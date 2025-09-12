Turvallista työpäivää -kiertue tuo tukea psykososiaalisen kuormituksen hallintaan työpaikoille ympäri Suomen

Turvallista työpäivää -kiertue viedään eri puolille Suomea, jotta mahdollisimman moni työpaikka toimialasta, koosta tai sijainnista riippumatta voisi osallistua ja hyötyä sen sisällöistä. Maksuttoman ja osallistavan tapahtuman aikana osallistujat perehdytetään erilaisiin työkaluihin ja käytäntöihin, joiden avulla voidaan hallita psykososiaalista kuormitusta työssä ja kehittää työturvallisuutta.

Kiertue on osa Mielenterveyden työkalupakki -hanketta ja suunnattu eritysesti työsuojelun parissa työskenteleville, henkilöstöhallinnan asiantuntijoille ja päättäjille.

Katso kiertueen paikkakunnat ja päivämäärät

Äänekoski ti 23.9. klo 9.00 (Ravintolasali Pankkari Äänekoski Areena Pankkari Vanha Vaasantie 462, 44100 Äänekoski)

Kuopio ti 30.9. klo 9.30 (Kuopion kaupungin valtuustotalo, Suokatu 42, 70110 Kuopio), ilmoittautuminen päättyy 23.9.

Kajaani pe 3.10. klo 12.15 Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, Kouta-Sali, Koskikatu 2, 87200 Kajaani

Lieksa ma 13.10. klo 14.00 Brahe-Sali, Lieksan Kulttuurikeskus Pielisentie 9-11, 81700 Lieksa)

Kuusamo ke 15.10. klo 14.00 (Kuusamon kaupungintalo Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo)

Kotka ke 29.10. klo 9.00 (Kotkan kaupunginkirjasto, Auditorio Kirkkokatu 24, 48100 Kotka)

Pori ke 5.11. klo 9.00 (Pori Tiedepuisto, Auditorio Tiedepuisto 3, 28600 Pori)

Seinäjoki ti 18.11. klo 14.00 (Seinäjoen kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki)

Vaasa ke 19.11. klo 13.30 (Vaasan pääkirjasto, Drama-Sali, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa)

Kokkola to 20.11. klo 9.00 (Kokkolan kaupungintalo, kokoustila kaarlela Kauppatori 5 67100 Kokkola)

Sodankylä to 27.11. klo 14.00 (Sodankylän kunnanviraston valtuustosali, Jäämerentie 1, 99601 Sodankylä)

Etätoteutus ti 2.12. klo 14.00 (Microsoft Teams)

Ohjelma

Tilaisuus on kestoltaan 1,5 tuntia. Tarjolla on alkukahvit ennen virallista ohjelmaa. Tilaisuuden aikana esittelyssä ovat

Työturvallisuuslain soveltamisopas

Mielenterveyden työkalupakki

Psykososiaalisten tekijöiden kysely

Lopuksi luvassa on kysymyksiä ja yhteistä keskustelua.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen löydät kiertueen verkkosivuilta.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Mikko Halinen, puh. +358 30 474 3169, mikko.halinen@ttl.fi. Asiantuntijamme antavat mielellään haastatteluja aiheesta.

Tapahtumasarja on toteutettu osana Mielenterveyden työkalupakki -hanketta, joka on osa Työelämän mielenterveysohjelmaa. Hankkeen rahoitus tulee Suomen kestävän kasvun ohjelmasta EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGeneration EU) sosiaali- ja terveysministeriön kautta.