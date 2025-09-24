Järvenpään kaupunki valmistelee uuden poliisiaseman suunnitteluvarausta Pajalan alueelle
Senaatti-kiinteistöt valmistelee yhdessä Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa uuden poliisiaseman rakentamista Järvenpäähän. Tällä hetkellä selvitetään hankkeen suunnittelun edistämistä Pajalan tontille osoitteessa Kaskitie 4.
Järvenpään kaupunginhallitus käsittelee kaupungin omistaman Pajalan tontin suunnitteluvarausta 29.9.2025. Suunnitteluvaraus mahdollistaa hankkeen tarkemman valmistelun, mutta ei vielä tarkoita rakennusluvan myöntämistä tai lopullista päätöstä poliisiaseman toteuttamisesta.
”Kaupunginhallitus käsittelee nyt tontin suunnitteluvarausta, mikä antaa meille mahdollisuuden aloittaa varsinaisen suunnittelun”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Matias Koponen.
Mikäli suunnitteluvaraus myönnetään, hanke etenee kohti yleissuunnittelua. Tavoitteena on toteuttaa poliisiasema uudisrakennuksena. Arvioitu valmistumisaikataulu voisi olla vuonna 2029, mikäli suunnitteluvaiheet etenevät aikataulussa.
Uusi poliisiasema suunnitellaan poliisitalokonseptin mukaisesti. Tavoitteena on toimiva, laadukas ja kustannustehokas uudisrakennus, jonka tilat vastaavat poliisin nykyisiin tarpeisiin ja jotka tukevat poliisitoimintaa sekä henkilöstön työskentelyä ja hyvinvointia. Vastaavia poliisitaloja on valmistunut Kittilään, Kuusamoon ja Äänekoskelle, ja uutta rakennetaan parhaillaan Salossa.
”Poliisilaitoksen näkökulmasta tavoitteena on, että henkilöstöllemme saadaan terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset poliisitoimintaa tukevat toimitilat. Pidämme myös tärkeänä sitä, että poliisin tavoitettavuuden ja näkyvyyden vuoksi poliisiasema sijaitsee myös jatkossa Järvenpään keskusta-alueella”, toteaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Marko Viitanen.
Entiset tilat eivät vastaa poliisitoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, ja niissä on ollut sisäilmaongelmia. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi poliisi on lähtenyt edistämään uudisrakennuksena toteutettavaa poliisiasemaa. Järvenpään poliisiasema on toiminut väistötiloissa Järvenpään virastotalossa.
”Hanketta on edistetty Senaatin kanssa yhteistyössä ja tarkoitus on saada hanke etenemään mahdollisimman nopealla aikataululla. Pyrimme sujuvaan ja nopeaan hankeprosessiin, jotta Järvenpään poliisiaseman haasteet toimitilojen osalta saadaan ratkaistua mahdollisimman pikaisesti”, kertoo Poliisihallituksen ylitarkastaja Mikko Puhakka.
”Kaupunki haluaa jo tässä vaiheessa kiittää Poliisihallitusta, Itä-Uudenmaan poliisilaitosta ja Senaatti-kiinteistöjä asian edistämisestä. Kaupungille poliisin läsnäolo on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Uudet tilat ovat myös Poliisille tarpeelliset ja tukevat tärkeää turvallisuustyötä. Kiitän myös valmistelutyöhön osallistuneita kaupungin työntekijöitä, jotka ovat mahdollistaneet selvitysvaiheen aikana hankkeen edistämistä ja tehneet Senaatti-kiinteistöjen kanssa arvokasta valmistelutyötä hankkeen edistämiseksi”, kertoo Järvenpään kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen.
Järvenpään virastotalon tulevasta käytöstä ei ole vielä tehty päätöksiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matias KoponenAsiakaspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 630 6700matias.koponen@senaatti.fi
Marko ViitanenPoliisipäällikköItä-Uudenmaan poliisilaitosPuh:029 543 6404marko.viitanen@poliisi.fi
Mikko PuhakkaYlitarkastajaPoliisihallitusPuh:029 545 5527mikko.puhakka@poliisi.fi
Aleksi ToivonenHankekehityspäällikköJärvenpään kaupunkiPuh:040 315 2282aleksi.toivonen@jarvenpaa.fi
Linkit
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
