Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 18.9.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 18.9.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 2.10.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
En ny tillfällig snömottagningsplats byggs på Malms flygplats18.9.2025 10:45:33 EEST | Pressmeddelande
Byggarbeten orsakar att skidspårets sträckning ändras till nästa vinter.
Malminkentällä rakennetaan väliaikaista lumenvastaanottopaikkaa18.9.2025 10:45:33 EEST | Tiedote
Rakentamisen myötä latureitti muuttuu ensi talveksi.
Återstående delar av Bölebanan planeras i Västra Böle17.9.2025 10:52:47 EEST | Pressmeddelande
Planeringen av den näst sista delen av Bölebanan har inletts. Synpunkter på utkastet till trafikplan för det avsnitt som går genom Västra Böle kan lämnas via nätet och vid det evenemang för allmänheten som ordnas den 1 oktober. Byggstarten är planerad till 2027.
Länsi-Pasilaan suunnitellaan Pasilanbaanan puuttuvaa osiota17.9.2025 10:52:47 EEST | Tiedote
Pasilanbaanan toiseksi viimeisen osuuden suunnittelu on alkanut. Länsi-Pasilan läpi kulkevan osion liikennesuunnitelmaluonnosta voi kommentoida verkossa ja 1. lokakuuta järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2027.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 16.9.202516.9.2025 17:57:38 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 16.9.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme