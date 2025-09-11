Presidentti Stubb YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 62/2025
18.9.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa New Yorkiin, jossa presidentti johtaa Suomen valtuuskuntaa Yhdistyneiden kansakuntien 80. yleiskokouksen korkean tason viikolla 22.–25. syyskuuta 2025. Kokous juhlistaa YK:n 80-vuotista taivalta rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta.
Suomen kansallisen puheenvuoron presidentti Stubb pitää yleiskokouksessa keskiviikkona 24. syyskuuta.
Presidentti Stubb osallistuu myös YK:n korkean tason kansainväliseen konferenssiin Palestiinan kysymyksen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi ja kahden valtion ratkaisun toteuttamiseksi. Lisäksi presidentti osallistuu Ukrainaa koskevaan korkean tason kokoukseen rauhan edistämiseksi ja ukrainalaisten lasten palauttamiseksi. Presidenttipari osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.
Yleiskokousviikon aikana presidentti Stubbilla on ohjelmassa myös muita päämiestason tilaisuuksia ja useita kahdenvälisiä tapaamisia.
Presidentin johtamaan Suomen valtuuskuntaan kuuluvat ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
Suzanne Innes-Stubb osallistuu YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä tilaisuuteen kokousosallistujien puolisoiden roolista rauhan ja hyvinvoinnin edistämisessä, Melania Trumpin järjestämään vastaanottoon ”Fostering the Future Together”, kokoukseen koulutuksesta Ukrainan selviytymisen selkärankana sekä Ruotsin isännöimään tilaisuuteen lasten oikeuksien puolesta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb på besök i Ukraina11.9.2025 10:05:02 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 61/2025 11.9.2025 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb är på besök i Ukraina. President Stubb kommer att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj torsdagen den 11 september 2025 i Kiev. Presidenterna kommer att diskutera det aktuella läget i Ukraina, strävandena att få slut på Rysslands olagliga anfallskrig samt Finlands stöd till Ukraina. Finland arbetar som en del av de villigas koalition och är med i de säkerhetsarrangemang som är under beredning. Suzanne Innes-Stubb deltar i en konferens om utbildningens roll för att främja fred. Värd för sammankomsten är Olena Zelenska, maka till Ukrainas president. Den årliga konferensen, som arrangeras på initiativ av Olena Zelenska samlar makar till statsöverhuvuden och experter från olika områden till en internationell dialog om globala utmaningar.
Presidentti Stubb vierailulla Ukrainassa11.9.2025 10:05:02 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 61/2025 11.9.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti Stubb tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin torstaina 11. syyskuuta 2025 Kiovassa. Presidentit keskustelevat Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta, pyrkimyksistä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättämiseksi sekä Suomen tuesta Ukrainalle. Suomi työskentelee osana halukkaiden koalitiota ja on mukana valmisteilla olevissa turvallisuusjärjestelyissä. Suzanne Innes-Stubb osallistuu presidentti Zelenskyin puolison Olena Zelenskan järjestämään konferenssiin, jossa käsitellään koulutuksen roolia rauhan edistämisessä. Maailmanlaajuisiin haasteisiin keskittyvä Zelenskan emännöimä vuosittainen konferenssi kokoaa yhteen valtionpäämiesten puolisoja ja eri alojen asiantuntijoita kansainväliseen vuoropuheluun.
President Stubb on visit in Ukraine11.9.2025 10:05:02 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 61/2025 11 September 2025 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb are visiting Ukraine. President Stubb will meet President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy on Thursday 11 September 2025 in Kyiv. The presidents will discuss the current situation in Ukraine, efforts to end Russia’s illegal war of aggression, and Finland’s support for Ukraine. Finland is working as part of the Coalition of the Willing and is involved in the security arrangements currently under preparation. Mrs Innes-Stubb is attending a summit hosted by Olena Zelenska, the spouse of the President of Ukraine, on the role of education in promoting peace. The annual Summit of First Ladies and Gentlemen, hosted by Mrs Zelenska, brings together spouses of world leaders and experts from various fields to address global challenges.
President Stubbs besök i S:t Michel senareläggs8.9.2025 15:23:54 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 60/2025 8.9.2025 Republikens president Alexander Stubbs inspektionsbesök vid Arméstaben och besöket i S:t Michel har skjutits upp. Presidenten skulle ha besökt S:t Michel onsdagen den 10 september 2025. Republikens presidents kansli informerar om den nya tidpunkten närmare besöksdatumet.
Presidentti Stubbin vierailu Mikkeliin siirtyy8.9.2025 15:23:54 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 60/2025 8.9.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubbin tarkastusmatka Maavoimien esikuntaan sekä vierailu Mikkelin kaupunkiin siirtyy. Presidentin oli määrä vierailla Mikkelissä keskiviikkona 10. syyskuuta 2025. Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa vierailun uudesta aikataulusta lähempänä sen ajankohtaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme