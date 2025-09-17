Riippuvuushoitoa tarvitseville perustetaan uusi yksikkö Pirkanmaalle

– Hyvinvointialueen oman yksikön perustaminen on merkittävä askel alueellisen riippuvuushoidon kehittämisessä, sillä tällä hetkellä ostamme lähes kaikki laitosvieroitus- ja kuntoutuspalvelut ulkopuolisilta toimijoilta. Oman yksikön myötä voimme kehittää hoitoa osana hyvinvointialueen palveluketjua, parantaa vaikuttavuutta ja varmistaa hoidon jatkuvuus, kertoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtaja Kaisa Luoto Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

20-paikkainen riippuvuushoidon yksikkö avautuu 5. tammikuuta 2026. Yksikkö toimii Tays Keskussairaalan tiloissa B-rakennuksessa siihen saakka, kunnes sille löydetään pysyvä tilaratkaisu. Vaikka yksikkö sijaitsee sairaala-alueella, se ei tarjoa sairaalahoitoa vaan kyse on avopalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelusta. Yksikön toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että sillä on päivittäin käytettävissä kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

Apua elämänmuutokseen ja riippuvuussairaudesta toipumiseen

Yksikössä autetaan potilaita elämänmuutoksen tekemisessä ja riippuvuussairaudesta toipumisessa.

– Riippuvuushoidon yksikössä annetaan ympärivuorokautista, laitosmuotoista vieroitushoitoa alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvuuksia sairastaville, joiden päihteiden käytöstä vieroittuminen ei onnistu avohoidon keinoin vaikean riippuvuuden, vieroittumiseen liittyvän terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi. Siellä voidaan toteuttaa myös lääkehoidon aloitus- ja seurantajaksoja, kertoo Kaisa Luoto.

Hoito perustuu yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan ja toteutetaan moniammatillisesti. Potilas saa tuekseen nimetyn työntekijän tai tiimin. Hoitojakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä jatkohoitotahojen kanssa. Potilaan kokonaistilanne huomioidaan monialaisesti: hoito sisältää lääketieteellistä, psykologista ja sosiaalista tukea.

Riippuvuuksista kärsivä potilasryhmä näkyy merkittävästi sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa. Erityisesti suonensisäisiä huumeita käyttävillä potilailla on usein vakavia somaattisia komplikaatioita, jotka aiheuttavat runsaasti sairaalahoitopäiviä. Vieroitusoireiden tunnistaminen ja hoitaminen on keskeistä myös somaattisen hoidon onnistumisen kannalta.

– Riippuvuushoidon yksikkö tukee tätä työtä tarjoamalla hoitoon motivoituneille potilaille turvallisen ja hallitun ympäristön, jossa vieroitus ja kuntoutus voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti, sanoo Luoto.