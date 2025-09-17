Fliiga

SSBL Salibandy Oy:n hallitus valittu – Jaakko Hintikasta uusi puheenjohtaja

18.9.2025 15:03:58 EEST | Fliiga | Tiedote

SSBL Salibandy Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jaakko Hintikka. Vuonna 1976 syntynyt Hintikka muistetaan yhtenä lajin legendoista hänen pelattuaan Oilersin paidassa 284 runkosarja- ja 94 pudotuspeliottelua sekä Suomen paidassa 70 maaottelua.

SSBL Salibandy Oy:n hallituksen uusia jäseniä ovat puheenjohtajan lisäksi Taiju Jaatinen ja Jyrki Vaittinen. Jaatinen toimii Kesprolla strategiaprosessien johtajana, ja häneltä löytyy salibandyn pelitaustaa liigatasolta Westend Indiansista. Vaittinen on toiminut useissa liiketoiminnan johtotehtävissä.

Edellisestä hallituksesta jatkavat Jukka-Pekka YlinenToni Kemppinen ja kansanedustaja Janne Heikkinen. Salibandyliiton hallituksen edustajana Oy:n hallituksessa toimii Tuulia Virhiä. Hallituksessa on paikka myös Salibandyliiton toiminnanjohtajalle.

SSBL Salibandy Oy:n hallitus 2025-26:

Jaakko Hintikka, puheenjohtaja
Toni Kemppinen, varapuheenjohtaja
Janne Heikkinen
Taiju Jaatinen
Riku Tapio (Salibandyliiton toiminnanjohtajan mandaatilla)
Jyrki Vaittinen
Tuulia Virhiä (Salibandyliiton hallituksen mandaatilla)
Jukka-Pekka Ylinen

SSBL Salibandy Oy:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen vuosittain. Hallitus kokoontuu kausittain 6-7 kertaa, ja sen keskeisimmät tehtävät ovat:

* Yhtiön vuosittaisen tulo- ja menoarvion hyväksyminen
* Vuotuisten tilinpäätösten hyväksyminen
* F-liigan lisenssivaatimukset ja seurojen lisenssihakemusten arviointi
* F-liigan sarjamääräysten sisältö ja niiden hyväksyminen
* F-liigan poikkeuslupien myöntäminen
* F-liigan vuotuisten palkittavien valinnat

SSBL Salibandy Oy:n yhtiökokouksessa vahvistettiin myös F-liigan sarjojen johtoryhmien kokoonpanot seuraavasti:

Miesten sarja (1+7)

Kimmo Nurminen, puheenjohtaja
Mikko Aikko, SSBL Salibandy Oy myynti- ja kehitysjohtaja
Henry Arrhenius, Esport Oilers
Tommy Koponen, SPV, Seinäjoki
Marko Salmela, Nokian KrP
Joni Toivola, Salibandyliiton kilpailujohtaja
Antti Vääri, FBC Turku
Jukka-Pekka Ylinen, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsen (uusi)

Naisten sarja (1+7+1)

Kimmo Nurminen, puheenjohtaja
Mikko Aikko, SSBL Salibandy Oy myynti- ja kehitysjohtaja
Heidi Iivari, SB-Pro, Nurmijärvi
Taiju Jaatinen, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsen (uusi)
Janne Kytölä, TPS Salibandy (uusi)
Suvi Nurme, House of Good Feelings
Marko Ojanen, ÅIF, Sipoo
Irina Peltola, Classic, Tampere
Joni Toivola Joni, Salibandyliiton kilpailujohtaja

