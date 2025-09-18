Eurojackpotista kesällä 58,3 miljoonaa euroa voittanut mies: ”Hitaita liikkeitä ettei lähde touhu ihan käsistä”

Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti on kohonnut hurjiin lukemiin. Tämän illan arvonnassa Eurojackpotin potti on maksimilukemissa 120 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden suurin Suomeen osunut voitto on 58,3 miljoonaa euroa. Tuon potin voittaja vinkkaa nyt pari kuukautta voittonsa jälkeen, että ison voiton osuessa kannattaa ottaa rauhallisesti.

Heinäkuussa kotkalainen mies koki huiman yllätyksen Meripäivien jälkeisenä aamuna. Hän oli voittanut 58,3 miljoonaa euroa rivillään, jonka oli pelannut veikkaus.fi:ssä. Voitto on viidenneksi suurin Suomeen osunut potti Eurojackpotista pelin historiassa. Onnekas mies huomasi asian tarkistettuaan rivinsä juhlaviikonlopun jälkeisenä aamuna.

- Fiilikseni ovat edelleen melkoisen epätodelliset. Vaikka hetki on jo vierähtänyt siitä voittohetkestä, kotkalainen onnekas kertoo nyt.

- Ei arkeni ole liiemmin muuttunut. Velat on kuitattu pois. Ja ulkomaan matkailua minä olen tässä suunnitellut.

Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Eurojackpotin voitto on 91,9 miljoonaa euroa. Tuo voitto osui Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadan 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019.

Jos tämän illan arvonnassa Suomeen osuisi Eurojackpotin ainoa täysosuma, voitto olisi siis kaikkien aikojen suomalaisvoitto. Kotkalaismies antaa tuoreimpana suomalaisena Eurojackpotin päävoittajana muutaman vinkin tilanteeseen, jos omalle kohdalle osuu jättimäinen rahapelivoitto.

- Mitähän terveisiä sitä osaisin sanoa, hän miettii.

- Noh, ainakin sen perinteisen vinkin! Kannattaa pitää pää kylmänä.

- Hitaita liikkeitä, ettei lähde touhu ihan käsistä, jättivoittaja naurahtaa.

Näin voittaja kommentoi asiaa tuoreeltaan heinäkuun lopussa.

Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen 23 kertaa pelin historiassa. Eurojackpotia pelataan 19 eri maassa ja pelin oikea rivi arvotaan Suomessa.

Pelin potti on kohonnut maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Mikäli illan arvonnassa ei löydy täysosumaa, kasvaa pelin toisen voittoluokan potti. Se on tänä iltana noin 20 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin Suomeen osuneet päävoitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta
1. 91 938 695 Siilinjärvi, 50 osuuden porukka 23.8. kierros 34/2019
2. 90 000 000 Loimaa, 5 osuuden porukka 9.2. kierros 6/2018
3. 86 970 702 Tampere 14.4. kierros 15/2017
4. 61 170 767  Espoo   12.9. kierros 37/2014
5. 58 316 471 Kotka 25.7. kierros 30/2025
6. 57 275 841 Akaa, 10 osuuden porukka 4.4. kierros 14/2014
7. 46 505 018 Tampere 7.7. kierros 27/2017
8. 46 154 745 Turku 24.7. kierros 30/2015
9. 45 000 000 Vantaa 18.3. kierros 11/2022
9. 45 000 000 Espoo, Mikkeli, Oulu, Oulu, Vaasa 13.8. kierros 32/2021
11. 41 570 496 Savonlinna 21.10. kierros 42/2017
12. 40 254 187 Kauhava 17.2. kierros 7/2023
13. 38 878 827 10 osuuden porukka: Helsinki, Espoo,
Riihimäki, Lahti,
Kangasala, Viitasaari,
Lappeenranta,
Keitele, Iisalmi, Haapavesi		 4.9. kierros 36/2015
14. 34 889 569 Loimaa 28.8. kierros 35/2020
15. 29 540 641 Seinäjoki   25.1. kierros 4/2013
16. 23 515 000 Janakkala 6.12. kierros 49/2019
17. 23 251 598 Kotka 5.6. kierros 23/2015
18. 22 170 101 Kristiinankaupunki 24.9. kierros 38/2021
19. 21 256 582 Teuva 27.9. kierros 39/2013
20. 19 379 323 Raasepori   22.1. kierros 3/2016
21. 18 000 000 Espoo 17.11. kierros 46/2018
22. 17 783 911 Jämsä (10 osuuden porukka) 26.12. kierros 52/2014
23. 10 000 000 Espoo 13.5. kierros 19/2016

