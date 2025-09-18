Työn ja talouden tutkimus LABORE

MUISTUTUSKUTSU | Labore julkistaa syksyn 2025 talousennusteen torstaina 25.9. klo 10

18.9.2025 13:14:24 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote

  • Joko suhdanne kääntyy?
  • Syntyykö kauppasovusta kasvuvauhtia?
  • Milloin työmarkkinat elpyvät?
Kuva: Labore.

Vastauksia kysymyksiin on luvassa Laboren julkistaessa syksyn talousennusteensa. Tilaisuus järjestetään hybridinä. 

Aika: torstai 25.9. klo 10–11
Paikka: Teams ja Laboren seminaarihuone (Economicum, 4. krs., Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki)

Ilmoittaudu tilaisuuteen keskiviikkoon 24.9. mennessä täällä. Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Ennusteen verkkoversio on luettavissa 25.9. klo 0.01 alkaen osoitteessa https://labore.fi/ennusteet/.

Ennusteen ja erillisartikkelit voi ladata itselleen myös pdf-tiedostoina. Julkistamistilaisuuden tallenne on katsottavissa tilaisuuden jälkeen Laboren YouTube-kanavalla.

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteyshenkilöt

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Labore (punainen tekstilogo)

