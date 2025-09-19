Sivistystoimi vaikuttaa kaikkien arkeen: johtajan paikka avautuu Vaasassa
Vaasan kaupungille aletaan lokakuussa etsiä uutta sivistystoimenjohtajaa. Nykyinen toimialajohtaja Christina Knookala on jäämässä varhaiseläkkeelle, ja hänen virkasuhteensa päättyy 31.12.2025. Knookala muistelee lämmöllä varsinkin henkilökuntaa, joka tekee työtään sydämellä ja ammattitaidolla.
Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, vapaan sivistystyön palveluista, kulttuuri- ja kirjastopalveluista sekä liikunta- ja nuorisopalveluista.
Toimiala on kaupungin suurin ja vaikuttaa laajasti kaikenikäisten kaupunkilaisten arkeen.
Christina Knookala aloitti sivistystoimenjohtajana Vaasassa vuonna 2011. Viiteentoista vuoteen on mahtunut paljon kehittämistä ja muutoksia.
- Meillä on erinomainen henkilökunta. He tekevät työtään sydämellä, ammattitaidolla ja suurella innolla. Tapaan kutsua toimialaani kasvun ja elämysten toimialaksi, joka tuottaa asukkaille hyvää, Knookala kuvailee.
Hallinnon uudistuksia ja digiloikkaa
Sivistystoimeen kuuluu 13 tulosaluetta ja yli 2000 työntekijää, joten hallinnon sujuvuus on ratkaisevan tärkeää. Knookala pitää uransa yhtenä merkittävimmistä saavutuksista vuonna 2017 valmistunutta hallinnollista uudistusta.
– Se oli sekä raskas että palkitseva prosessi. Yhdistimme useita tulosalueita ja lautakuntia ja rakensimme uudenlaisen johtoryhmätyöskentelyn.
Perusopetuksessa on panostettu sekä opettajien että oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamiseen, mikä mahdollisti nopean siirtymisen etäopetukseen koronapandemian aikana.
Useiden rakennushankkeiden edistäminen on myös kuulunut sivistystoimenjohtajan tehtäviin.
Mukana rakentamassa tulevaisuuden peruskoulua
Viime vuosina Knookala on ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeessa.
- Olemme pohtineet muun muassa mitä opetuksessa tulisi ottaa huomioon, jotta tulevaisuus olisi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä. Miten lapset ja nuoret voisivat hyvin, ja miten osaisimme ottaa kehittyvät teknologiat huomioon opetuksessa ja oppimisessa.
Hanke päättyy vuoden loppuun mennessä, jolloin valmis visioraportti luovutetaan opetusministerille.
”Pitää olla rohkea ja nähdä mahdollisuuksia”
Vaasa etsii nyt uutta toimialajohtajaa kehittämään entistä vetovoimaisempaa kaupunkia. Knookalan mukaan hyvä sivistystoimenjohtaja on ennen kaikkea joukkuepelaaja.
- On tärkeä löytää jokaisen vahvuudet ja olla rohkea näkemään uusia mahdollisuuksia. Työ on julkista, joten hyvä itsetunto auttaa jaksamaan silloin, kun on haastavampia hetkiä. Olen saanut johtaa tätä toimialaa suurella ylpeydellä, Knookala kuvailee.
Työtä Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen eteen
Vaasa on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa ja tavoittelee virallista tunnustusta vuoden 2025 loppuun mennessä. Sivistystoimenjohtajalla on keskeinen rooli lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- UNICEFin arviointipäivä 10.12.2025 tulee olemaan jännittävä. Toivon, että tunnustus myönnetään silloin Vaasalle. Työtä sen eteen on tehty jo kaksi vuotta, Knookala kertoo.
Bildningen finns med i allas vardag: direktörstjänst blir ledig i Vasa19.9.2025 11:22:17 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad söker från och med oktober en ny direktör för bildningsväsendet. Nuvarande sektordirektör Christina Knookala går i förtidspension, och hennes tjänsteförhållande upphör 31 december 2025. Knookala tänker med värme tillbaka särskilt på personalen, som har hjärtat med i jobbet som kräver gedigen yrkeskunskap.
