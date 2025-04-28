Suosittu työkonetapahtuma Future Mobile Work Machine syventyy tänä vuonna datan tarjoamiin mahdollisuuksiin
Tampereella 7.–8.10.2025 järjestettävä Future Mobile Work Machine -tapahtuma (FMWM) kokoaa alan johtavat yritykset keskustelemaan datan merkityksestä liikkuvien työkoneiden tulevaisuudessa. Osallistujat pääsevät tutustumaan alan nykysuuntauksiin, teknologisiin mahdollisuuksiin ja verkostoitumaan kansainvälisellä areenalla. Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.
Kutsumme median edustajat osallistumaan ainutlaatuiseen tilaisuuteen, jossa he pääsevät tutustumaan suomalaisten edelläkävijäyritysten innovaatioihin liikkuvien työkoneiden alalla. Future Mobile Work Machine -tapahtuma tarjoaa alustan keskustelulle, verkostoitumiselle ja uusien rohkeiden visioiden esittelylle. Tapahtuma, jota isännöivät SIX Mobile Work Machines -klusteri ja FIMA Forum for Intelligent Machines ry, kattaa yli 30 edistyksellistä yritystä, mukaan lukien alan suurimmat toimijat metsä-, maatalous-, kaivos- ja satamateollisuudesta.
FMWM-tapahtuma on vuosien saatossa vakiinnuttanut asemansa vuoden odotetuimpana kohtaamispaikkana – ei vain Suomessa, vaan myös kansainvälisesti. Se on tärkeä tilaisuus, joka tukee Suomen pyrkimystä nousta maailman johtavaksi liikkuvien työkoneiden valmistajaksi vuoteen 2035 mennessä. Tapahtumalla on merkittävä rooli tavoiteltaessa kunnianhimoista kasvua alan liikevaihdossa.
Suomen työkoneala tavoittelee 5,3 prosentin kasvua 730 miljardista eurosta 1,3 miljardiin vuoteen 2035 mennessä. Työkoneala käsittää metsä-, kaivos-, maatalous- ja rakennustyökoneet sekä materiaalien ja erilaisia lasteja käsittelevät koneet kuten satamanosturit.
Lisätietoja alan kasvustrategiasta täällä.
Miksi osallistua?
Kaksipäiväinen tapahtuma koostuu ensimmäisen päivän kiertueesta toimialan yrityksiin Tampereen alueella. Toisena päivänä Tampereen hotelli Scandic Rosendahlissa on luvassa neljään erilaiseen sessioon jaoiteltuja huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja.
Tänä vuonna pääteemana on data uuden arvon mahdollistajana:
- Datan valjastaminen uuden arvon luomiseksi loppukäyttäjille sekä arvoketjulle
- Miten data ja tekoäly mahdollistavat älykkäämmät koneet, korkeamman autonomian ja uudet palvelut
- Konnektiviteetin, reunalaskennan ja kyberresilienssin rooli datalähtöisen arvonluonnin täysimittaisessa hyödyntämisessä
Lisätietoja tapahtumasta ja sen ohjelmasta löydät verkkosivuilta: https://www.fmwm.fi
Tapahtumaan on median edustajille vapaa pääsy.
Median edustajien ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/fmwm2025press
Lämpimästi tervetuloa!
Veli-Mikko MäkeläSIX Mobile Work Machines -klusterin koordinaattoriTamlinkPuh:040 655 2121veli-mikko.makela@tamlink.fi
Pirjo LaurilaFIMA Forum for Intelligent Machines ryPuh:040 572 1760pirjo.laurila@fima.fi
