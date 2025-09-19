Elina Fogelholm on nimitetty työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajaksi
Työeläkeyhtiö Veritaksen hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Elina Fogelholmin. Fogelholm aloittaa työt Veritaksessa 9.12.2025.
Fogelholm siirtyy Veritakseen Danske Bankista, jossa hän on työskennellyt Suomen yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana. Fogelholm on aiemmin työskennellyt suurasiakkuusjohtajana työeläkeyhtiö Varmassa sekä useissa johtotehtävissä Nordeassa.
"Toivotan Elinan lämpimästi tervetulleeksi ja olen vakuuttunut siitä, että Veritaksen menestystarina jatkuu hänen johdollaan”, sanoo Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Gisela Knuts.
”Odotan innolla, että pääsen tutustumaan Veritaksen toimintaan. On kunnia saada tehdä töitä suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien eläketurvan eteen yhdessä Veritaksen henkilöstön kanssa”, Fogelholm sanoo.
Fogelholmin nimitys on ehdollinen sille, että Finanssivalvonnalla ei ole asiasta huomautettavaa.
Lisätietoja:
- Gisela Knuts, Veritaksen hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 769 8265
Fogelholm antaa mielellään haastatteluja sen jälkeen, kun hän on aloittanut työt Veritaksen palveluksessa.
Haastattelupyynnöt:
- Suvi Asikainen, viestintäpäällikkö, puh. 050 560 0117, etunimi.sukunimi(at)veritas.fi
Veritas on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö, joka huolehtii lähes 134 000 henkilön työeläketurvasta.
Elina Fogelholm har utsetts till verkställande direktör för arbetspensionsbolaget Veritas19.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Styrelsen för arbetspensionsbolaget Veritas har utsett ekon.mag. Elina Fogelholm till bolagets nya verkställande direktör. Fogelholm inleder sitt arbete i Veritas den 9.12.2025.
