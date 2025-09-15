Sateenvarjo on hyvä pitää mukana viikonloppuna – sää viilenee ensi viikolla
Lämpötila voi nousta vielä loppuviikolla lähelle 20 astetta, mutta ensi viikon alkupuolella Suomeen valuu pohjoisesta kylmää ilmaa. Lapissa voi olla hallaa ja yöpakkasia.
Ilmatieteen laitoksen 18. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan laaja matalapaineen alue hallitsee Pohjois-Euroopan säätä ainakin ensi viikon alkuun saakka. Sen myötä sateet ovat Suomessa edelleen yleisiä ja pilvisyys on runsasta – ajoittain on kuitenkin poutaa ja aurinkoistakin.
"Useita laajoja sadealueita kulkee viikonlopun aikana Suomen yli lännestä itään. Sateenvarjo on siis hyvä lisävaruste viikonloppuun", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen vinkkaa.
Perjantai on loppuviikon poutaisin päivä
Perjantain vastaisena yönä matalapaineen osakeskus tuo etelään kuurosateita, mutta iltapäivällä ja illalla sää on jo laajalti poutaista. Aiempien päivien runsas pilvisyys vähenee, ja aurinko pääsee monin paikoin paistamaan.
Seuraava matalapaine saapuu länteen jo lauantaiaamuna ja tuo tullessaan jatkuvampaa sadetta maan etelä- ja keskiosaan. Myös ukkosta voi esiintyä paikoin. Syksyn myötä vähentynyt auringon energia kuitenkin vaikuttaa ukkoskuurojen voimakkuuteen: ne jäävät pääosin paikallisiksi ja heikkenevät nopeasti. Lauantaina tuuli voimistuu etenkin lännessä ja etelässä.
Sunnuntaina sateiden pääpaino on pohjoisessa ja maan keskiosassa, mutta myös etelässä tulee paikoin sadekuuroja.
Viikonlopun lämpötilat lähellä tavanomaista, ensi viikolla viilenee selvästi
Päivälämpötilat pysyttelevät loppuviikolla etelässä pääosin 10 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa on 8‒15 astetta. Ennustetut lämpötilat ovat ajankohtaan nähden melko tavanomaisia tai paikoin hieman tavanomaista korkeampia.
Yöaikaan pilvisyyden rakoillessa lämpötilat pääsevät paikoin laskemaan. Yölämpötilat ovat etelässä 8‒14 astetta, pohjoisessa 1‒7 astetta. Halla ja yöpakkaset ovat yleistymään päin Lapissa.
Ensi viikon alkupuolella Suomeen valuu pohjoisesta kylmää ilmaa, ja sää viilenee selvästi. Aivan pohjoisimmassa Lapissa viileneminen tuo mukanaan myös pienen mahdollisuuden sateiden lumisemmille olomuodoille. Ensimmäiset lumisateet satelevat Suomessa tunturien huipuille tavallisesti jo elo-syyskuussa.
"Syyskuun viimeinen viikko näyttää selvästi viileämmältä, mutta myös poutaisemmalta ja selkeämmältä kuin tämä viikko", Pelkonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Syksy on saapunut – sää on koko viikon sateista ja tuulista15.9.2025 15:06:14 EEST | Tiedote
Suomen yli liikkuu alkaneella viikolla matalapaine toisensa perään. Päivälämpötilat ovat viidentoista asteen molemmin puolin, yöt ovat ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpiä.
Lumen väheneminen parantaa aurinkoenergian tuotantoedellytyksiä Suomessa12.9.2025 09:52:42 EEST | Tiedote
Pohjolan ilmastossa lumipeite usein estää tai ainakin huomattavasti pienentää aurinkopaneelien sähköntuotantoa kylmänä vuodenaikana. Kun ilmasto lämpenee, lumipeite kuitenkin vähenee. Tämä saattaa lisätä vuotuista aurinkosähkön tuotantopotentiaalia Suomessa ja naapurimaissa 10–20 prosentilla.
Elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin9.9.2025 05:00:00 EEST | Tiedote
Copernicus-ilmastopalvelun mukaan elokuu 2025 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Lounais-Euroopassa koettiin elokuussa poikkeuksellinen helleaalto.
Syyskesäinen lämpö jatkuu vielä alkuviikolla – sadevaroituksia osaan maata8.9.2025 15:39:20 EEST | Tiedote
Lähipäivinä lämpötila on suuressa osassa maata jopa kuusi astetta korkeampi kuin syyskuussa tyypillisesti tähän aikaan. Helleraja ylittyi tänään iltapäivällä Salossa.
Lämmin sää jatkuu – viikonloppuun osuu kuunpimennys ja mahdollisesti ukkosia4.9.2025 15:44:08 EEST | Tiedote
Loppuviikon lämpötilat kohoavat ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammiksi ja voivat yltää lähelle hellerajaa. Pilvisyys voi kuitenkin hillitä lämpimimpiä lukemia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme