarjoamme tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Vaikka polku olisi Wärtsilään viitoitettu, se voi silti olla jokaisella vähän omanlaisensa", korostaa Kati.

Vamia kutsuu uusia aloja ja yrityksiä Työelämäpolku-yhteistyöhön

Vamia toivoo Työelämäpolku-yhteistyömallin kiinnostavan myös muita alueen ja alojen yrityksiä.

"Wärtsilä on suuryritys, jolla on toimintaa ympäri maailmaa. Erilaisia tehtävänkuvia on Wärtsilän sisälläkin runsaasti, ja tarvitsevathan Vaasan seudun energiaklusterin 180 muuta yritystäkin tekijöitä", muistuttaa Jonna.

Työelämäpolku ei takaa kaikille valmistuneille automaattista työpaikkaa koulutusopimuksen tarjonneessa yrityksessä eikä toki myöskään sido valmistuneita yritykseen.

Työelämäpolku-yhteistyön tavoite on kuitenkin selvä. Vaasan seudun yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja opiskelijat työtä. Luonteva marssijärjestys koulutussopimuksen solmimisen jälkeen voisi olla esimerkiksi kesätyö, oppisopimus ja lopulta rekrytointi.

Win-win!