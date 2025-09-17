Tampereen Tähtikatu kirkastui uusilla tähdillä

Åkerlundinkadulla Tullin alueella sijaitseva Tähtikatu juhlistaa ja kunnioittaa kotimaisen ja kansainvälisen musiikkialan keskeisiä toimijoita. Kadulle lisätään vuosittain 3–8 uutta tähteä yleisöehdotusten pohjalta, ja katuun on ikuistettu kymmeniä musiikkialan merkkihenkilöitä.

Tänä vuonna omat tähtensä saivat Heikki Silvennoinen, Dallapé, Lea Laven ja Dalia Stasevska. Kiinnostusta riitti tähtien valintaan, sillä ehdotuksia tuli 1 634. Tähtikadun tähdet koostuvat erilaisista musiikkityyleistä ja musiikkialan toiminta-alueista, ja tähtien valinnoissa huomioitiin monimuotoisuus, valtakunnallisuus ja tasa-arvoisuus.

Yleisö pystyi ehdottamaan keitä tahansa alalla vaikuttavia tai vaikuttaneita henkilöitä, kuten artisteja, yhtyeitä, musiikintekijöitä, sanoittajia, säveltäjiä, musiikintuottajia ja organisaatioiden sekä instituutioiden edustajia. Musiikki x Media -tapahtuman hallitus teki yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella esityksen uusien tähtien saajista, ja lopullisen päätöksen asiasta teki Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Viime vuonna Tähtikadulle pääsivät Kaj Chydenius, Pave Maijanen, PMMP, Aino Ackté, Toivo Kärki, Jaakko Ryhänen, Juhani Merimaa ja Virve Rosti.

Aiempina vuosina omat tähtensä kadulle ovat saaneet Vesa-Matti ”Vesku” Loiri, HIM, Santtu-Matias Rouvali, Kikka, Antti Tuisku, Maija Vilkkumaa, Anna-Mari Kähärä, Jean Sibelius, Kaija Saariaho, Juice Leskinen, Popeda, Cheek, Katri Helena, Epe Helenius, Tapio Korjus, Eppu Normaali, Nightwish, Karita Mattila, Ismo Alanko, Paula Koivuniemi, Mikko Alatalo, Yö, Värttinä, Kaija Koo, Esa-Pekka Salonen, Jaakko Kuusisto, Hanoi Rocks, Erja Lyytinen, Heikki Salo ja Marion Rung.

Tähtikatu on toteutettu Tampereen kaupungin, Tampere-talon, Bauer Median ja luovien alojen ammattilaistapahtuman Music x Median yhteistyönä.

Vuoden 2025 tähdet

Heikki Silvennoinen

Heikki Silvennoinen (1954–2024) oli koko kansan rakastama musiikistaan ja sketseistään tunnettu taiteilija, jonka vaikutus suomalaiseen viihdealaan on ollut merkittävä.

Dallapé

Dallapé on yksi Suomen merkittävimmistä viihdeorkestereista, joka juhlii 100-vuotisjuhliaan vuonna 2025.

Lea Laven

Lea Laven (1948–) on suomalainen iskelmälaulaja, joka on tunnettu ajattomista kappaleistaan.

Dalia Stasevska

Dalia Stasevska (1984–) on menestynyt suomalais-ukrainalainen kapellimestari, joka on toiminut Sinfonia Lahden ylikapellimestarina sekä Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana.

