Hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen päätös sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämisestä lainmukainen

18.9.2025 13:50:18 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja siten peruspääoman alentamatta jättämisestä on lainmukainen.

Aluevaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilinpäätöksen hyväksymisen myötä hyvinvointialue päätti olla toimeenpanematta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston vuonna 2022 tekemää päätöstä peruspääoman alentamisesta. Hallinto-oikeuden 15.9.2025 tekemän ratkaisun mukaan hyvinvointialueen päätös on ollut lainmukainen.

Se, että hyvinvointialue ei toimeenpannut päätöstä, johtui muun muassa siitä, että sairaanhoitopiirin päätös oli lain- ja tilinpäätösohjeiden vastainen eikä sitä ollut annettu hyvinvointialueelle tiedoksi. Peruspääoman alentamisen myötä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat eivät olisi kattaneet sairaanhoitopiirin alijäämiä.

Aluevaltuuston päätöksestä oli valitettu hallinto-oikeuteen. Valituksissa oli vaadittu päätöksen kumoamista ja sen palauttamista uudelleen valmisteluun. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset antamallaan ratkaisullaan.

Tämän lisäksi hyvinvointialueen aluehallitus on erikseen hakenut korkeimmasta hallinto-oikeudesta sairaanhoitopiirin päätöksen purkamista. Korkein hallinto-oikeus totesi vastauksessaan, että sairaanhoitopiirin päätös ei ole tullut lainvoimaiseksi.

