Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio YK:n yleiskokouksessa
Tänään 18.9. umpeutuu YK:n yleiskokouksen Israelille asettama vuoden takaraja vetäytyä miehitetyiltä Palestiinalaisalueilta. Fingo luovuttaa YK:n yleiskokouksen korkean tason osuuden alkaessa Suomen ulkopoliittiselle johdolle lähes 6000 allekirjoitusta keränneen kansalaisvetoomuksen, jossa vaaditaan Israelille talouspakotteet ja Palestiinan valtion tunnustamista.
YK:n yleiskokouksen viime vuoden syyskuussa asettama takaraja Israelin vetäytymiselle miehitetyiltä Palestiinalaisalueilta umpeutuu tänään 18.9. Tavoitteen toimeenpanemiseksi YK kokoontuu kansainväliseen rauhankonferenssiin 22.9. Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla. Rauhankonferenssi pidetään YK:n yleiskokouksen vuoden 2025 istuntokauden korkean tason osuuden avauspäivänä.
Ranska ja Australia sekä tietyin ehdoin Iso-Britannia, Kanada ja Belgia ovat ilmaisseet aikeensa tunnustaa Palestiinan valtio syyskuussa.
”Rauhankonferenssi on historiallinen ja toivoa antava poliittinen prosessi muuten erittäin synkässä tilanteessa. YK:n rauhankonferenssissa ja uudessa tunnustamisaallossa voi nähdä padon murtumista suhteessa Israelin erivapauteen ja rankaisemattomuuteen. Suomen tulee tehdä osansa tilanteessa, jossa palestiinalainen yhteiskunta on järjestelmällisen tuhoamisen kohteena. Pohjataso on Palestiinan valtion tunnustaminen”, sanoo Fingon puheenjohtaja Eva Biaudet (r.).
Biaudet’n mukaan sodan lopettaminen avaisi näkymän kahden valtion mallin toteuttamiseksi.
”Tämä toisi niin palestiinalaisille kuin israelilaisillekin mahdollisuuden rauhaan ja turvalliseen elämään”, Biaudet jatkaa.
Maailman johtavista kansanmurhatutkijoista koostuva International Association of Genocide Scholars -järjestö julkaisi elo-syyskuun taitteessa päätöslauselman, jonka mukaan Israel toteuttaa kansamurhaa Gazassa. YK:n itsenäinen kansainvälinen tutkimuslautakunta julkaisi 16.9. raportin, jonka johtopäätös on niin ikään, että Gazassa on meneillään kansanmurha. Elokuun lopulla YK julisti Gazan kaupunkiin nälänhädän.
“Kaikkien on syytä pitää mielessä Palestiinan tilanteen laajemmat seuraukset. Israel romuttaa ennennäkemättömällä vauhdilla toisen maailmansodan jälkeen rakennettua kansainvälistä oikeusjärjestelmää, jonka ytimessä on laittomien valtaussotien ja kansanmurhien estäminen. Kansainvälisten sopimusten pelkistyminen pölyä kerääviksi asiakirjoiksi tarkoittaa oikeudetonta, anarkistista ja epädemokraattista maailmaa, jota ohjaa lain ja järjestyksen sijaan suurvaltojen mielivalta”, toteaa Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita.
Fingo luovuttaa Suomen hallitukselle YK:n vuoden 2025 yleiskokouksen korkean tason osuuden alkaessa kansalaisvetoomuksen, jossa vaaditaan Israelille talouspakotteita ja Palestiinan valtion tunnustamista. Vetoomuksen on allekirjoittanut noin 6000 henkilöä.
”Israelin toteuttaman kansanmurhan ja alati syvenevän sotilasmiehityksen ja maa-alueiden anastamisen pysäyttäminen edellyttää laajojen poliittisten ja taloudellisten painostuskeinojen käyttöönottoa. Tunnustamisen lisäksi tarvitaan kansainvälisiä talouspakotteita, kunnes Israel vetäytyy YK:n päätöslauselmien mukaisesti kansainvälisesti tunnustetuille rajoilleen. Muuten tunnustaminen uhkaa jäädä symboliseksi eleeksi”, Hautaviita toteaa.
Lisätietoja:
Eva Biaudet, Fingon puheenjohtaja | 09 432 3015
Johannes Hautaviita, Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija
050 317 6708 | johannes.hautaviita@fingo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johannes Hautaviitaasiantuntija, kansainvälinen politiikkaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6708johannes.hautaviita@fingo.fi
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Kansalaisyhteiskunnan tila kaventuu – myös Suomessa tarvitaan toimia sen turvaamiseksi17.9.2025 10:39:20 EEST | Tiedote
Toimi, koska voit -kampanja tarjoaa tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta maailmalla. Seitsemän järjestön yhteisessä kampanjassa esitellään kansalaisvaikuttajia eri puolilta maailmaa – kaksi heistä on myös median haastateltavissa.
Maailman Kuvalehti juhlii 40. ilmestymisvuottaan – Syksyn numero tarjoaa katsauksen maailman bileperinteisiin ja kysyy, vieläkö osaamme juhlia10.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maailman Kuvalehden juhlanumerossa matkataan Intiaan yhdelle maailman suurimmista festivaaleista, vieraillaan afrikkalaisilla häämessuilla ja puhutaan Ukrainasta vuoden eurooppalaisten, Justas ja Lukas Stasevskij’n kanssa.
Kehitysyhteistyön leikkaukset ovat Suomen edun vastaisia – pahin uhkakuva vältettiin4.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kommentoi budjettiriihen tuloksia.
Video: Yli 50 hengen kuoro vetosi Orpon hallitukseen kehitysyhteistyön puolesta1.9.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Suurikokoinen kuoro lauloi maanantaina 1. syyskuuta sen puolesta, ettei Suomi käännä selkäänsä maailmalle. Pave Maijasen Pidä huolta -kappaleen yhteislaulusta taltioitu video on vapaasti median käytettävissä.
Kutsu medialle: Tempaus maanantaina 1. syyskuuta Esplanadin puistossa klo 171.9.2025 07:53:40 EEST | Tiedote
Tilaisuus tarjoaa toimituksille mahdollisuuden saada kuvituskuvaa kehitysyhteistyötä koskevaan budjettikeskusteluun. Paikalla on myös kehityspolitiikan asiantuntijoita haastatteluja varten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme