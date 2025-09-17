Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio YK:n yleiskokouksessa

YK:n yleiskokouksen viime vuoden syyskuussa asettama takaraja Israelin vetäytymiselle miehitetyiltä Palestiinalaisalueilta umpeutuu tänään 18.9. Tavoitteen toimeenpanemiseksi YK kokoontuu kansainväliseen rauhankonferenssiin 22.9. Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla. Rauhankonferenssi pidetään YK:n yleiskokouksen vuoden 2025 istuntokauden korkean tason osuuden avauspäivänä.

Ranska ja Australia sekä tietyin ehdoin Iso-Britannia, Kanada ja Belgia ovat ilmaisseet aikeensa tunnustaa Palestiinan valtio syyskuussa.

”Rauhankonferenssi on historiallinen ja toivoa antava poliittinen prosessi muuten erittäin synkässä tilanteessa. YK:n rauhankonferenssissa ja uudessa tunnustamisaallossa voi nähdä padon murtumista suhteessa Israelin erivapauteen ja rankaisemattomuuteen. Suomen tulee tehdä osansa tilanteessa, jossa palestiinalainen yhteiskunta on järjestelmällisen tuhoamisen kohteena. Pohjataso on Palestiinan valtion tunnustaminen”, sanoo Fingon puheenjohtaja Eva Biaudet (r.).

Biaudet’n mukaan sodan lopettaminen avaisi näkymän kahden valtion mallin toteuttamiseksi.

”Tämä toisi niin palestiinalaisille kuin israelilaisillekin mahdollisuuden rauhaan ja turvalliseen elämään”, Biaudet jatkaa.

Maailman johtavista kansanmurhatutkijoista koostuva International Association of Genocide Scholars -järjestö julkaisi elo-syyskuun taitteessa päätöslauselman, jonka mukaan Israel toteuttaa kansamurhaa Gazassa. YK:n itsenäinen kansainvälinen tutkimuslautakunta julkaisi 16.9. raportin, jonka johtopäätös on niin ikään, että Gazassa on meneillään kansanmurha. Elokuun lopulla YK julisti Gazan kaupunkiin nälänhädän.

“Kaikkien on syytä pitää mielessä Palestiinan tilanteen laajemmat seuraukset. Israel romuttaa ennennäkemättömällä vauhdilla toisen maailmansodan jälkeen rakennettua kansainvälistä oikeusjärjestelmää, jonka ytimessä on laittomien valtaussotien ja kansanmurhien estäminen. Kansainvälisten sopimusten pelkistyminen pölyä kerääviksi asiakirjoiksi tarkoittaa oikeudetonta, anarkistista ja epädemokraattista maailmaa, jota ohjaa lain ja järjestyksen sijaan suurvaltojen mielivalta”, toteaa Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita.

Fingo luovuttaa Suomen hallitukselle YK:n vuoden 2025 yleiskokouksen korkean tason osuuden alkaessa kansalaisvetoomuksen, jossa vaaditaan Israelille talouspakotteita ja Palestiinan valtion tunnustamista. Vetoomuksen on allekirjoittanut noin 6000 henkilöä.

”Israelin toteuttaman kansanmurhan ja alati syvenevän sotilasmiehityksen ja maa-alueiden anastamisen pysäyttäminen edellyttää laajojen poliittisten ja taloudellisten painostuskeinojen käyttöönottoa. Tunnustamisen lisäksi tarvitaan kansainvälisiä talouspakotteita, kunnes Israel vetäytyy YK:n päätöslauselmien mukaisesti kansainvälisesti tunnustetuille rajoilleen. Muuten tunnustaminen uhkaa jäädä symboliseksi eleeksi”, Hautaviita toteaa.





Eva Biaudet, Fingon puheenjohtaja | 09 432 3015

Johannes Hautaviita, Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija

050 317 6708 | johannes.hautaviita@fingo.fi