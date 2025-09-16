Veikkaus Oy

Eurojackpotin miljoonavoitoista Suomeen yhteensä jo yli miljardi euroa

18.9.2025 15:51:55 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jo 13 vuoden ikään ehtinyt Eurojackpot on tehnyt runsaan joukon miljonäärejä Suomeen. Perjantaina on jaossa pelin maksimipotti 120 miljoonaa euroa.

Loton arvontalaite ja keltaiset numeroidut pallot.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi vuoden 2012 maaliskuussa. Aloitusvuonna pelissä oli mukana Suomen lisäksi Alankomaat, Espanja, Italia, Saksa, Slovenia, Tanska ja Viro. Eurojackpotin suosio kasvoi nopeasti ja nykyään osallistujamaita on mukana jo 18 kappaletta.

Suomeen on vuosien varrella osunut noin 70 kappaletta miljoonaluokan voittoja.

- Eurojackpotissa miljoonavoittoihin voi päästä käsiksi myös ilman päävoittoa. Perjantaina toisen voittoluokan potissa on jaossa noin 20 miljoonaa euroa, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Miljoonavoitoista on kertynyt Suomeen jo varsin mojova summa.

- Kun kaikki miljoonavoitot lasketaan yhteen, tulee yhteissummaksi yli miljardi euroa. Tarkalleen summa on 1 054 547 252 euroa. Miljardin raja ylittyi heinäkuussa, kun kotkalainen mies nappasi Eurojackpotin päävoiton 58,3 miljoonaa.

Kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto on edelleen vuonna 2019 Siilinjärvelle osunut 91,9 miljoonan euron päävoitto, joka osui 50 osuuden porukkapeliin.

Ensimmäinen Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen vuonna 2013. Tuolloin kierroksella 4/2013 seinäjokelainen nettipelaaja nappasi 29,5 miljoonaa euroa.

Loimaa, Siilinjärvi ja Teuva Suomen Eurojackpot-kuntien kärkeä

Eurojackpotin miljoonavoittojen kuntaonnekkuustilastoa tarkastelemalla selviää, mitkä kunnat ovat erityisen onnekkaita.

- Kun suhteutetaan paikkakunnille osuneiden Eurojackpotin miljoonavoittojen yhteissumma kuntien asukaslukuun, nousee onnekkaimmaksi kunnaksi Loimaa. Kakkossijaa pitää hallussaan Siilinjärvi ja kolmantena seuraa Teuva, kertoo Minna Sundholm.

Perjantaina jaossa olevat 120 miljoonan päävoitto ja toisen voittoluokan noin 20 miljoonan potti voi muuttaa tilastoa.

- Jos päävoitto osuisi vaikka onnekkuudestaan kuuluisalle Siilinjärvelle, hyppäisi Siilinjärvi selkeästi kärkeen, ehkäpä jopa koko Euroopankin mittakaavassa, pohtii Sundholm.

Katso kaikki Suomeen tulleet Eurojackpotin miljoonavoitot suuruusjärjestyksessä

Paikkakunta

Vuosi

Kierros

Myyntipaikka

Voittosumma

Siilinjärvi

2019

34

K-SUPERMARKET HERKKUPATA

91 878 776 €

Loimaa

2018

6

PRISMA LOIMAA

90 000 000 €

Tampere

2017

15

K-CITYMARKET TAMPERE LIELAHTI

86 970 703 €

Espoo

2014

37

veikkaus.fi

61 170 768 €

Kotka

2025

30

veikkaus.fi

58 316 471 €

Akaa

2014

14

R-KIOSKI HALLAMÄENTIE TOIJALA

57 301 088 €

Tampere

2017

27

veikkaus.fi

46 505 019 €

Turku

2015

30

veikkaus.fi

46 154 746 €

Vantaa

2022

11

veikkaus.fi

45 000 000 €

Savonlinna

2017

42

R-KIOSKI KERIMÄKI

41 570 497 €

Kauhava

2023

7

veikkaus.fi

40 254 188 €

Loimaa

2020

35

K-CITYMARKET LOIMAA

34 889 569 €

Seinäjoki

2013

4

veikkaus.fi

29 540 642 €

Janakkala

2019

49

K-MARKET LINNATUULI

23 515 066 €

Kotka

2015

23

SIWA MÄNTYKANGAS KOTKA

23 251 598 €

Kristiinankaupunki

2021

38

R-KIOSKI KRISTIINA

22 170 101 €

Teuva

2013

39

veikkaus.fi

21 256 582 €

Raasepori

2016

3

R-KIOSKI TAMMISAARI ASEMA

19 379 323 €

Espoo

2018

46

veikkaus.fi

18 000 000 €

Oulu

2021

32

veikkaus.fi

18 000 000 €

Jämsä

2014

52

R-KIOSKI JÄMSÄ

16 723 923 €

Espoo

2016

19

veikkaus.fi

10 000 000 €

Espoo

2021

32

veikkaus.fi

9 000 000 €

Mikkeli

2021

32

veikkaus.fi

9 000 000 €

Vaasa

2021

32

veikkaus.fi

9 000 000 €

Lahti

2020

16

R-KIOSKI NASTOLA

7 331 311 €

Juva

2020

15

NESTE JUVA KETTULA

5 202 243 €

Karstula

2024

2

veikkaus.fi

5 142 222 €

Helsinki

2020

14

veikkaus.fi

4 958 271 €

Lahti

2025

19

K-MARKET SIPURANTIE 489

4 846 237 €

Hamina

2016

40

veikkaus.fi

4 079 857 €

Espoo

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Haapavesi

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Hanko

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Helsinki

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Kiuruvesi

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Kangasala

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Lahti

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Lappeenranta

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Keitele

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Riihimäki

2015

36

veikkaus.fi

3 963 985 €

Oulu

2020

17

veikkaus.fi

3 920 310 €

Kajaani

2018

46

S-MARKET KAJAANI KOMIAHO

3 848 562 €

Oulu

2018

6

veikkaus.fi

3 520 586 €

Pori

2018

44

R-KIOSKI PIHLAVA PORI

3 100 090 €

Rantasalmi

2019

47

K-MARKET RANTASALMI HUMMERI

2 938 894 €

Hyvinkää

2018

5

PRISMA HYVINKÄÄ

2 921 419 €

Aura

2016

41

veikkaus.fi

2 780 571 €

Lohja

2016

41

veikkaus.fi

2 780 571 €

Mikkeli

2019

33

R-KIOSKI MIKKELI PORRASSALMENKATU

2 619 810 €

Tampere

2022

18

R-KIOSKI TAMPERE SAIRAALA TAYS

2 438 714 €

Tampere

2018

25

PRISMA KALEVA TAMPERE

2 173 407 €

Mynämäki

2024

13

veikkaus.fi

1 972 313 €

Jämsä

2014

52

R-KIOSKI JÄMSÄ

1 858 214 €

Helsinki

2016

28

K-SUPERMARKET HERTTA

1 844 222 €

Jyväskylä

2022

26

PRISMA SEPPÄLÄ

1 505 484 €

Kangasala

2020

6

M PAKKALAN KYLÄKAUPPA

1 391 536 €

Tampere

2015

41

R-KIOSKI DUO HERVANTA

1 295 620 €

Pori

2024

5

S-MARKET TIKKULA

1 267 671 €

Naantali

2015

7

veikkaus.fi

1 260 784 €

Lapua

2023

30

veikkaus.fi

1 259 397 €

Mäntsälä

2020

24

R-KIOSKI MÄNTSÄLÄ KESKUSTA

1 256 291 €

Vihti

2023

28

veikkaus.fi

1 196 830 €

Helsinki

2024

26

S-MARKET ARABIA 514

1 103 752 €

Vantaa

2022

43

R-KIOSKI VANTAA KORSO OTAVANTIE 24

1 083 616 €

Helsinki

2022

2

ALEPA JOLLAS

1 057 442 €

Kauniainen

2022

2

veikkaus.fi

1 057 442 €

Helsinki

2022

47

veikkaus.fi

1 044 659 €

 

