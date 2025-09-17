Tampereen Tähtikatu kirkastui uusilla tähdillä
Kuusi vuotta täyttävä Tampereen Tähtikatu sai jälleen uusia tähtiä. Manserockin synnyinsijoille avattu Tähtikatu juhlistaa keskeisiä kotimaisen ja kansainvälisen musiikkialan toimijoita. Tänä vuonna omat tähtensä saivat Heikki Silvennoinen, Dallapé, Lea Laven ja Dalia Stasevska. Yleisön ehdotuksia tuli yhteensä 1 634.
Åkerlundinkadulla Tullin alueella sijaitseva Tähtikatu juhlistaa ja kunnioittaa kotimaisen ja kansainvälisen musiikkialan keskeisiä toimijoita. Kadulle lisätään vuosittain 3–8 uutta tähteä yleisöehdotusten pohjalta, ja katuun on ikuistettu kymmeniä musiikkialan merkkihenkilöitä.
Tänä vuonna omat tähtensä saivat Heikki Silvennoinen, Dallapé, Lea Laven ja Dalia Stasevska. Kiinnostusta riitti tähtien valintaan, sillä ehdotuksia tuli 1 634. Tähtikadun tähdet koostuvat erilaisista musiikkityyleistä ja musiikkialan toiminta-alueista, ja tähtien valinnoissa huomioitiin monimuotoisuus, valtakunnallisuus ja tasa-arvoisuus.
Yleisö pystyi ehdottamaan keitä tahansa alalla vaikuttavia tai vaikuttaneita henkilöitä, kuten artisteja, yhtyeitä, musiikintekijöitä, sanoittajia, säveltäjiä, musiikintuottajia ja organisaatioiden sekä instituutioiden edustajia. Musiikki x Media -tapahtuman hallitus teki yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella esityksen uusien tähtien saajista, ja lopullisen päätöksen asiasta teki Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
Viime vuonna Tähtikadulle pääsivät Kaj Chydenius, Pave Maijanen, PMMP, Aino Ackté, Toivo Kärki, Jaakko Ryhänen, Juhani Merimaa ja Virve Rosti.
Aiempina vuosina omat tähtensä kadulle ovat saaneet Vesa-Matti ”Vesku” Loiri, HIM, Santtu-Matias Rouvali, Kikka, Antti Tuisku, Maija Vilkkumaa, Anna-Mari Kähärä, Jean Sibelius, Kaija Saariaho, Juice Leskinen, Popeda, Cheek, Katri Helena, Epe Helenius, Tapio Korjus, Eppu Normaali, Nightwish, Karita Mattila, Ismo Alanko, Paula Koivuniemi, Mikko Alatalo, Yö, Värttinä, Kaija Koo, Esa-Pekka Salonen, Jaakko Kuusisto, Hanoi Rocks, Erja Lyytinen, Heikki Salo ja Marion Rung.
Tähtikatu on toteutettu Tampereen kaupungin, Tampere-talon, Bauer Median ja luovien alojen ammattilaistapahtuman Music x Median yhteistyönä.
Vuoden 2025 tähdet
Heikki Silvennoinen
Heikki Silvennoinen (1954–2024) oli koko kansan rakastama musiikistaan ja sketseistään tunnettu taiteilija, jonka vaikutus suomalaiseen viihdealaan on ollut merkittävä.
Dallapé
Dallapé on yksi Suomen merkittävimmistä viihdeorkestereista, joka juhlii 100-vuotisjuhliaan vuonna 2025.
Lea Laven
Lea Laven (1948–) on suomalainen iskelmälaulaja, joka on tunnettu ajattomista kappaleistaan.
Dalia Stasevska
Dalia Stasevska (1984–) on menestynyt suomalais-ukrainalainen kapellimestari, joka on toiminut Sinfonia Lahden ylikapellimestarina sekä Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana.
Lisätietoja
Petra Kytölä
Operatiivinen johtaja
Music x Media
Puh. 050 501 0148
petra.kytola@musicmedia.fi
Lauri Savisaari
Johtaja
Tampereen kaupunki
Puh. 040 801 6081
lauri.savisaari@tampere.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Tampereen Kirjafestareista kolmen festarin tapahtuma – Kirjafestareiden, Antikvaaristen Kirjafestareiden ja Levyfestareiden viikonlopun tähtivieraana Sanna Marin17.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen Kirjafestareiden 2025 ohjelma julkistettiin keskiviikkona 17.9. Tampere-talossa. Tänä vuonna samalla lipulla on mahdollisuus kokea kolme tapahtumaa, Kirjafestarit, Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit. Yksi viikonlopun odotetuimmista vieraista on Suomen entinen pääministeri Sanna Marin, jonka muistelmakirja Toivo on tekoja ilmestyy 4.11. Kuluneen kirjavuoden kiinnostavimmista kaunokirjallisuuden nimistä mukana ovat muun muassa kirjailijat Anna-Leena Härkönen ja Katja Kallio, Juha Itkonen, Marjo Niemi, Emmi Itäranta ja Juha Hurme. Tieto- ja elämäkertakirjallisuutta edustavia vieraita Tampereella ovat esimerkiksi Moomin Characters -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson, pitkän poliittisen uran tehnyt Satu Hassi, emerituspiispa Wille Riekkinen ja toimittaja Maarit Tastula.
Arttu Wiskari, JVG, Nelli Matula ja Portion Boys esiintyvät Iskelmä Gaalassa9.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Iskelmä Gaala kokoaa kotimaisen musiikin tähdet Tampereen Nokia Arenalle perjantaina 20. helmikuuta 2026. Ensimmäiset artistit on nyt julkaistu. Lavalle nousevat Arttu Wiskari, Nelli Matula, Robin Packalen, JVG, Portion Boys sekä Komiat-yhtyeestä tuttu Aleksi Yli-Sissala. Lisää esiintyjiä julkaistaan syksyn aikana. Tapahtuman liput tulevat myyntiin perjantaina 12. syyskuuta.
MEDIAKUTSU: Tampereen Kirjafestarit – ohjelman julkistus8.9.2025 09:03:00 EEST | Kutsu
Tampereen Kirjafestareiden ohjelmapäällikkö Milla Palovaara esittelee vuoden 2025 festivaaliohjelman 17. syyskuuta Tampere-talossa.
Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan ikoninen ysärisoundtrack soi orkesterikonsertissa Tampere-talossa4.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tampere-talossa tarjoillaan keväällä apetta nostalgiannälkään. Helsingissä suursuosion saanut Muumimusiikkia-konsertti soi Isossa salissa lauantaina 21. maaliskuuta 2026. Konsertissa esitetään 1990-luvun Muumilaakson tarinoita -animaatiosarjan rakastettua musiikkia, jonka on säveltänyt japanilainen Sumio Shiratori. Tuittu Koskisen ja Taimi Tornikosken uusia sovituksia tulkitsee nuorista ammattimuusikoista koostuva 24-henkinen orkesteri. Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 8. syyskuuta klo 9.
Bisnes & Kulttuuri -seminaari uudistuu – Taike mukana järjestäjänä28.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja kulttuurin keskustelufoorumi Bisnes & Kulttuuri -seminaari palaa Tampere-taloon maanantaina 29.9.2025 uudistuneella ohjelmalla. Pitkän historiansa aikana seminaari on kasvanut merkittäväksi kohtaamispaikaksi, ja tänä vuonna se rakentuu ensimmäistä kertaa kahdesta erillisestä osiosta, joihin voi osallistua yhdessä tai erikseen. Vuoden teema on sekä kulttuurialalle että elinkeinoelämälle polttavan ajankohtainen: pääomittaminen ja rahoitus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme