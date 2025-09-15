Sateenvarjo on hyvä pitää mukana viikonloppuna – sää viilenee ensi viikolla

Ilmatieteen laitoksen 18. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan laaja matalapaineen alue hallitsee Pohjois-Euroopan säätä ainakin ensi viikon alkuun saakka. Sen myötä sateet ovat Suomessa edelleen yleisiä ja pilvisyys on runsasta – ajoittain on kuitenkin poutaa ja aurinkoistakin.

"Useita laajoja sadealueita kulkee viikonlopun aikana Suomen yli lännestä itään. Sateenvarjo on siis hyvä lisävaruste viikonloppuun", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen vinkkaa.

Perjantai on loppuviikon poutaisin päivä

Perjantain vastaisena yönä matalapaineen osakeskus tuo etelään kuurosateita, mutta iltapäivällä ja illalla sää on jo laajalti poutaista. Aiempien päivien runsas pilvisyys vähenee, ja aurinko pääsee monin paikoin paistamaan.

Seuraava matalapaine saapuu länteen jo lauantaiaamuna ja tuo tullessaan jatkuvampaa sadetta maan etelä- ja keskiosaan. Myös ukkosta voi esiintyä paikoin. Syksyn myötä vähentynyt auringon energia kuitenkin vaikuttaa ukkoskuurojen voimakkuuteen: ne jäävät pääosin paikallisiksi ja heikkenevät nopeasti. Lauantaina tuuli voimistuu etenkin lännessä ja etelässä.

Sunnuntaina sateiden pääpaino on pohjoisessa ja maan keskiosassa, mutta myös etelässä tulee paikoin sadekuuroja.

Viikonlopun lämpötilat lähellä tavanomaista, ensi viikolla viilenee selvästi

Päivälämpötilat pysyttelevät loppuviikolla etelässä pääosin 10 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa on 8‒15 astetta. Ennustetut lämpötilat ovat ajankohtaan nähden melko tavanomaisia tai paikoin hieman tavanomaista korkeampia.

Yöaikaan pilvisyyden rakoillessa lämpötilat pääsevät paikoin laskemaan. Yölämpötilat ovat etelässä 8‒14 astetta, pohjoisessa 1‒7 astetta. Halla ja yöpakkaset ovat yleistymään päin Lapissa.

Ensi viikon alkupuolella Suomeen valuu pohjoisesta kylmää ilmaa, ja sää viilenee selvästi. Aivan pohjoisimmassa Lapissa viileneminen tuo mukanaan myös pienen mahdollisuuden sateiden lumisemmille olomuodoille. Ensimmäiset lumisateet satelevat Suomessa tunturien huipuille tavallisesti jo elo-syyskuussa.

"Syyskuun viimeinen viikko näyttää selvästi viileämmältä, mutta myös poutaisemmalta ja selkeämmältä kuin tämä viikko", Pelkonen sanoo.