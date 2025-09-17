Sokerijuurikkaan hintaratkaisu 2026 valmistunut ja viljely ennätyslukemissa

Sucroksen ja MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän väliset neuvottelut vuoden 2026 toimialasopimuksesta ovat valmistuneet.

– Markkinatilanteen muutokset ovat olleet suuria, ja sokerin hinta on ollut viime vuosina laskusuhdanteessa. Juurikkaan hintamuutos pysyy kuitenkin tilanteeseen nähden maltillisena, kertoo maatalousjohtaja Fanni Heinonen Sucrokselta.

Vuonna 2026 viljelysopimukset noudattavat kuluvan vuoden tapaan yksivuotista muuttuvahintaista sopimusmallia. Sopimuksessa takuuhinta on 33 euroa puhtaalta juurikastonnilta. Mahdollinen lisähinta on sidottu Sucros Groupin liiketulokseen eli EBIT:iin tilikaudelta 2026/2027. Jokaista liiketuloksen miljoonaa euroa kohti myös juurikkaan hinta nousee noin 0,68 €/tn.

– Nykyisessä sopimusmallissa tarjoamme viljelijöille takuuhinnan, ja lisäksi muuttuvahintaisen elementin kautta mahdolliset lisätuotot jaetaan suoraan viljelijöiden kanssa, Heinonen kuvaa.

– Uskomme Euroopan sokerimarkkinan toimivuuteen, vaikka juurikkaan hinnan laskuun jouduttiin ja toivomme markkinahinnan laskun pysähtyvän. Tilanteen parantuessa EBIT-malli mahdollistaa viljelijöille juurikkaan lisähinnan positiiviseen Sucros Groupin liiketulokseen sidottuna, kertoo MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Juha Wikström.

Tilahinta, joka kattaa puhtaiden juurikkaiden rahdin Säkylän tehtaalle 160 kilometriin asti, säilyy vuoden 2025 tasolla. Myös laatuhinnoittelu pysyy ennallaan aiemmassa hyvästä laadusta palkitsevassa mallissa.

– Sopimusviljelijöidemme tuottama juurikasraaka-aine on meille ensisijaisen tärkeää ja haluamme ylläpitää nykyisen sokerintuotannon tason Säkylän tehtaalla, Heinonen avaa.

Viljelyala ennätyslukemissa ja kiinnostus voimakasta

– Juurikkaan viljelyalan kasvun eteen on tehty töitä pitkään. Nyt toivottua kasvua on saavutettu, ja viljelyala on tänä vuonna ennätyslukemissa, toteaa Wikström.

Vuoden 2025 juurikkaan viljelyala 16 200 hehtaaria on suurempi kuin koskaan ennen yhden sokeritehtaan historiassa. Sucroksen, MTK:n ja SLC:n yhteisenä tavoitteena on ollut viljelymäärän kasvatus Säkylän tehtaan täyteen kapasiteettiin. Tänä keväänä tuo tavoite saavutettiin, sillä ensimmäistä kertaa vuosiin kaikkea viljelyhalukkuutta ei pystytty ottamaan vastaan.

– Viljelyyn on panostettu ja investointien määrä on ollut kasvussa viime vuodet, mikä kertoo sitoutumisesta toimialaan. Juurikkaan viljelyvarmuus ja positiiviset vaikutukset tilan viljelykierrossa on tunnistettu laajalti, mitkä osaltaan tukevat tilojen riskinhallintaa, Wikström muistuttaa.

Sucros tiedottaa viljelysopimusten teon alkamisesta vuodelle 2026 myöhemmin.

– Kiinnostus juurikkaanviljelyä kohtaan tuntuu olevan suurta ja yhteisöllisuus toimialalla vahvaa. Olemme tyytyväisiä hyvällä yhteistyöllä saavutetusta kehityksestä, Heinonen iloitsee.

Lisätietoja:

Fanni Heinonen, maatalousjohtaja, Sucros Oy

puh. 044 509 0491, fanni.heinonen@nordzucker.com

Juha Wikström, MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja

puh. 040 775 7565, juha.wikstrom@taamarla.fi

----------------

Sucros Oy vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja sokerijuurikkaan jalostamisesta sokeriksi Säkylän juurikassokeritehtaalla. Yritys jalostaa noin 500 miljoonaa kiloa sokerijuurikasta vuosittain. Sucros on osa Nordzucker-konsernia, joka on Euroopan johtavia sokeriyrityksiä. Samaan konserniin kuuluva Suomen Sokeri Oy vastaa sokerituotteiden pakkaamisesta ja raakasokerin puhdistamotoiminnasta Porkkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä sokerin markkinoinnista ja myynnistä Suomessa. Tunnetuimpia tuotteitamme ovat Suomalainen Taloussokeri, Tumma Siirappi sekä Sirkku- ja Pulmu-palasokerit. Sucros Group tarjoaa työtä yli 200 sokerialan ammattilaiselle erilaisissa rooleissa. www.sucros.fi