Eurojackpotista kesällä 58,3 miljoonaa euroa voittanut mies: ”Hitaita liikkeitä ettei lähde touhu ihan käsistä”

Heinäkuussa kotkalainen mies koki huiman yllätyksen Meripäivien jälkeisenä aamuna. Hän oli voittanut 58,3 miljoonaa euroa rivillään, jonka oli pelannut veikkaus.fi:ssä. Voitto on viidenneksi suurin Suomeen osunut potti Eurojackpotista pelin historiassa. Onnekas mies huomasi asian tarkistettuaan rivinsä juhlaviikonlopun jälkeisenä aamuna.



- Fiilikseni ovat edelleen melkoisen epätodelliset. Vaikka hetki on jo vierähtänyt siitä voittohetkestä, kotkalainen onnekas kertoo nyt.



- Ei arkeni ole liiemmin muuttunut. Velat on kuitattu pois. Ja ulkomaan matkailua minä olen tässä suunnitellut.



Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Eurojackpotin voitto on 91,9 miljoonaa euroa. Tuo voitto osui Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadan 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019.



Jos tämän illan arvonnassa Suomeen osuisi Eurojackpotin ainoa täysosuma, voitto olisi siis kaikkien aikojen suomalaisvoitto. Kotkalaismies antaa tuoreimpana suomalaisena Eurojackpotin päävoittajana muutaman vinkin tilanteeseen, jos omalle kohdalle osuu jättimäinen rahapelivoitto.



- Mitähän terveisiä sitä osaisin sanoa, hän miettii.



- Noh, ainakin sen perinteisen vinkin! Kannattaa pitää pää kylmänä.



- Hitaita liikkeitä, ettei lähde touhu ihan käsistä, jättivoittaja naurahtaa.



Näin voittaja kommentoi asiaa tuoreeltaan heinäkuun lopussa.



Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen 23 kertaa pelin historiassa. Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa ja pelin oikea rivi arvotaan Suomessa.



Pelin potti on kohonnut maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Mikäli illan arvonnassa ei löydy täysosumaa, kasvaa pelin toisen voittoluokan potti. Se on tänä iltana noin 20 miljoonaa euroa.



Eurojackpotin Suomeen osuneet päävoitot