Näin liikkuu 45 tonnia lankkua ja 28 tonnin metsäkone - Rekkakuskit Suomi esittelee kuljetusalan värikästä arkea

Ruudussa ja Nelosella laitetaan isompaa vaihdetta silmään, kun Rekkakuskit Suomi -sarjan toinen kausi vie katsojat jälleen suomalaisille maanteille, missä raskaan kaluston kuljettajat kohtaavat arjen haasteet säässä kuin säässä. Lumipyryt, kevään kelirikko ja kesän paahtavat tiet.

Rekkakuskit Suomi uudet jaksot alkavat Ruudussa ja Nelosella keskiviikkona 15.10. klo 20.

Kauden ensimmäinen jakso on nyt lehdistön katsottavissa Nelosen pressipalvelussa.

VIDEO: Tältä näyttää Rekkakuskit Suomen uusi kausi! ”Ei nää oo autoja, nää on perheenjäseniä!”

Ensimmäisessä jaksossa ajetaan mm. 45 tonnin lankkukuormaa ja 28 tonnin metsäkonetta pitkin Suomea. Jaksossa nousee esiin rekkakuljettajien elämäntapa, johon kuuluvat aikaiset heräämiset jopa kahdelta yöllä sekä istumatyön ja epäsäännöllisten ruokailujen haasteet terveydelle.

Metsä-Multia oy:n kuljettaja Jarkko kertoo päässeensä selkäsäryistä eroon palkattuaan personal trainerin. Kuljetusliike M. Hanhela Oy:n kuljettaja Jussi puolestaan naurahtaa lihonneensa 8 vuoden uran aikana 20 kiloa, sillä taukopaikkojen ruoat ovat maistuneet.

- Pikkusen unethan ne tahtoo kärsiä tässä. Aamuyöllä lähdetään töihin ja päivät on pitkiä. Sitä ei moni seitsemästä neljään töitä tekevä ymmärrä, että jos minä kävelen kolmen aikaan tuolla kylällä ja ne kattelee, että jaaha, sitä on jo päästy töistä, niin siinä voi olla jo 12 tuntia takana. Silti mieluummin näin kuin kellokorttielämää. Se ei ole minun juttu yhtään. Oma vapaus on tärkeää, Jussi sanoo.

- Tämä työ antaa elämyksiä. Nytkin kun katsoo tästä maisemakonttorista pihalle, niin onhan täällä hienoja maisemia, pääsee liikkumaan ja näkemään ihmisiä. Myös luonnossa liikkuminen luo mielenrauhaa. Kyllä se sitten vaatiikin, varsinkin talvikausi on kiireinen, monesti saattaa olla vasta myöhään illalla, kun tiedetään, että monelta aamulla lähdetään, Metsä-Multian kuljettaja Jarkko sanoo.

Tällä kaudella ratin takana on sekä entuudestaan tuttuja kasvoja että uusia, värikkäitä persoonia, joiden matkassa päästään kurkistamaan kuljetusalan kulisseihin. Mukana on muun muassa ensimmäiseltäkin kaudelta tuttu Anni-Riina ja muu Lindholmien perhe, joiden letkeä asenne tekee vaikutuksen heti ensi metreillä. Jokaisella kuljettajalla on oma tarinansa – ja jokainen matka on erilainen.

Rekkakuskit Suomi ei ole pelkkää ajamista – se on kunnianosoitus niille, jotka pitävät Suomen pyörät pyörimässä. Ilman näitä arjen sankareita kauppojen hyllyt jäisivät tyhjiksi ja tehtaat pysähtyisivät. Kuorma-autojen kyydissä kulkee kaikkea elintarvikkeista ja tukeista aina iloa tuoviin hyödykkeisiin, kuten postipaketteihin ja grillaushetkien kaasupulloihin.

Rekkakuskit Suomi tarjoaa ainutlaatuisen näkymän suomalaiseen työkulttuuriin ja maisemiin – juuri sellaisina kuin ne ovat: vaihtelevia, kauniita ja joskus armottomia.

Rekkakuskit Suomi toteutetaan yhteystyössä Volvo Trucksin kanssa.

Kauden kuljettajat esittäytyvät:

Yrjö ”Ykä” / K&K Mustoset Oy

Mustoset on kolmen veljeksen omistama kuljetusyritys Enonkoskella Itä-Suomessa. Yrittäjä istuu itsekin ratin takana töissä ja vapaalla. Hänen apunaan toimistoa pyörittävät vaimo Johanna ja tytär Linda sekä uusi karvainen assistentti. Työpäivät ovat hyvin erilaisia, useampia kuormia päivässä, kytkemistä ja katkomista. Irtiottona moottoriajoneuvoista toimii musiikin kuuntelu, lavatanssit tai metsänhoitotyöt.

Matti / K&K Mustoset Oy

Matti on Mustosten veljesten nuorimmainen, mutta kokenut kuljettaja. Hänen mukanaan kulkee tavaraa siemenistä laitureihin ympäri Suomen. Matti nauttii työn monipuolisuudesta, kahta samanlaista päivää harvoin tulee eteen ja edelleen pääsee oppimaan uutta. Hänen kanssaan pääsemme seuraamaan, miten esimerkiksi laiturin kuljetus Saimaan rantaan upeissa järvimaisemissa luonnistuu.

Tero / K&K Mustoset Oy

Tero on työskennellyt Mustosilla jo useamman vuoden, ja hänestä on muotoutunut työporukan kannustava yhteishengen nostattaja. Mustoset osallistuvat kesäisin 4H-kerhon toimintaan, jota pääsemme Teron matkassa tällä kaudella seuraamaan.

Eetu / Kuljetus Laaksonen Oy

Eetu on Laaksosten perheyrityksen tuorein kuljettaja. Hänellä on vihdoin ”tarpeeksi kirjaimia” ajokortissa, ja tie kuljettajan elämään on auennut. Eetu on kasvanut rekannuppiin, eikä osaisi muuta tehdäkään. Hänen mukanaan kulkee päivittäin monenlaista maa-ainetta ja latvusmassaa pitkin Pirkanmaata.

Anni-Riina / Kuljetus A Lindholm Oy

Anni-Riina pyörittää Kangasniemellä sijaitsevaa perheyritystä puutavaran kuljettajana yhdessä isänsä ja veljensä kanssa. Hän toimii nykyisin yrityksessä toimitusjohtajana. Toimenkuva on kuitenkin muuttunut enemmän ratin takana, hän ajaa omaa metsäautoa iltavuoroissa. Painetta työhön luovat vaativammat tehtävät, mutta työporukka tukee Anni-Riinaa uuden äärellä. Hänen kanssaan pääsemme viemään tukkikuormaa uittoon.

Veikko / Kuljetus A Lindholm Oy

Veikko on toiminut perheyrityksessä jo yli kymmenen vuotta. Puun kuljetus on Veikolle helppoa hommaa, joka ei häntä stressaa. Perhe-elämänkin sovittaminen työhön on onnistunut hyvin.

Ari / Kuljetus A Lindholm Oy

Ari on toiminut kuljetusalalla lähes koko ikänsä ja perheyrityksessä onkin pikkuhiljaa käynnistetty sukupolvenvaihdosta. Toimitusjohtajan hattu on siirtynyt Arilta Anni-Riinalle, mutta Ari jatkaa vahvasti perheyrityksen ohjaksissa.

Niclas / Hautanens Åkeri Ab

Niclas on vöyriläinen puunkuljetusalan yrittäjä ja toiminut alalla jo parikymmentä vuotta. Firma on kasvanut vuosien varrella, toimintaa on Pohjanmaan lisäksi myös Tammisaaressa ja välillä myös Ruotsissa. Tällä kaudella päästään juhlimaan pyöreitä sekä jännittämään, kun Niclaksen kesä huipentuu autonäyttelyssä.

Toni / Kuljetus V. Hulkkonen Oy

Vajaan kahdenkymmenen vuoden kuljettajakokemuksen omaava entinen jääkiekkoilija Toni kuljettaa pääasiassa metsäteollisuuden tuotteita satamiin. Kaudella pääsemme näkemään myös, miten Postin kuljetus päätyy Itä-Suomesta Pääkaupunkiseudulle.

Mika / Kuljetus V. Hulkkonen Oy

Mika on kääntänyt nykyisen työnantajan rattia jo kaksitoista vuotta ja hänen kyydissään kulkee kollegansa Tonin tavoin metsäteollisuuden tuotteita satamiin. Erilaisia hevosvoimia suosiva Mika harrastaa vapaa-ajallaan ratsastusta ja omistaa myös oman hevosen.

Jarkko / Metsä-Multia Oy

Jarkko työskentelee pohjoisessa Keski-Suomessa lavettiautonkuljettajana liikuttaen metsäkoneita työmaalta toiselle. Haastetta Jarkon työhön tuovat hankalat sääolosuhteet ja huonokuntoiset tiet. Pää pysyy hänellä kylmänä myös yllättävissä tilanteissa, joilta ei Suomen metsäteillä voi välttyä.

Jussi / Kuljetusliike M. Hanhela Oy

Jussi istuu Volvon ratissa Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamossa ja hänen mukanaan kulkee pääsääntöisesti puutavaraa ja haketta. Kuljetusalalla Jussi on ehtinyt olla jo melkein kymmenen vuotta. Työssä on parasta työporukka ja pitkät välimatkat sujuvatkin heidän kanssaan höpötellessä.

Daniel / Hak Trans/Hinausautokeskus

Jo nuoresta pitäen autoja harrastanut Daniel on työskennellyt nyt hinausauton ratissa nykyisellä työnantajallaan parisen vuotta. Tarvitsi asiakas sitten tiepalvelua tai hinausta, saapuu Daniel paikalle avuksi. Hänen kanssaan pääsemme selvittämään kadonneen mysteeriauton kohtaloa ja tutustumaan törmäriin.

Tero / Hak Trans/Hinausautokeskus

Nosturilla varustetun vaihtolava-auton kuljettaja Tero tekee maanrakennuskoneiden ja henkilönostimien kuljetuksia sekä erilaisia nosto- ja asennushommia nykyiselle työnantajalleen. Hänen kyydissään kulkee luottotyökaveri brasilianterrieri Leila.

Anni / Storemen Logistics Oy

Autojen parissa jo aiemminkin työskennellyt Anni kuljettaa yhtä Suomen ensimmäisistä täyssähköisistä HCT-mittaisista täysperävaunuyhdistelmistä. Yövuoroa rakastavan Annin kyydissä kulkee satojatuhansia litroja juotavaa kohti pääkaupunkiseutua.

Ciia / Storemen Logistics Oy

Äidin puolelta verenperintönä tullut kutsumus kuljettajan ammattiin on saanut sähköistä puoliperävaunuyhdistelmää kuljettavan Ciian vaihtamaan artesaanipuolta kuljetusalalle. Ciian kyydissä matkaa leipäkuormaa tuhansiin kotitalouksiin myytäväksi.

Markus / Eero Mikkola Oy

30 vuoden työkokemuksella varustettu Markus ajaa vaarallisten aineiden kuljetuksia pitkin Etelä-Suomea. Kuljetuksiin tarvitaan erityisosaamista ja vankkaa ammattitaitoa. Kauden aikana näemme, miten erilaiset vaaralliset aineet, kuten esimerkiksi sairaalatarpeisiin käytettävät kaasut, saadaan turvallisesti perille.