SSBL Salibandy Oy:n hallitus valittu – Jaakko Hintikasta uusi puheenjohtaja
SSBL Salibandy Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jaakko Hintikka. Vuonna 1976 syntynyt Hintikka muistetaan yhtenä lajin legendoista hänen pelattuaan Oilersin paidassa 284 runkosarja- ja 94 pudotuspeliottelua sekä Suomen paidassa 70 maaottelua.
SSBL Salibandy Oy:n hallituksen uusia jäseniä ovat puheenjohtajan lisäksi Taiju Jaatinen ja Jyrki Vaittinen. Jaatinen toimii Kesprolla strategiaprosessien johtajana, ja häneltä löytyy salibandyn pelitaustaa liigatasolta Westend Indiansista. Vaittinen on toiminut useissa liiketoiminnan johtotehtävissä.
Edellisestä hallituksesta jatkavat Jukka-Pekka Ylinen, Toni Kemppinen ja kansanedustaja Janne Heikkinen. Salibandyliiton hallituksen edustajana Oy:n hallituksessa toimii Tuulia Virhiä. Hallituksessa on paikka myös Salibandyliiton toiminnanjohtajalle.
SSBL Salibandy Oy:n hallitus 2025-26:
Jaakko Hintikka, puheenjohtaja
Toni Kemppinen, varapuheenjohtaja
Janne Heikkinen
Taiju Jaatinen
Riku Tapio (Salibandyliiton toiminnanjohtajan mandaatilla)
Jyrki Vaittinen
Tuulia Virhiä (Salibandyliiton hallituksen mandaatilla)
Jukka-Pekka Ylinen
SSBL Salibandy Oy:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen vuosittain. Hallitus kokoontuu kausittain 6-7 kertaa, ja sen keskeisimmät tehtävät ovat:
* Yhtiön vuosittaisen tulo- ja menoarvion hyväksyminen
* Vuotuisten tilinpäätösten hyväksyminen
* F-liigan lisenssivaatimukset ja seurojen lisenssihakemusten arviointi
* F-liigan sarjamääräysten sisältö ja niiden hyväksyminen
* F-liigan poikkeuslupien myöntäminen
* F-liigan vuotuisten palkittavien valinnat
SSBL Salibandy Oy:n yhtiökokouksessa vahvistettiin myös F-liigan sarjojen johtoryhmien kokoonpanot seuraavasti:
Miesten sarja (1+7)
Kimmo Nurminen, puheenjohtaja
Mikko Aikko, SSBL Salibandy Oy myynti- ja kehitysjohtaja
Henry Arrhenius, Esport Oilers
Tommy Koponen, SPV, Seinäjoki
Marko Salmela, Nokian KrP
Joni Toivola, Salibandyliiton kilpailujohtaja
Antti Vääri, FBC Turku
Jukka-Pekka Ylinen, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsen (uusi)
Naisten sarja (1+7+1)
Kimmo Nurminen, puheenjohtaja
Mikko Aikko, SSBL Salibandy Oy myynti- ja kehitysjohtaja
Heidi Iivari, SB-Pro, Nurmijärvi
Taiju Jaatinen, SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsen (uusi)
Janne Kytölä, TPS Salibandy (uusi)
Suvi Nurme, House of Good Feelings
Marko Ojanen, ÅIF, Sipoo
Irina Peltola, Classic, Tampere
Joni Toivola Joni, Salibandyliiton kilpailujohtaja
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Nokian KrP:lle kauden avausvoitto – LASB putosi kyydistä toisessa erässä17.9.2025 20:47:01 EEST | Tiedote
Nokian KrP nappasi kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa F-liigassa, kun LASB kaatui Lahdessa selvin lukemin 10-2.
Yhteisen pelikäsityksen puitteissa panostusta pelaajaturvallisuuteen17.9.2025 13:14:34 EEST | Tiedote
Pääsarjoissa voidaan jatkossa ottaa huomioon kentän mahdolliset turvallisuuspuutteet arvioitaessa rikkeiden vakavuutta. Taustalla on F-liigan kapteenien kesällä Yhteinen pelikäsitys -tapahtumassa nostama huoli pelaajaturvallisuudesta sekä F-liigan kenttäturvallisuudesta.
TPS:lle kauden avausvoitto, yllättäjä Hawks jälleen pisteillä16.9.2025 21:03:19 EEST | Tiedote
F-liigan miesten illan ainoa ottelu pelattiin Kupittaalla, jossa TPS nappasi kauden avausvoittonsa kaatamalla Hawksin 5-4 Veikko Paajasen jatkoaikamaalilla. Sarjan hännille veikattu nousija Hawks kuitenkin kartutti jälleen pistetiliään noustuaan kolmannessa erässä kahden maalin takaa jatkoajalle.
Waltteri Vesterinen johti Oilersin voittoon viime kauden kotihallissaan15.9.2025 20:56:52 EEST | Tiedote
Waltteri Vesterinen heilutti tahtipuikkoa viime kauden kotihallissaan, kun F-liigan mestari Oilers nappasi kauden toisen voittonsa kaatamalla Kupittaalla FBC Turun 8-1. Viime kaudella TPS:aa edustanut Vesterinen laukoi Öljymiesten maaleista kaksi ja syötti yhden.
Hawks saapui F-liigaan näytöstyyliin – heti avauksessa kaksinumeroiset14.9.2025 20:34:11 EEST | Tiedote
Helsinkiläinen Hawks pelasi seurahistoriansa ensimmäisen F-liigan ottelun näytöstyyliin, kun FBC Turku kaatui murskalukemin 11-4. Hawksille aukesi paikka maan ylimpään sarjaan lyhyellä varoitusajalla Happeen jäätyä ilman liigalisenssiä.
