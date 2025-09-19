Aika hakea äitienpäiväkunniamerkkiä vuodelle 2026 – ehdotukset tehtävä 3.11. mennessä
Aluehallintovirastot pyytävät 3.11.2025 mennessä ehdotukset vuoden 2026 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi. Ehdotuksen voivat tehdä esimerkiksi kunnat ja seurakunnat sekä palkittavan biologiset ja ei-biologiset lapset. Lopullisen esityksen kunniamerkin saajista tekee Ritarikuntien hallitus tasavallan presidentille.
Äitienpäiväkunniamerkki on Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein, jonka ritarikunnat myöntävät lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneille äideille. Tasavallan presidentti luovuttaa kunniamerkit äitienpäivänä 2026 valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Ehdotukset äitienpäivän kunniamerkin saajasta tulee tehdä 3.11. mennessä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella ehdotettu äiti asuu. Ehdotus tulee tehdä Ritarikuntien ehdotuslomakkeella sekä sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä:
- Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake (ritarikunnat.fi)
- Sosiaali- ja terveysministeriön pakollinen liitelomake (stm.fi, latautuu klikatessa)
Käymme saamamme ehdotukset läpi ja teemme sosiaali- ja terveysministeriöille avi-kohtaiset esitykset kunniamerkin saajista noudattaen meille annettuja alueellisia kiintiöitä. Aluehallintovirastojen esitysten perusteella ministeriö tekee kunniamerkkiesitykset ritarikunnille.
Ritarikunnat julkaisevat huhtikuun loppupuolella kunniamerkin saaneiden äitien nimet verkkosivustollaan: Annetut kunniamerkit vuosittain (ritarikunnat.fi)
Kuka voi saada äitienpäiväkunniamerkin?
Esityksissämme ministeriölle huomioimme, että kunniamerkin saajaehdokkaat edustavat tasapuolisesti erilaisia äitejä. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Palkittavien äitien alaikäraja on 40 vuotta.
Esimerkillisen kasvatustyön sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisen lisäksi kunniamerkin perusteluna voi olla laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei kuitenkaan myönnetä.
Kuka voi ehdottaa äitienpäiväkunniamerkin saajaa?
Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä biologiset ja ei-biologiset lapset voivat ehdottaa äitienpäiväkunniamerkin saajaa.
Ehdotuksen liitteenä tarvitaan tietyissä tapauksissa puoltolausunnot. Niissä tulee olla maininta, että puolto on annettu äitienpäivän kunniamerkkiehdotusta varten. Lisäksi puoltojen tulee sisältää kuvaus ehdokkaan kasvatustyöstä.
Puoltolausunnot tarvitaan seuraavissa tapauksissa:
- Jos ehdottaja on biologinen lapsi, ehdotukseen tulee sisältyä vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen.
- Jos ehdottaja on ei-biologinen lapsi, ehdotuksen etuna on, jos se kahden yllä mainitun puoltolausunnon lisäksi sisältää puollon esim. adoptio-, kasvatti- tai sijaisiperheessä asuneelta toiselta lapselta.
Myös muut omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia kunniamerkkiehdotuksen osalta, mutta tällöin heidän tulee olla yhteydessä tahoon, joka voi tehdä ehdotuksen.
Äitienpäiväkunniamerkin hakeminen sekä äideille jaettavat mitalit ovat maksuttomia.
Minne kunniamerkkiehdotuslomake liitteineen lähetetään?
Ritarikuntien lomakkeella tehdyt ja ministeriön liitteellä täydennetyt kunniamerkkiehdotukset sekä puoltolausunnot tulee ehdottomasti allekirjoittaa. Sosiaali- ja terveysministeriö myös edellyttää, että ehdotuksen mukana on kopiot alkuperäisistä asiakirjoista.
Alkuperäinen ehdotuslomake, ministeriön liite ja puoltokirjeet sekä näiden kopiot tulee 3.11.2025 mennessä toimittaa kirjepostina sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella saajaehdokas asuu:
- Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 1, 13035 AVI
Lisätietoa: Leena Tulokas, kehittämispäällikkö
- Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala:
Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 2, 13035 AVI
Lisätietoa: Eeva Eriksson, tarkastaja
- Lappi:
Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 3, 13035 AVI
Lisätietoa: Eija Kallo, tarkastaja
- Varsinais-Suomi ja Satakunta:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 4, 13035 AVI
Lisätietoa: Tuula Rahkonen, ylitarkastaja
- Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 5, 13035 AVI
Lisätietoa: Kirsi Mäenpää, tarkastaja
- Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 6, 13035 AVI
Lisätietoa: Leena Meriläinen, kehittämispäällikkö
Kaikkien lisätiedon antajien sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@avi.fi. Puhelimitse heidät tavoittaa vaihteen kautta: 0295 016 000.
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Vuoden 2026 alusta alkaen yhteystietomme voi varmistaa soittamalla Lupa- ja valvontaviraston vaihteeseen.
Lisätietoa:
- Äitienpäiväkunniamerkit (stm.fi)
- Ritarikunnat (ritarikunnat.fi)
- Äitienpäiväkunniamerkki (suomi.fi)
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
