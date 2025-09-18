Eurojackpotista kesällä 58,3 miljoonaa euroa voittanut mies: ”Hitaita liikkeitä ettei lähde touhu ihan käsistä”
Eurojackpotin potti on kohonnut hurjiin lukemiin. Tämän illan arvonnassa Eurojackpotin potti on maksimilukemissa 120 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden suurin Suomeen osunut voitto on 58,3 miljoonaa euroa. Tuon potin voittaja vinkkaa nyt pari kuukautta voittonsa jälkeen, että ison voiton osuessa kannattaa ottaa rauhallisesti.
Heinäkuussa kotkalainen mies koki huiman yllätyksen Meripäivien jälkeisenä aamuna. Hän oli voittanut 58,3 miljoonaa euroa rivillään, jonka oli pelannut veikkaus.fi:ssä. Voitto on viidenneksi suurin Suomeen osunut potti Eurojackpotista pelin historiassa. Onnekas mies huomasi asian tarkistettuaan rivinsä juhlaviikonlopun jälkeisenä aamuna.
- Fiilikseni ovat edelleen melkoisen epätodelliset. Vaikka hetki on jo vierähtänyt siitä voittohetkestä, kotkalainen onnekas kertoo nyt.
- Ei arkeni ole liiemmin muuttunut. Velat on kuitattu pois. Ja ulkomaan matkailua minä olen tässä suunnitellut.
Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Eurojackpotin voitto on 91,9 miljoonaa euroa. Tuo voitto osui Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadan 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019.
Jos tämän illan arvonnassa Suomeen osuisi Eurojackpotin ainoa täysosuma, voitto olisi siis kaikkien aikojen suomalaisvoitto. Kotkalaismies antaa tuoreimpana suomalaisena Eurojackpotin päävoittajana muutaman vinkin tilanteeseen, jos omalle kohdalle osuu jättimäinen rahapelivoitto.
- Mitähän terveisiä sitä osaisin sanoa, hän miettii.
- Noh, ainakin sen perinteisen vinkin! Kannattaa pitää pää kylmänä.
- Hitaita liikkeitä, ettei lähde touhu ihan käsistä, jättivoittaja naurahtaa.
Näin voittaja kommentoi asiaa tuoreeltaan heinäkuun lopussa.
Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen 23 kertaa pelin historiassa. Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa ja pelin oikea rivi arvotaan Suomessa.
Pelin potti on kohonnut maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Mikäli illan arvonnassa ei löydy täysosumaa, kasvaa pelin toisen voittoluokan potti. Se on tänä iltana noin 20 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin Suomeen osuneet päävoitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|91 938 695
|Siilinjärvi, 50 osuuden porukka
|23.8. kierros 34/2019
|2.
|90 000 000
|Loimaa, 5 osuuden porukka
|9.2. kierros 6/2018
|3.
|86 970 702
|Tampere
|14.4. kierros 15/2017
|4.
|61 170 767
|Espoo
|12.9. kierros 37/2014
|5.
|58 316 471
|Kotka
|25.7. kierros 30/2025
|6.
|57 275 841
|Akaa, 10 osuuden porukka
|4.4. kierros 14/2014
|7.
|46 505 018
|Tampere
|7.7. kierros 27/2017
|8.
|46 154 745
|Turku
|24.7. kierros 30/2015
|9.
|45 000 000
|Vantaa
|18.3. kierros 11/2022
|9.
|45 000 000
|Espoo, Mikkeli, Oulu, Oulu, Vaasa
|13.8. kierros 32/2021
|11.
|41 570 496
|Savonlinna
|21.10. kierros 42/2017
|12.
|40 254 187
|Kauhava
|17.2. kierros 7/2023
|13.
|38 878 827
|10 osuuden porukka: Helsinki, Espoo,
Riihimäki, Lahti,
Kangasala, Viitasaari,
Lappeenranta,
Keitele, Iisalmi, Haapavesi
|4.9. kierros 36/2015
|14.
|34 889 569
|Loimaa
|28.8. kierros 35/2020
|15.
|29 540 641
|Seinäjoki
|25.1. kierros 4/2013
|16.
|23 515 000
|Janakkala
|6.12. kierros 49/2019
|17.
|23 251 598
|Kotka
|5.6. kierros 23/2015
|18.
|22 170 101
|Kristiinankaupunki
|24.9. kierros 38/2021
|19.
|21 256 582
|Teuva
|27.9. kierros 39/2013
|20.
|19 379 323
|Raasepori
|22.1. kierros 3/2016
|21.
|18 000 000
|Espoo
|17.11. kierros 46/2018
|22.
|17 783 911
|Jämsä (10 osuuden porukka)
|26.12. kierros 52/2014
|23.
|10 000 000
|Espoo
|13.5. kierros 19/2016
Avainsanat
