POWER avaa uuden jättimyymälän Raisioon – avajaisiin odotetaan tuhansia asiakkaita

Koulut alkavat: 78 % vanhemmista on huolissaan siitä, että ruudut vievät liikaa tilaa arjesta 6.8.2025

Lakimuutos rajoittaa nyt älylaitteiden käyttöä kouluissa kautta maan. Powerin tuore tutkimus osoittaa, että 78 % suomalaisvanhemmista kokee, että elektroniset laitteet heikentävät perheen elämänlaatua. Vanhemmat kertovat, että digilaitteet vaikuttavat keskittymiseen, palautumiseen ja yhteisiin hetkiin. Huoli ei koske vain kotia, vaan myös koulua.