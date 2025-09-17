SSBL Salibandy Oy:n hallitus valittu – Jaakko Hintikasta uusi puheenjohtaja

SSBL Salibandy Oy:n hallituksen uusia jäseniä ovat puheenjohtajan lisäksi Taiju Jaatinen ja Jyrki Vaittinen. Jaatinen toimii Kesprolla strategiaprosessien johtajana, ja häneltä löytyy salibandyn pelitaustaa liigatasolta Westend Indiansista. Vaittinen on toiminut useissa liiketoiminnan johtotehtävissä.

Edellisestä hallituksesta jatkavat Jukka-Pekka Ylinen, Toni Kemppinen ja kansanedustaja Janne Heikkinen. Salibandyliiton hallituksen edustajana Oy:n hallituksessa toimii Tuulia Virhiä. Hallituksessa on paikka myös Salibandyliiton toiminnanjohtajalle.

SSBL Salibandy Oy:n hallitus 2025-26:

Jaakko Hintikka, puheenjohtaja

Toni Kemppinen, varapuheenjohtaja

Janne Heikkinen

Taiju Jaatinen

Riku Tapio (Salibandyliiton toiminnanjohtajan mandaatilla)

Jyrki Vaittinen

Tuulia Virhiä (Salibandyliiton hallituksen mandaatilla)

Jukka-Pekka Ylinen

SSBL Salibandy Oy:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen vuosittain. Hallitus kokoontuu kausittain 6-7 kertaa, ja sen keskeisimmät tehtävät ovat:

* Yhtiön vuosittaisen tulo- ja menoarvion hyväksyminen

* Vuotuisten tilinpäätösten hyväksyminen

* F-liigan lisenssivaatimukset ja seurojen lisenssihakemusten arviointi

* F-liigan sarjamääräysten sisältö ja niiden hyväksyminen

* F-liigan poikkeuslupien myöntäminen

* F-liigan vuotuisten palkittavien valinnat

SSBL Salibandy Oy:n yhtiökokouksessa vahvistettiin myös F-liigan sarjojen johtoryhmien kokoonpanot seuraavasti:

Miesten sarja (1+7)

Kimmo Nurminen, puheenjohtaja

Mikko Aikko, SSBL Salibandy Oy myynti- ja kehitysjohtaja

Henry Arrhenius, Esport Oilers

Tommy Koponen, SPV, Seinäjoki

Marko Salmela, Nokian KrP

Joni Toivola, Salibandyliiton kilpailujohtaja

Antti Vääri, FBC Turku

Jukka-Pekka Ylinen, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsen (uusi)

Naisten sarja (1+7+1)

Kimmo Nurminen, puheenjohtaja

Mikko Aikko, SSBL Salibandy Oy myynti- ja kehitysjohtaja

Heidi Iivari, SB-Pro, Nurmijärvi

Taiju Jaatinen, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsen (uusi)

Janne Kytölä, TPS Salibandy (uusi)

Suvi Nurme, House of Good Feelings

Marko Ojanen, ÅIF, Sipoo

Irina Peltola, Classic, Tampere

Joni Toivola Joni, Salibandyliiton kilpailujohtaja