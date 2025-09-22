Jyväskylän yliopisto

Viisi vinkkiä Tutkijoiden yön ohjelmasta - nämä kannattaa ehdottomasti tsekata!

22.9.2025 09:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Tutkijoiden yö palaa Jyväskylään jo kymmenettä kertaa perjantaina 26.9.2025 ja tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk! Luvassa on monipuolista ja innovatiivista tekemistä kaikenikäisille tiedonjanoisille.

Yhteistyössä Valon kaupungin kanssa kävijöille on luotu säihkyvä ilta täynnä valon ja tieteen ihmeitä. Samalla kun ihailet valoteoksien loistoa kannattaa käydä kurkkaamassa ainakin seuraavat ohjelmanumerot:

  1. Oletko koskaan halunnut tietää mitä lahjapaketin sisällä on jo ennen kuin sitä saa avata? Röntgenkuvaustyöpajassa se voidaan selvittää! Työpajassa suoritetaan röntgenkuvausta osallistujien itsensä tuomille esineille. Fysiikan laitoksen 1. kerros klo 17–22.
  2. Miten kehon ja aivojen tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään mielen toimintoja? Miten keho ja aivot ovat yhteydessä toisiinsa? Tällä tiedepisteellä pääset tutustumaan psykologian laitoksen viimeaikaisimpiin tutkimuksiin kehon, aivojen ja mielen yhteydestä mm. kehityksen, kognition ja hyvinvoinnin näkökulmista. Agoran Alfa-tilassa klo 16–21.
  3. Oletko koskaan valmistanut vetyä? Tutkijoiden yön työpajassa pääset tuottamaan vetyä itse ja näkemään, kuinka sen voimalla voidaan sytyttää valoja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden johdolla tutustut työpajassa myös mikroleviin – pieniin, mutta voimakkaisiin tulevaisuuden energiantuottajiin, joilla voi olla tärkeä rooli vedyn valmistuksessa. Aalto2 -museokeskuksessa klo 19–19.30, 20–20.30, 21–21.30, 22–22.30.
  4. Kanavuoren kokoelmakeskuksen opastetulla kierroksella tutustutaan eri aikoina kohahduttaneeseen ja vaaralliseksikin arvioituun aineistoon. Esillä on monenlaista arveluttavaa, salassa pidettyä ja epäkorrektia julkaisutuotantoa. Kierroksella esitellään myös mystinen Lagercrantzin kaappi, jonka sisällön salaisuus paljastuu vasta vuonna 2194. Vaajakosken Kanavuoressa klo 15 ja 17.
  5. Tule seuraamaan Hyvät ja huonot tiedeuutiset -raatia kirjasto Lähteen kahvila Tieteessä klo 18-19. Konsepti on yksinkertainen: raatilaiset valitsevat yhden mielenkiintoisen tiedeuutisen, jota sitten muut viisaat pääsevät ruotimaan oikein olan takaa, totuudellisuudessa pysyen, mutta ehdottomasti pilke silmäkulmassa. Mukana ovat rehtori Jari Ojala, kirjailija, vuoden tiedetoimittaja Tiina Raevaara, opiskelija Jenni Suutari ja professori Turo Uskali. Raadissa puheenvuorot jakaa Tiedetoimittajain liiton puheenjohtaja, tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Nämä ja paljon muuta ohjelmaa on tarjolla Tutkijoiden yössä perjantai-iltana 26.9.2025. Tervetuloa tieteen ja tieteentekijöiden juhlaan!

Tommi Sassi Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

