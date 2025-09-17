THL viikolla 39/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 18.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tiedotteet
- ti 23.9. Uutta tietoa HPV-rokotteen kattavuudesta vuonna 2012 syntyneillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
- ke 24.9. Oppilaiden sisäilmakyselyn tuloksia: Melu ja rauhattomuus koulujen sisäympäristöissä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Verkkouutiset
- ma 22.9. Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö ja siinä tapahtuneet muutokset. Miten terveydenhoitajalla, lääkärillä, kuraattorilla tai psykologilla käynnit ovat muuttuneet 2019–2025. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Lisätietoja ja embargomateriaalit: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
- ti 23.9. Kokonaiskuva syöpätilanteesta tarkentuu. THL ja Syöpärekisteri ovat mukana eurooppalaisessa yhteistyössä ajantasaisen ja vertailukelpoisen syöpätiedon saamiseksi. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
Blogit
- pe 26.9. Kohtaatko työssäsi nuoria? Osaatko tunnistaa ja puuttua väkivaltaan? Kirjoittajat: Janna Seppälä ja Eva Autio
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 7.10. klo 9.00-16.30. Oikeuspsykiatrian päivä. Verkossa.
Lisätietoa:
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme