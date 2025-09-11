Asiantuntija: ”Avoimet automaatioratkaisut lyövät läpi korkeakouluopiskelijoiden avulla”
Suuri osa automaatioalasta hyödyntää edelleen perinteistä PLC-ohjelmointia, vaikka avoin ohjelmistokeskeinen automaatio on jo pidemmän aikaa tehnyt tuloaan. Schneider Electricin yhteistyö korkeakoulujen kanssa osoittaa, että opiskelijoilla on kykyä ja motivaatiota hyödyntää moderneja automaatiotyökaluja.
Aalto-yliopiston Factory of the Future -yksikössä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Future Factory -opinnoissa on viime vuosina hyödynnetty Schneider Electricin EcoStruxure Automation Expert -alustaa, jonka avulla opiskelijat ovat päässeet kokeilemaan IEC 62499 -standardiin pohjautuvaa avointa automaatioteknologiaa.
Suuri osa automaatioalan koulutuksesta käsittelee perinteistä PLC-ohjelmointia, jossa ohjelmat ovat yleensä valmistajakohtaisia. Perinteiset työtavat korostuvat edelleen opinnoissa, sillä alalla ei ole vielä yleisesti siirrytty avointen automaatioratkaisuiden käyttöön.
Schneider Electricin myyntijohtaja Jussi Eho kuitenkin muistuttaa, että perinteisten suljettujen automaatiojärjestelmien kehittäminen ei ole yhtä joustavaa kuin avoimien ratkaisuiden eikä niistä pysty välittämään tehokkaasti tietoa eri järjestelmiin. Schneider Electric haluaa tukea alan tulevien osaajien kehitystä tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla modernia työtapaa.
– Ohjelmistokeskeisen automaation avulla voidaan lisätä automaation tehokkuutta, skaalautuvuutta ja järjestelmäriippumattomuutta. Yhteistyömme auttaa opiskelijoita ja opettajia hahmottamaan, millaisia mahdollisuuksia avoimessa automaatiossa piilee, Eho kuvailee.
Opiskelijat ovat valmiita alan murrokseen
Korkeakouluyhteistyöstä on saatu hyvää palautetta, sillä opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan konkreettisia projekteja alan edistyneimmillä avoimen automaation ohjelmointialustoilla. Projektit kehittävät opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja antavat opiskelijoille kilpailuetua heidän siirtyessään työelämään.
– Opiskelijat suhtautuvat automaation uusiin mahdollisuuksiin avoimin mielin ja omaksuvat joustavammat toimintamallit yleensä helposti. Jäykkä PLC-lokerointi voi jopa tuntua oudolta opiskelijoista, jotka ovat esimerkiksi kännyköissä tottuneet laite- ja alustariippumattomiin sovelluksiin, Eho kertoo.
IEC 61499 -standardiin pohjautuvien avoimien automaatioratkaisujen yleistymisen suurin haaste ei Ehon mukaan olekaan tiedon tai kokemuksen puute, vaan uusien työtapojen hidas omaksuminen alalla.
– Avoin automaatioteknologia tulee muuttamaan alan toimintatapoja ja järjestelmien rakentamista, mutta perinteiset keinot pitävät pintansa. Tarkoituksena onkin antaa opiskelijoille arvokasta kokemusta modernista ja tulevaisuuden vaatimukset huomioivasta alustasta.
Eho kannustaa kaikkia alan toimijoita suhtautumaan avoimeen automaatioon mahdollisuutena. Automaatiopuolelta valmistuu tälläkin hetkellä osaajia, joiden avulla ala voi muuttaa toimintatapojaan.
– Jos automaatioyritykset pitävät viimeiseen saakka kiinni perinteisistä toimintatavoista ja -järjestelmistä, hidastavat ne omaa kasvuaan ja koko alan kehitystä. Tämän hetken opiskelijat ovat valmiita muutokseen, sillä heitä rohkaistaan avoimuuteen, kokeiluun ja uudenlaiseen ajatteluun.
Lisätietoja:
Myyntijohtaja Jussi Eho, Schneider Electric
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
