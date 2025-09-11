Presidentti Stubb YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 62/2025

18.9.2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa New Yorkiin, jossa presidentti johtaa Suomen valtuuskuntaa Yhdistyneiden kansakuntien 80. yleiskokouksen korkean tason viikolla 22.–25. syyskuuta 2025. Kokous juhlistaa YK:n 80-vuotista taivalta rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta.

Suomen kansallisen puheenvuoron presidentti Stubb pitää yleiskokouksessa keskiviikkona 24. syyskuuta.

Presidentti Stubb osallistuu myös YK:n korkean tason kansainväliseen konferenssiin Palestiinan kysymyksen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi ja kahden valtion ratkaisun toteuttamiseksi. Lisäksi presidentti osallistuu Ukrainaa koskevaan korkean tason kokoukseen rauhan edistämiseksi ja ukrainalaisten lasten palauttamiseksi. Presidenttipari osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.

Yleiskokousviikon aikana presidentti Stubbilla on ohjelmassa myös muita päämiestason tilaisuuksia ja useita kahdenvälisiä tapaamisia.

Presidentin johtamaan Suomen valtuuskuntaan kuuluvat ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Suzanne Innes-Stubb osallistuu YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä tilaisuuteen kokousosallistujien puolisoiden roolista rauhan ja hyvinvoinnin edistämisessä, Melania Trumpin järjestämään vastaanottoon ”Fostering the Future Together”, kokoukseen koulutuksesta Ukrainan selviytymisen selkärankana sekä Ruotsin isännöimään tilaisuuteen lasten oikeuksien puolesta.