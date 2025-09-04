Power Finland Oy

POWER avaa uuden jättimyymälän Raisioon – avajaisiin odotetaan tuhansia asiakkaita

18.9.2025

Elektroniikkaketju POWER avaa uuden, näyttävän suurmyymälän Raisioon torstaina 2.10. klo 8. Luvassa on poikkeuksellisen kovia tarjouksia, huikeaa tunnelmaa ja ohjelmaa koko päiväksi. Asiakkaita odotetaan runsaslukuisesti paikalle.

Powerin uuden lippulaivamyymälän avajaiset keräsivät ennätysmäärän asiakkaita. Kuvassa Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

”Raision avajaiset ovat meille iso tapahtuma. Avajaistarjoukset tulevat olemaan todella kovia kaikissa tuotekategorioissa, ja uskomme niiden houkuttelevan paikalle tuhansia asiakkaita. Kokemus aiemmista suuravajaisista Vantaan Tammistossa ja Espoon Suomenojalla osoitti, että avajaiset kiinnostavat. Tuolloin yli 10 000 asiakasta suuntasi avajaispäivinä paikalle”, kertoo POWER Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Avajaisissa jaetaan yllätyslahjoja yhteensä yli 10 000 € arvosta – 100 ensimmäiselle jonottajalle on luvassa mm. älypuhelimia, kuulokkeita ja tabletteja. Tunnelmaa pitävät yllä juontajana toimiva Sanna Laitinen sekä DJ, ja lisäksi asiakkaille jaetaan 3000 makkaraa.

Uusi Raision myymälä vahvistaa POWERin asemaa kodinelektroniikan edelläkävijänä ja tarjoaa asiakkailleen sekä laajan tuotevalikoiman että kilpailukykyiset hinnat.

POWER Raisio – avajaiset torstaina 2.10. klo 8 alkaen

  • Huikeita avajaistarjouksia kaikista tuotekategorioista
  • 100 ensimmäiselle jonottajalle yllätyslahja: mm. älypuhelimia ja tabletteja
  • 3000 makkaraa jaossa asiakkaille
  • Juontajana Sanna Laitinen

Power Finland Oy

Power Finland kuuluu Power International AS -konserniin, joka omistaa Power-ketjut Norjassa, Tanskassa, Suomessa sekä Ruotsissa. Pohjoismainen keskusvarasto sijaitsee Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on lähes 1,5 miljardia euroa. Power-ketju perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja sen tavoitteena on tarjota asiakkaalle myymälöissä aina sama hinta kuin Power.fi-nettikaupassa. Suomessa on yli 40 Power-myymälää. 

