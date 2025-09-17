Kokoomuksen Aalto-Setälä: Tarvitsemme pikaisesti lisäresursseja audiovisuaaliselle alalle – uusi maksuvelvoite käyttöön vauhdilla
Hallitus on budjettiriihessä linjannut, että Suomi ottaa käyttöön maksuvelvoitteen tilausohjelmapalveluille. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä pitää päätöstä tärkeänä ja toivoo sen pikaista valmistelua: ”Säästöpaineiden keskellä AVMS-direktiivillä voidaan vahvistaa tuotantojen rahoituspohjaa, mahdollistaa monipuolisia sisältöjä ja luoda lisää työtä alan tekijöille.”
Suomi ottaa käyttöön EU-lainsäädännön mahdollistaman maksuvelvoitteen tilausohjelmapalveluille, eli suoratoistopalveluilta aletaan kerätä maksu, jonka tuotot ohjataan kotimaisen alan kehittämiseen.
Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälän mukaan tämä tuo tulevina vuosina merkittäviä lisäresursseja koko toimialalle ja vahvistaa suomalaista kulttuurituotantoa.
”Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet suomalaisten mediankäyttöä pysyvästi, mutta niiden panos kotimaisen sisällön tuotantoon on ollut vähäinen. Nyt otetaan ratkaiseva askel sen varmistamiseksi, että myös suomalaiset tekijät hyötyvät markkinan kasvusta”, Aalto-Setälä toteaa.
”Maksun tuotto ohjataan kotimaisen audiovisuaalisen alan kehittämiseen. Tämän päätöksen tulisi tuoda alalle merkittävästi resursseja ja vahvistaa suomalaista kulttuurituotantoa”, Aalto-Setälä lisää.
Suomessa suoratoistopalveluiden käyttö on kasvanut voimakkaasti, mutta niiden tuottama lisäresurssi kotimaiselle sisällölle on tähän asti jäänyt vähäiseksi.
Aalto-Setälän mukaan AVMS-direktiivi antaa mahdollisuuden kohdentaa suoratoistopalveluilta kerättyjä resursseja kansallisten sisältöjen tuotantoon, ja nyt Suomi liittyy niiden maiden joukkoon, jotka hyödyntävät tätä työkalua täysimääräisesti. Päätös turvaa kotimaisen tuotannon monipuolisuutta ja parantaa sisältöjen mahdollisuuksia päästä myös kansainvälisille markkinoille.
”Tavoitteena on, että järjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman pian ja että ratkaisu palvelee koko toimialaa – tekijöistä tuotantoyhtiöihin ja katsojista kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin”, Aalto-Setälä sanoo.
Samalla hallitus sitoutuu turvaamaan alan tuotantokannustimen sen vuotuisella tasollaan 10 miljoonassa eurossa. Kannustin on ollut ratkaiseva tekijä kansainvälisten tuotantojen houkuttelemisessa Suomeen sekä kotimaisen tuotantokentän kasvattamisessa.
”Yhdessä maksuvelvoite ja tuotantokannustimen varmistaminen vahvistavat audiovisuaalisen alan toimintaedellytyksiä. Ne tuovat uusia työpaikkoja, lisäävät viennin mahdollisuuksia ja tekevät Suomesta entistä kiinnostavamman toimintaympäristön niin kotimaisille kuin kansainvälisille tuotannoille”, Aalto-Setälä päättää.
Pauli Aalto-Setälä
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
