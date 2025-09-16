HSY:n hallituksen päätökset 19.9.2025

HSY:n hallituksen päätökset 29.8.2025 29.8.2025 10:06:46 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hankkia puitejärjestelyinä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita ajalle 2025–2027 seuraavilta toimijoilta: AFRY Finland Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Despro Teollisuuspalvelut Oy, FCG Rakennettu Ympäristö Oy, FIMPEC Engineering Oy, FINNMAP Intra Oy, Fluidit Oy, GeoPro Consulting Oy, Granlund Oy, Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy, Nodeon Finland Oy, Planproof Oy, RAB GmbH, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Ramboll CM Oy, Ramboll Finland Oy, Rejlers Finland Oy, Securitas Oy, Sitowise Oy, Sweco Finland Oy, Sweco PM Oy ja WSP Finland Oy. Hallitus päätti perustaa ferrosulfaatin hankinnan puitejärjestelyn yhdessä muiden hankintarenkaan jäsenten kanssa ja valita puitejärjestelytoimittajiksi Kemira Oyj:n ja Voda Nordic Oy:n. Hallitus päätti, että HSY liittyy alaa koskevaan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2026–2035 ja asettaa sopimuksen mukaisen energians