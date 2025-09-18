Keskuskauppakamari: Pysyvä oleskelulupa ulotettava myös ammattikorkeakouluista valmistuneille
Keskuskauppakamari esittää, että pysyvän oleskeluluvan saamisen edellytykset ulotetaan myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Lakiesitys asettaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot eriarvoiseen asemaan ja heikentää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten opiskelijoiden silmissä.
Hallitus esittää, että pysyvän oleskeluluvan voisi jatkossa saada suorittamalla Suomessa ylemmän amk-tutkinnon, yliopistotutkinnon tai jatkotutkinnon sekä riittävät suomen tai ruotsin opinnot. Keskuskauppakamarin mukaan myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla tulee olla sama mahdollisuus.
”Tällaisenaan lakiesitys heikentää ammattikorkeakoulujen vetovoimaa kansainvälisten opiskelijoiden silmissä, vaikka onkin selkeä parannus muille opiskelijaryhmille. On hölmöä jättää amk-tutkinnot uudistuksen ulkopuolelle, kun työmarkkinoilla on tarvetta juuri esimerkiksi sairaanhoitajille ja ICT-alan osaajille”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Ammattikorkeakoulun suorittaneista kansainvälisistä opiskelijoista suuri osa jää Suomeen ja Suomi tulee heitä myös jatkossa tarvitsemaan.
”Noin kaksi kolmasosaa ammattikorkeakoulujen kansainvälisistä opiskelijoista jää töihin tai jatkamaan opintojaan Suomeen. Miksi emme tarjoaisi heille näkymää tulevaisuuden mahdollisuuksista Suomessa ”, kysyy Pulkkinen.
Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee asiaa tänään ja Keskuskauppakamari on kuultavana asiasta.
Keskuskauppakamari muistuttaa myös, että lakiluonnoksessa on unohdettu ammatillisen tutkinnon suorittaneet.
”Jos henkilö on suorittanut Suomessa tai ulkomailla ammatillisen tutkinnon, joka on Suomessa tunnistettu, sen pitäisi olla peruste saada pysyvä oleskelulupa ainakin nopeammin kuin vasta kuuden vuoden jälkeen. Tällä hetkellä monelle ei ole selvää, voivatko he edes työskennellä omalla alallaan Suomessa. Tämä ei edistä Suomen kilpailukykyä”, Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamarin tuoreen osaajakyselyn mukaan Suomi tarvitsee kipeästi ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia. Yhtenäiset ja ennakoitavat oleskeluluvan ehdot helpottaisivat heidän päätöstään jäädä Suomeen ja vahvistaisivat toimivia työmarkkinoita.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Ukrainan jälleenrakennus osaksi EU:n 2040-ilmastotavoitetta - Keskuskauppakamarin Teppo Säkkisen esitys hyväksyttiin Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa18.9.2025 11:14:15 EEST | Tiedote
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi täysistunnossaan Keskuskauppakamarin ilmasto- ja elinkeinopoliittisen asiantuntijan Teppo Säkkisen laatiman kannan komission esitykseen. Komitea esittää, että Ukrainassa ja muissa jäsenehdokasmaissa tehdyt ilmastotoimet otetaan osaksi 2040-ilmastotavoitteen saavuttamista. Samalla tuettaisiin niiden irtautumista Venäjän vaikutuspiiristä. Komitea tukee 90 prosentin päästövähennystavoitetta vuodelle 2040.
Kauppakamarikysely: Yritykset toivovat panostuksia nuorten ammattiosaamisen vahvistamiseen – vaikuttaa kilpailukykyyn17.9.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien osaajakyselyn mukaan yli 80 prosenttia yrityksistä kokee nuorten osaamistason ja valmiuksien haastavan niiden kilpailukykyä tulevina vuosina. Vain alle kolmannes vastaajista arvioi, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Yritykset toivovatkin maan poliittiselta johdolta toimia nuorten työelämään pääsyn, perustaitojen ja ammattiosaamisen vahvistamiseen.
Keskuskauppakamari: Vuoden kauppakamariksi Kymenlaakson kauppakamari12.9.2025 11:56:44 EEST | Tiedote
Vuoden kauppakamari ja Vuoden kauppakamarilainen palkittiin 10.–11. syyskuuta järjestetyillä kauppakamaripäivillä Rovaniemellä. Vuoden kauppakamariksi valittiin Kymenlaakson kauppakamari ja Vuoden kauppakamarilaisena palkittiin Viivi Sakkara, Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö. Vuoden aktiivisimpana ansiomerkkien myynnin edistäjänä palkittiin Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.
Kauppakamarikysely: Yritykset tyytyväisiä kansainvälisten osaajien rekrytointiin, rekrytointien määrä kuitenkin laskussa9.9.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Yritysten tyytyväisyys kansainvälisiin osaajiin on pysynyt korkealla. Kauppakamareiden osaajakyselyn perusteella 73 prosenttia kansainvälisiä työntekijöitä rekrytoineista yrityksistä pitää kokemustaan myönteisenä, ja vain 4,5 prosenttia kielteisenä. Kansainvälisten rekrytointien määrä on kuitenkin laskussa.
Keskuskauppakamari: Mercosur-sopimuksen tullien alennukset avaisivat ovia suomalaisyrityksille5.9.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
EU:n ja Mercosur-maiden (Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay) välisen, maailman suurimman kauppasopimuksen hyväksyntä toisi merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Euroopan komissio on jättänyt virallisen esityksen sopimuksen hyväksymisestä, ja Keskuskauppakamari pitää tätä askelta erittäin tervetulleena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme