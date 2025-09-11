Suurimpien kaupunkien suosituimmat asuinalueet listattiin – Kaleva nousi keskustan ohi Tampereella

Etuovi.com listasi 10 haetuinta asuinaluetta isoimmista kaupungeista. Listalla on mukana myös tieto, miten kyseisen kaupunginosan sijoitus on muuttunut vuodentakaiseen verrattuna.

Lisätietona on kerrottu poimintoja keskimääräisistä markkinointiajoista. Markkinointiaika kertoo, kuinka kauan ilmoitus oli esillä ennen poistumistaan Etuovi.comista. Markkinointiajan tilasto perustuu Etuovi.comista poistuneisiin käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksiin.

Helsinki

Helsingin top 3 haetuinta kaupunginosaa oli täysin samat kuin vuotta aiemmin, eli Töölö, Lauttasaari ja Ullanlinna. Neljäntenä listalla oleva Munkkiniemi kipusi yhden pykälän, syrjäyttäen Punavuoren viidennelle sijalle. Loput top 10-listan kaupunginosista on täsmälleen samat kuin vuosi sitten. Se, mitä ei näy tässä tilastossa, on kuitenkin Laajasalon ja Haagan hakumäärien nousu vuodentakaiseen nähden – kasvuluvut olivat kuitenkin niin pienet, ettei se muuta listan sijoituksia.

“Kärjen takana tapahtuvat muutokset kertovat osaltaan yhdestä muutostekijästä eli liikenteellisten infrahankkeiden merkityksestä eri alueiden vetovoimalle. Raidejokeri Haagan osalta ja mm. Kruununsillat-hanke laajasalonosalta ovat varmasti tekijöitä, jotka nostavat näitä kahta kaupunginosaa”, kommentoi Tuomo Räsänen Alma Real Estatesta.

Töölö pitää paikkansa Helsingin halutuimpana asuinalueena vuodesta toiseen. Se on arvostettu alue aivan keskustan tuntumassa. Hyvät kulkuyhteydet, kulttuurikohteet, vehreät puistot ja meren läheisyys tekevät Töölöstä halutun. Myös monipuolinen asuntokanta vanhoista kivitaloista moderneihin asuntoihin houkuttelee.

Muutkin suosituimmat alueet sijaitsevat pääosin kantakaupungissa, ja niiden kiinnostavuutta lisäävät erityisesti hyvät kulkuyhteydet, historiallinen arkkitehtuuri ja laadukas asuminen. Kehittyvät alueet kuten Laajasalo nousevat esiin tulevien liikennehankkeiden myötä.

“On mielenkiintoista, että uudemmat suuret aluerakennushankkeet eivät lyhimmällä tähtäimellä nouse listoille, sen paremmin Jätkäsaarta, Kalasatamaa kuin Sompasaartakaan ei merellisyydestään huolimatta vielä listoilla ole”, Räsänen toteaa

Koko Helsingin alueen keskimääräinen markkinointiaika oli 92 päivää. Tämän listan asuinalueista lyhin markkinointiaika oli Töölön asunnoilla, 58 päivää, eli yli kuukauden lyhempi kuin Helsingissä keskimäärin.

Helsinki 1. Töölö 2. Lauttasaari 3. Ullanlinna 4. Munkkiniemi (+1) 5. Punavuori (-1) 6. Haaga 7. Kamppi 8. Laajasalo 9. Kruununhaka 10. Eira

Lähde: Etuovi.comissa ajalla 1.7.-16.9.2025 tehdyt haut. Mukana on myös tieto sijoituksen muuttumisesta, mikäli kaupunginosan sijoitus listalla on muuttunut vuodentakaisesta.

Vantaa

Vantaan haetuimpien kaupunginosien listan top 5 on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Listan loppupäässä olevien kaupunginosien sijoituksissa oli vaihtelua, mutta yhtään uutta kaupunginosaa ei nyt päässyt listalle.

Tikkurila pitää kärkipaikkansa verrattomien liikenneyhteyksien ja palveluiden ansiosta. Vantaan halutuimpien asuinalueiden kärjessä korostuvat myös rauhalliset, mutta hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevat alueet, jotka houkuttelevat erityisesti lapsiperheitä.

Käytettyjen asuntojen myynti-ilmoituksissa Vantaan keskimääräinen markkinointiaika oli 101 päivää. Tämän listan kaupunginosien keskimäärin lyhin markkinointiaika oli Kartanonkoskella, 53 päivää.

“Kartanonkoski on uudempaa kehitystä ja hakee inspiraationsa niin värimaailman kuin rakennuskantansa osalta Keski-Eurooppalaista esimerkeistä. Rajattu määrä tarjontaa ja mainiot liikenneyhteydet varmasti vaikuttavat siihen, että markkinointiajat ovat lyhyet”, Räsänen kommentoi.

Vantaa 1. Tikkurila 2. Ylästö 3. Kivistö 4. Hiekkaharju 5. Kartanonkoski 6. Tammisto (+2) 7. Myyrmäki (-1) 8. Korso (-1) 9. Pakkala (+2) 10. Martinlaakso (-1)

Espoo

Myös Espoossa kärkisijat pitivät pintansa, ja Tapiola jatkaa ykkösenä. Listalla suurin muutos on Leppävaaran tippuminen kahdella pykälällä, ja sen hakujen määrä laskikin 18 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tapiola, Matinkylä ja Westend ovat selkeitä suosikkeja. Näillä alueilla yhdistyvät metro, palvelut ja merellinen ympäristö. Espoossa korostuvat arvostetut ja rauhalliset pientaloalueet kuten Haukilahti ja Mankkaa.

Espoon käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 94 päivää. Tämän listan kaupunginosista lyhin markkinointiaika oli Lintuvaaran asuinalueella (75 päivää).

“Tapiola tuntuu olevan aina Tapiola espoolaisten suosiossa, vaikka alueen muutos puutarhakaupungista kohti tiiviimpää kaupunkirakennetta on varmasti myös muuttanut alueen luonnetta ja identiteettiä”, Räsänen kertoo.

Espoo 1. Tapiola 2. Matinkylä 3. Westend 4. Haukilahti 5. Mankkaa (+1) 6. Olari (-1) 7. Laaksolahti (+1) 8. Lintuvaara (+1) 9. Leppävaara (-2) 10. Saunalahti

Tampere

Listalla on samat kaupunginosat kuin vuotta aiemmin, mutta sijoituksissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Merkittävin muutos taitaa olla kärkikaksikossa: keskusta jäi Kalevan taakse hakumäärissä mitattuna, eli Kaleva nousi Tampereen halutuimmaksi kaupunginosaksi. Loputkin listan muutokset ovat olleet kahdenvälisiä taisteluita top-listan sijoituksista. Vuores keräsi tällä aikavälillä enemmän hakuja kuin Hervanta, vaikka vuosi sitten Hervanta oli suositumpi.

Kaleva on keskeinen asuinalue, jossa yhdistyvät hyvät kulkuyhteydet, monipuoliset palvelut ja moderni kaupunkirakentaminen. Vuoreksen ja Tampellan nousu listalla kertoo kiinnostuksesta sekä uusia että modernisti rakennettuja alueita kohtaan. Pyynikki ja Pispala erottuvat luonnonläheisyydellään ja maisemillaan, kun taas Linnainmaa houkuttelee kohtuuhintaisuudellaan ja perheystävällisyydellään.

Tampereen alueella markkinointiaika oli keskimäärin 93 päivää. Listan kaupunginosista lyhin markkinointiaika oli ykköseksi nousseen Kalevan alueen asunnoilla, 74 päivää. Myös Tammela ja Amuri nousevat esiin keskimääräistä lyhyemmillä markkinointiajoilla, ja niissä asuntojen myynti-ilmoitukset olivat esillä keskimäärin 78 päivää.

Tampere 1. Kaleva (+1) 2. Keskusta (-1) 3. Vuores (+1) 4. Hervanta (-1) 5. Pyynikki 6. Tampella (+1) 7. Tammela (-1) 8. Pispala 9. Linnainmaa (+1) 10. Amuri (-1)

Turku

Turun haetuimpien asuinalueiden kärki pysyi muuttumattomana, ja ensimmäinen muutos vuodentakaiseen nähden on sijalla 7, johon nousi Varissuo.

Turun käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 90 päivää. Listan kaupunginosista lyhimmät markkinointiajat olivat kaupunginosissa Port Arthur (56 päivää) ja Uittamo (57 päivää).

Turku 1. Keskusta 2. Hirvensalo 3. Itäinen keskusta 4. Martti 5. Kupittaa 6. Uittamo 7. Varissuo (+5) 8. Port Arthur (+1) 9. Suikkila (-1) 10. Vasaramäki (-3)

Oulu

Oulun halutuimpien asuinalueiden listan kärki on sama kuin vuotta aiemmin: Haukipudas, Oulunsalo, Metsokangas ja Kiiminki. Viidennelle sijalle nousi Kivikkokangas

Oulun asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 98 päivää. Kivikkokangas osoittautuu hyvin halutuksi myös markkinointiajan perusteella, sillä siellä asuntojen myynti-ilmoitukset olivat esillä keskimäärin vain 54 päivää. Toiseksi lyhin markkinointiajan mediaani oli listan ykkösellä eli Haukiputaalla, 62 päivää.

Oulu 1. Haukipudas 2. Oulunsalo 3. Metsokangas 4. Kiiminki 5. Kivikkokangas (+4) 6. Keskusta (+2) 7. Ritaharju 8. Jääli (-2) 9. Karjasilta (-4) 10. Hiukkavaara

Hämeenlinna

Kuten muissakin kaupungeissa, Hämeenlinnassakin top-lista on melko samanlainen kuin vuotta aiemmin. Top5-lista on sama kuin vuotta aiemmin, ja loput kaupunginosat ovat vain vaihtaneet järjestystä, eikä listalle ole noussut uusia kaupunginosia.

Hämeenlinnan käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 80 päivää. Hätilän alueen asunnoilla se oli huomattavasti lyhempi, keskimäärin vain 37 päivää.

Hämeenlinna 1. Iittala 2. Hauho 3. Keskusta 4. Lammi 5. Renko 6. Tuulos (+1) 7. Sairio (+2) 8. Myllymäki (+2) 9. Hätilä (-3) 10. Kauriala (-2)

Muiden kaupunkien listoja:

Lahti 1. Keskusta 2. Karisto (+4) 3. Jalkaranta (-1) 4. Nastola (-1) 5. Ankkuri (-1) 6. Renkomäki (-1) 7. Ruoriniemi 8. Paavola (+3) 9. Ahtiala 10. Villähde (-2)

Seinäjoki 1. Ylistaro 2. Nurmo (+3) 3. Hyllykallio 4. Pajuluoma (+2) 5. Kärki (-3) 6. Karhuvuori (+1) 7. Jouppi (-3) 8. Uppa 9. Keskusta 10. Kertunlaakso (+2)

Jyväskylä 1. Palokka 2. Lutakko (+2) 3. Keskusta (-1) 4. Vaajakoski (-1) 5. Mäki-Matti 6. Korpilahti 7. Tikkakoski 8. Taulumäki (+7) 9. Mannila 10. Jyskä (-2)

Kuopio 1. Keskusta 2. Saaristokaupunki 3. Niirala 4. Hiltulanlahti (+2) 5. Nilsiä (-1) 6. Puijonlaakso (-1) 7. Haapaniemi 8. Maaninka 9. Julkula 10. Jynkkä

Pori 1. Keskusta (+1) 2. Noormarkku (-1) 3. Lavia 4. Toejoki (+2) 5. Reposaari (-1) 6. Ruosniemi (-1) 7. Tuorsniemi (+4) 8. Karjaranta 9. Vähärauma (+7) 10. Viikinäinen

Rovaniemi 1. Keskusta (+1) 2. Vennivaara (-1) 3. Ylikylä (+2) 4. Saarenkylä 5. Pöykkölä (-2) 6. Korkalovaara (+5) 7. Rantavitikka (+7) 8. 3. kaupunginosa (+2) 9. Viirinkangas (+4) 10. Katajaranta (-2)

