Suomalaiset teatterit lukevat gazalaisten lasten kertomuksia
Yli 60 suomalaista teatteria julkaisee tänään sosiaalisessa mediassa videoita, joissa gazalaisten lasten kertomuksia luetaan ääneen. Kertomuksia Gazasta -kampanjan tarkoitus on muistuttaa meitä siitä, mikä on olennaista: siviilien tappamisen on loputtava, eikä yhdenkään lapsen tulisi enää koskaan joutua kokemaan sitä, mitä gazalaiset lapset kokevat.
Kertomuksia Gazasta on inhimillinen kannanotto, jotta mahdollisimman moni kuulisi Gazan lasten kertomukset ja pysähtyisi niiden äärelle. Tarinat ovat todellisia: ne ovat gazalaisten lasten kirjoittamia. Tekstit on poimittu kahdesta kokoelmakirjasta, Här var vårt hus (2025) ja A Million Kites (2024).
Tilanne Gazassa on jatkunut lähes kaksi vuotta. On todettu, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, ja muun muassa YK on virallisesti julistanut Gazassa nälänhädän. Uutisissa gazalaisten kärsimys typistyy usein numeroiksi, mutta yksittäisen lapsen kertomuksen kautta asia tulee lähemmäs. Kuten Här var vårt hus -kirjan toimittaja Amer Sarsour on sanonut: “Palauttakaamme ihmisyys niille, joilta se on riistetty.”
Ruotsissa vastaava kampanja järjestettiin keväällä 2025 Folkteaternin johdolla. Mukana oli yli 20 teatteria. Suomessa kampanjaan osallistuu yhteensä yli 60 teatteria ja esittävän taiteen organisaatiota.
Videot julkaistaan tänään 19.9. sosiaalisessa mediassa, josta ne löytyvät aihetunnisteilla #KertomuksiaGazasta, #BerättelserFrånGaza ja #StoriesFromGaza. Kampanjaa voi seurata Instagramissa tilillä @kertomuksiagazasta.
Useissa mukana olevissa teattereissa järjestetään syksyn aikana lukutilaisuuksia, joissa tekstejä voi kuulla livenä. Lukutilaisuuksien mahdolliset tuotot ohjataan Lääkärit Ilman Rajoja ry:n kautta Gazaan. Lahjoituslinkki löytyy myös sosiaalisen median postauksista.
Mukana kampanjassa ovat seuraavat teatterit:
Espoon teatteri
Ahaa Teatteri
Aura of Puppets ry
Aurinkobaletti
Carl Knif Company
Compañía Kaari & Roni Martin
Grus Grus Teatteri
Hangö Teaterträff
Helsingin Kaupunginteatteri
Improvisaatioteatteri Stella Polaris
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaiken keskus ry
Kajaanin kaupunginteatteri
Kansallisteatteri
KATVE [blind spot] Company
Kemin teatteri
Klockriketeatern
KOM-teatteri
Kotkan Kaupunginteatteri
Lahden kaupunginteatteri
Lappeenrannan kaupunginteatteri
Metropolitan Puppets ry
Musiikkiteatteri Kapsäkki
Oulun teatteri
Q-teatteri
Rakastajat-teatteri
Rauhan ja toivon teatteri
Red Nose Company
Routa Company
Ryhmäteatteri
sadsongskomplex:fi
Savonlinnan Teatteri
Seinäjoen kaupunginteatteri
Sirkus & Teatteriyhdistys Aura Company
Suomen kansallisooppera ja -baletti
Svenska Teatern
Tampereen Teatteri
Tampereen Työväen Teatteri
Tanssiteatteri Glims & Gloms
Tanssiteatteri Hurjaruuth
Tanssiteatteri MD
Tanssiteatteri Minimi
Tanssiteatteri Raatikko
Teatteri Hevosenkenkä
Teatteri ILMI Ö.
Teatteri Quo Vadis
Teatteri Telakka
Teatteri Vanha Juko
Teatteri Vantaa
Teatteritalo Universum
TeatteriQo
Tehdas Teatteri
Toisissa tiloissa -kollektiivi
Turun Kaupunginteatteri
Unga Teatern
Varkauden Teatteri
VIIRUS
Wasa Teater
WAUHAUS
Åbo Svenska Teater
Kampanjaa tukevat Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry, Suomen Teatterit ry, Esittävän taiteen vapaat yhteisöt ry ja Näyttelijäliitto ry.
Lisätiedot kampanjasta
Matilda von Weissenberg, & Espoon teatterin toimitusjohtaja, 050 911 5988 / matilda.vonweissenberg@espoonteatteri.fi
Jussi Sorjanen, & Espoon teatterin taiteellinen johtaja, 050 380 2398 / jussi.sorjanen@espoonteatteri.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME ry
Leikkaukset halvaannuttavat elokuva-alan15.9.2025 13:38:14 EEST | Uutinen
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teme, jäsenineen vetoaa hallitukseen ja eduskuntaan, että elokuva-alalle kaavaillut leikkaukset perutaan.
Teme jätti tutkintapyynnön Espoon tanssiopistosta12.5.2025 11:25:00 EEST | Tiedote
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Teme, ei hyväksy lailliseen lakkoon osallistuneiden työntekijöiden painostamista.
Temen kysely: Yli puolet vastaajista kokee, ettei apuraha riitä elämiseen – “Pienen apurahan takia ei pitäisi joutua katkaisemaan suhteita työnantajiin”10.12.2024 12:32:10 EET | Tiedote
Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovilan mielestä apurahojen pienuus ja vaikea saatavuus ovat yksi osa järjestelmän valuvikoja.
Temen karnevalistinen giljotiinilimbo nostaa esiin freelancereiden tukalan tilanteen5.4.2024 09:06:26 EEST | Tiedote
“Hallituksen suunnittelemat työelämän ja sosiaaliturvaan leikkaukset osuvat juuri freelancereille kaikkein pahiten”
Kutsu medialle: Teme tukee lakkoja – järjestää giljotiinilimbon 5.4. klo 11 alkaen4.4.2024 12:43:42 EEST | Kutsu
Tervetuloa seuraamaan Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen performatiivista mielenilmausta Hakaniementorille perjantaina 5.4. Tapahtuma alkaa klo 11 ja kestää noin tunnin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme