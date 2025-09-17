Sokerijuurikkaan hintaratkaisu 2026 valmistunut ja viljely ennätyslukemissa
Sucros Oy ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) sekä Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) ovat solmineet vuoden 2026 toimialasopimuksen. Sokerijuurikkaan hinta laskee, mutta hintataso säilyy kilpailukykyisenä. Kiinnostus sokerijuurikkaan viljelyä kohtaan on voimakasta.
Sucroksen ja MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän väliset neuvottelut vuoden 2026 toimialasopimuksesta ovat valmistuneet.
– Markkinatilanteen muutokset ovat olleet suuria, ja sokerin hinta on ollut viime vuosina laskusuhdanteessa. Juurikkaan hintamuutos pysyy kuitenkin tilanteeseen nähden maltillisena, kertoo maatalousjohtaja Fanni Heinonen Sucrokselta.
Vuonna 2026 viljelysopimukset noudattavat kuluvan vuoden tapaan yksivuotista muuttuvahintaista sopimusmallia. Sopimuksessa takuuhinta on 33 euroa puhtaalta juurikastonnilta. Mahdollinen lisähinta on sidottu Sucros Groupin liiketulokseen eli EBIT:iin tilikaudelta 2026/2027. Jokaista liiketuloksen miljoonaa euroa kohti myös juurikkaan hinta nousee noin 0,68 €/tn.
– Nykyisessä sopimusmallissa tarjoamme viljelijöille takuuhinnan, ja lisäksi muuttuvahintaisen elementin kautta mahdolliset lisätuotot jaetaan suoraan viljelijöiden kanssa, Heinonen kuvaa.
– Uskomme Euroopan sokerimarkkinan toimivuuteen, vaikka juurikkaan hinnan laskuun jouduttiin ja toivomme markkinahinnan laskun pysähtyvän. Tilanteen parantuessa EBIT-malli mahdollistaa viljelijöille juurikkaan lisähinnan positiiviseen Sucros Groupin liiketulokseen sidottuna, kertoo MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Juha Wikström.
Tilahinta, joka kattaa puhtaiden juurikkaiden rahdin Säkylän tehtaalle 160 kilometriin asti, säilyy vuoden 2025 tasolla. Myös laatuhinnoittelu pysyy ennallaan aiemmassa hyvästä laadusta palkitsevassa mallissa.
– Sopimusviljelijöidemme tuottama juurikasraaka-aine on meille ensisijaisen tärkeää ja haluamme ylläpitää nykyisen sokerintuotannon tason Säkylän tehtaalla, Heinonen avaa.
Viljelyala ennätyslukemissa ja kiinnostus voimakasta
– Juurikkaan viljelyalan kasvun eteen on tehty töitä pitkään. Nyt toivottua kasvua on saavutettu, ja viljelyala on tänä vuonna ennätyslukemissa, toteaa Wikström.
Vuoden 2025 juurikkaan viljelyala 16 200 hehtaaria on suurempi kuin koskaan ennen yhden sokeritehtaan historiassa. Sucroksen, MTK:n ja SLC:n yhteisenä tavoitteena on ollut viljelymäärän kasvatus Säkylän tehtaan täyteen kapasiteettiin. Tänä keväänä tuo tavoite saavutettiin, sillä ensimmäistä kertaa vuosiin kaikkea viljelyhalukkuutta ei pystytty ottamaan vastaan.
– Viljelyyn on panostettu ja investointien määrä on ollut kasvussa viime vuodet, mikä kertoo sitoutumisesta toimialaan. Juurikkaan viljelyvarmuus ja positiiviset vaikutukset tilan viljelykierrossa on tunnistettu laajalti, mitkä osaltaan tukevat tilojen riskinhallintaa, Wikström muistuttaa.
Sucros tiedottaa viljelysopimusten teon alkamisesta vuodelle 2026 myöhemmin.
– Kiinnostus juurikkaanviljelyä kohtaan tuntuu olevan suurta ja yhteisöllisuus toimialalla vahvaa. Olemme tyytyväisiä hyvällä yhteistyöllä saavutetusta kehityksestä, Heinonen iloitsee.
Lisätietoja:
Fanni Heinonen, maatalousjohtaja, Sucros Oy
puh. 044 509 0491, fanni.heinonen@nordzucker.com
Juha Wikström, MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja
puh. 040 775 7565, juha.wikstrom@taamarla.fi
----------------
Sucros Oy vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja sokerijuurikkaan jalostamisesta sokeriksi Säkylän juurikassokeritehtaalla. Yritys jalostaa noin 500 miljoonaa kiloa sokerijuurikasta vuosittain. Sucros on osa Nordzucker-konsernia, joka on Euroopan johtavia sokeriyrityksiä. Samaan konserniin kuuluva Suomen Sokeri Oy vastaa sokerituotteiden pakkaamisesta ja raakasokerin puhdistamotoiminnasta Porkkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä sokerin markkinoinnista ja myynnistä Suomessa. Tunnetuimpia tuotteitamme ovat Suomalainen Taloussokeri, Tumma Siirappi sekä Sirkku- ja Pulmu-palasokerit. Sucros Group tarjoaa työtä yli 200 sokerialan ammattilaiselle erilaisissa rooleissa. www.sucros.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsänomistajien kiinnostus puukauppaan on laskusuunnassa17.9.2025 15:33:55 EEST | Tiedote
Metsänomistajien kiinnostus puukauppaan on hiipunut, käy ilmi MTK:n syksyn Metsätutka-kyselystä. Alkuvuonna puukauppa kävi vilkkaasti kesään saakka, mutta sen jälkeen sekä myyntimäärät että myyntiaikeet ovat laskeneet. Lähes 60 prosenttia metsänomistajista ei todennäköisesti aio myydä puuta ensi vuonna. Noin kolmannes suunnittelee puukauppaa, ja ratkaisevana tekijänä korostuvat metsänhoidolliset syyt.
Hevostalousbarometri 2025: Hevostalousyrittäjät kamppailevat kustannuspaineiden ja epävarman tulevaisuuden kanssa15.9.2025 15:27:40 EEST | Tiedote
Suomen hevostalousyrittäjien taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi, selviää MTK:n ja SLC:n vuoden 2025 Hevostalousbarometrista. Kyselyyn vastanneista 190 yrittäjästä 60 prosenttia kokee taloutensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana, ja tulevaisuuden näkymät ovat monen mielestä synkät.
Metsänomistajat keskiössä Inarin metsäseminaarissa – avoin vuoropuhelu vie kohti kestävää tulevaisuutta9.9.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Inarin kunta järjesti 4.–5. syyskuuta 2025 Ivalossa metsäseminaarin yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK), Metsänhoitoyhdistysten ja Suomen Metsäsäätiön kanssa. Tilaisuus oli jatkoa vuoden 2023 seminaarille, ja sen tavoitteena oli edistää avointa keskustelua metsien käytöstä Inarissa sekä vahvistaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken.
Hallitus tunnisti riihessään maatalouden tilannekuvan3.9.2025 09:32:18 EEST | Tiedote
Petteri Orpon (kok.) hallitus osoitti budjettiriihessään tunnistavansa maatilojen tämänhetkisen taloustilanteen ja sen aiheuttamat riskit Suomen ruokaturvalle. Maatalouden rahoitus turvattiin säästöiltä, eikä alalle kohdistettu uusia kustannuksia. MTK pitää kuitenkin valitettavana, ettei hallitus tarttunut metsäalan tarjoamaan kasvuun riittävällä metsänhoidon rahoituksella.
ArvoLex Oy:lle uusi toimitusjohtaja2.9.2025 12:47:52 EEST | Tiedote
ArvoLex Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi hallintopäällikkö Sirpa Haapasen, joka aloittaa tehtävässään 1.9.2025. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Elina Lindvall siirtyy asianajotehtävistä inhouse-juristiksi Turkuun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme