Elina Fogelholm on nimitetty työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajaksi

Fogelholm siirtyy Veritakseen Danske Bankista, jossa hän on työskennellyt Suomen yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana. Fogelholm on aiemmin työskennellyt suurasiakkuusjohtajana työeläkeyhtiö Varmassa sekä useissa johtotehtävissä Nordeassa.



"Toivotan Elinan lämpimästi tervetulleeksi ja olen vakuuttunut siitä, että Veritaksen menestystarina jatkuu hänen johdollaan”, sanoo Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Gisela Knuts.



”Odotan innolla, että pääsen tutustumaan Veritaksen toimintaan. On kunnia saada tehdä töitä suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien eläketurvan eteen yhdessä Veritaksen henkilöstön kanssa”, Fogelholm sanoo.



Fogelholmin nimitys on ehdollinen sille, että Finanssivalvonnalla ei ole asiasta huomautettavaa.

