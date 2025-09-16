HSY:n hallituksen päätökset 19.9.2025
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hankkia tarvitsemansa palvelun rakennus- ja purkujätteen hyödyntämiseen GRK Suomi Oy:ltä.
Hallitus sai tiedoksi jäsenkaupunkien lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028 sekä jäsenkaupunkien hallituksen kokouksiin nimeämät varsinaiset asiantuntijajäsenet, joita ovat:
- Helsinki: kaupunkiympäristötoimialan johtaja Ville Lehmuskoski
- Espoo: kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo
- Vantaa: kaupungininsinööri Henry Westlin
- Kauniainen: kaupunginjohtaja Christoffer Masar.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti.
Kokouksen esityslista/pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut käsitellyt asiat: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames .
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
