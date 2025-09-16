Eurojackpotin miljoonavoitoista Suomeen yhteensä jo yli miljardi euroa
Jo 13 vuoden ikään ehtinyt Eurojackpot on tehnyt runsaan joukon miljonäärejä Suomeen. Perjantaina on jaossa pelin maksimipotti 120 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin pelaaminen alkoi vuoden 2012 maaliskuussa. Aloitusvuonna pelissä oli mukana Suomen lisäksi Alankomaat, Espanja, Italia, Saksa, Slovenia, Tanska ja Viro. Eurojackpotin suosio kasvoi nopeasti ja nykyään osallistujamaita on mukana jo 18 kappaletta.
Suomeen on vuosien varrella osunut noin 70 kappaletta miljoonaluokan voittoja.
- Eurojackpotissa miljoonavoittoihin voi päästä käsiksi myös ilman päävoittoa. Perjantaina toisen voittoluokan potissa on jaossa noin 20 miljoonaa euroa, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Miljoonavoitoista on kertynyt Suomeen jo varsin mojova summa.
- Kun kaikki miljoonavoitot lasketaan yhteen, tulee yhteissummaksi yli miljardi euroa. Tarkalleen summa on 1 054 547 252 euroa. Miljardin raja ylittyi heinäkuussa, kun kotkalainen mies nappasi Eurojackpotin päävoiton 58,3 miljoonaa.
Kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto on edelleen vuonna 2019 Siilinjärvelle osunut 91,9 miljoonan euron päävoitto, joka osui 50 osuuden porukkapeliin.
Ensimmäinen Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen vuonna 2013. Tuolloin kierroksella 4/2013 seinäjokelainen nettipelaaja nappasi 29,5 miljoonaa euroa.
Loimaa, Siilinjärvi ja Teuva Suomen Eurojackpot-kuntien kärkeä
Eurojackpotin miljoonavoittojen kuntaonnekkuustilastoa tarkastelemalla selviää, mitkä kunnat ovat erityisen onnekkaita.
- Kun suhteutetaan paikkakunnille osuneiden Eurojackpotin miljoonavoittojen yhteissumma kuntien asukaslukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Loimaa. Kakkossijaa pitää hallussaan Siilinjärvi ja kolmantena seuraa Teuva, kertoo Minna Sundholm.
Perjantaina jaossa olevat 120 miljoonan päävoitto ja toisen voittoluokan noin 20 miljoonan potti voi muuttaa tilastoa.
- Jos päävoitto osuisi vaikka onnekkuudestaan kuuluisalle Siilinjärvelle, hyppäisi Siilinjärvi selkeästi kärkeen, ehkäpä jopa koko Euroopankin mittakaavassa, pohtii Sundholm.
Katso kaikki Suomeen tulleet Eurojackpotin miljoonavoitot suuruusjärjestyksessä
|
Paikkakunta
|
Vuosi
|
Kierros
|
Myyntipaikka
|
Voittosumma
|
Siilinjärvi
|
2019
|
34
|
K-SUPERMARKET HERKKUPATA
|
91 878 776 €
|
Loimaa
|
2018
|
6
|
PRISMA LOIMAA
|
90 000 000 €
|
Tampere
|
2017
|
15
|
K-CITYMARKET TAMPERE LIELAHTI
|
86 970 703 €
|
Espoo
|
2014
|
37
|
61 170 768 €
|
Kotka
|
2025
|
30
|
58 316 471 €
|
Akaa
|
2014
|
14
|
R-KIOSKI HALLAMÄENTIE TOIJALA
|
57 301 088 €
|
Tampere
|
2017
|
27
|
46 505 019 €
|
Turku
|
2015
|
30
|
46 154 746 €
|
Vantaa
|
2022
|
11
|
45 000 000 €
|
Savonlinna
|
2017
|
42
|
R-KIOSKI KERIMÄKI
|
41 570 497 €
|
Kauhava
|
2023
|
7
|
40 254 188 €
|
Loimaa
|
2020
|
35
|
K-CITYMARKET LOIMAA
|
34 889 569 €
|
Seinäjoki
|
2013
|
4
|
29 540 642 €
|
Janakkala
|
2019
|
49
|
K-MARKET LINNATUULI
|
23 515 066 €
|
Kotka
|
2015
|
23
|
SIWA MÄNTYKANGAS KOTKA
|
23 251 598 €
|
Kristiinankaupunki
|
2021
|
38
|
R-KIOSKI KRISTIINA
|
22 170 101 €
|
Teuva
|
2013
|
39
|
21 256 582 €
|
Raasepori
|
2016
|
3
|
R-KIOSKI TAMMISAARI ASEMA
|
19 379 323 €
|
Espoo
|
2018
|
46
|
18 000 000 €
|
Oulu
|
2021
|
32
|
18 000 000 €
|
Jämsä
|
2014
|
52
|
R-KIOSKI JÄMSÄ
|
16 723 923 €
|
Espoo
|
2016
|
19
|
10 000 000 €
|
Espoo
|
2021
|
32
|
9 000 000 €
|
Mikkeli
|
2021
|
32
|
9 000 000 €
|
Vaasa
|
2021
|
32
|
9 000 000 €
|
Lahti
|
2020
|
16
|
R-KIOSKI NASTOLA
|
7 331 311 €
|
Juva
|
2020
|
15
|
NESTE JUVA KETTULA
|
5 202 243 €
|
Karstula
|
2024
|
2
|
5 142 222 €
|
Helsinki
|
2020
|
14
|
4 958 271 €
|
Lahti
|
2025
|
19
|
K-MARKET SIPURANTIE 489
|
4 846 237 €
|
Hamina
|
2016
|
40
|
4 079 857 €
|
Espoo
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Haapavesi
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Hanko
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Helsinki
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Kiuruvesi
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Kangasala
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Lahti
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Lappeenranta
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Keitele
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Riihimäki
|
2015
|
36
|
3 963 985 €
|
Oulu
|
2020
|
17
|
3 920 310 €
|
Kajaani
|
2018
|
46
|
S-MARKET KAJAANI KOMIAHO
|
3 848 562 €
|
Oulu
|
2018
|
6
|
3 520 586 €
|
Pori
|
2018
|
44
|
R-KIOSKI PIHLAVA PORI
|
3 100 090 €
|
Rantasalmi
|
2019
|
47
|
K-MARKET RANTASALMI HUMMERI
|
2 938 894 €
|
Hyvinkää
|
2018
|
5
|
PRISMA HYVINKÄÄ
|
2 921 419 €
|
Aura
|
2016
|
41
|
2 780 571 €
|
Lohja
|
2016
|
41
|
2 780 571 €
|
Mikkeli
|
2019
|
33
|
R-KIOSKI MIKKELI PORRASSALMENKATU
|
2 619 810 €
|
Tampere
|
2022
|
18
|
R-KIOSKI TAMPERE SAIRAALA TAYS
|
2 438 714 €
|
Tampere
|
2018
|
25
|
PRISMA KALEVA TAMPERE
|
2 173 407 €
|
Mynämäki
|
2024
|
13
|
1 972 313 €
|
Jämsä
|
2014
|
52
|
R-KIOSKI JÄMSÄ
|
1 858 214 €
|
Helsinki
|
2016
|
28
|
K-SUPERMARKET HERTTA
|
1 844 222 €
|
Jyväskylä
|
2022
|
26
|
PRISMA SEPPÄLÄ
|
1 505 484 €
|
Kangasala
|
2020
|
6
|
M PAKKALAN KYLÄKAUPPA
|
1 391 536 €
|
Tampere
|
2015
|
41
|
R-KIOSKI DUO HERVANTA
|
1 295 620 €
|
Pori
|
2024
|
5
|
S-MARKET TIKKULA
|
1 267 671 €
|
Naantali
|
2015
|
7
|
1 260 784 €
|
Lapua
|
2023
|
30
|
1 259 397 €
|
Mäntsälä
|
2020
|
24
|
R-KIOSKI MÄNTSÄLÄ KESKUSTA
|
1 256 291 €
|
Vihti
|
2023
|
28
|
1 196 830 €
|
Helsinki
|
2024
|
26
|
S-MARKET ARABIA 514
|
1 103 752 €
|
Vantaa
|
2022
|
43
|
R-KIOSKI VANTAA KORSO OTAVANTIE 24
|
1 083 616 €
|
Helsinki
|
2022
|
2
|
ALEPA JOLLAS
|
1 057 442 €
|
Kauniainen
|
2022
|
2
|
1 057 442 €
|
Helsinki
|
2022
|
47
|
1 044 659 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 120 miljoonaa euroa – Suomeen iso porukkavoitto16.9.2025 22:46:41 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa pelin suurin mahdollinen voitto 120 miljoonaa euroa.
Tampereelle tärähti Kenosta 150 000 euron voitto15.9.2025 10:27:23 EEST | Tiedote
Torstaina oli Keno-onnea Tampereella, kun nettipelaaja voitti 150 000 euroa.
Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon13.9.2025 22:52:07 EEST | Tiedote
Lotossa ei tänä iltana löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on tarjolla kolme miljoonaa euroa.
Eurojackpotin potti nousee jo noin 116 miljoonaan euroon12.9.2025 22:38:42 EEST | Tiedote
Eurojackpotin kierroksen 37/2025 perjantain arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistaina Eurojackpotin potti nousee jo noin 116 miljoonaan euroon.
Espoon Kauklahden K-Marketissa voitettiin iso jysäys12.9.2025 09:16:59 EEST | Tiedote
Kierroksen 37/2025 tiistaisessa Eurojackpotin arvonnassa löytyi Suomesta yksi 5+1-tulos. Vasta Veikkauksen onnittelupuhelu toi tuoreelle voittajalle tiedon voitosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme