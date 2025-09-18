Keskuskauppakamari: Pysyvä oleskelulupa ulotettava myös ammattikorkeakouluista valmistuneille

Hallitus esittää, että pysyvän oleskeluluvan voisi jatkossa saada suorittamalla Suomessa ylemmän amk-tutkinnon, yliopistotutkinnon tai jatkotutkinnon sekä riittävät suomen tai ruotsin opinnot. Keskuskauppakamarin mukaan myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla tulee olla sama mahdollisuus.

”Tällaisenaan lakiesitys heikentää ammattikorkeakoulujen vetovoimaa kansainvälisten opiskelijoiden silmissä, vaikka onkin selkeä parannus muille opiskelijaryhmille. On hölmöä jättää amk-tutkinnot uudistuksen ulkopuolelle, kun työmarkkinoilla on tarvetta juuri esimerkiksi sairaanhoitajille ja ICT-alan osaajille”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Ammattikorkeakoulun suorittaneista kansainvälisistä opiskelijoista suuri osa jää Suomeen ja Suomi tulee heitä myös jatkossa tarvitsemaan.

”Noin kaksi kolmasosaa ammattikorkeakoulujen kansainvälisistä opiskelijoista jää töihin tai jatkamaan opintojaan Suomeen. Miksi emme tarjoaisi heille näkymää tulevaisuuden mahdollisuuksista Suomessa ”, kysyy Pulkkinen.

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee asiaa tänään ja Keskuskauppakamari on kuultavana asiasta.

Keskuskauppakamari muistuttaa myös, että lakiluonnoksessa on unohdettu ammatillisen tutkinnon suorittaneet.

”Jos henkilö on suorittanut Suomessa tai ulkomailla ammatillisen tutkinnon, joka on Suomessa tunnistettu, sen pitäisi olla peruste saada pysyvä oleskelulupa ainakin nopeammin kuin vasta kuuden vuoden jälkeen. Tällä hetkellä monelle ei ole selvää, voivatko he edes työskennellä omalla alallaan Suomessa. Tämä ei edistä Suomen kilpailukykyä”, Pulkkinen sanoo.

Keskuskauppakamarin tuoreen osaajakyselyn mukaan Suomi tarvitsee kipeästi ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia. Yhtenäiset ja ennakoitavat oleskeluluvan ehdot helpottaisivat heidän päätöstään jäädä Suomeen ja vahvistaisivat toimivia työmarkkinoita.