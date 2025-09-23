Uskallanko luottaa? -kampanja käynnistyy syyskuussa

Tarve hälventää viranomaispelkoa nousi esiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen RRP-hankkeen Monikieliset lapsiperheet palveluihin -pilotissa. Pilotin aikana toteutetuissa kyselyissä ja työpajoissa sekä asiakaskohtaamisissa alueen monikielisten asukkaiden kesken huomattiin, että apua sosiaali- ja terveyspalveluista ei aina uskalleta hakea pelon vuoksi. Viranomaispelko voi johtua esimerkiksi kielellisistä väärinymmärryksistä, tiedon puutteesta suomalaisesta palvelujärjestelmästä, huhupuheista tai aiemmista kokemuksista.

Kampanjassa kuullaan aitoja kokemuksia

Alkuperäinen idea tarinoiden jakamisesta syntyi erityisesti Vantaan Venäläisen Klubi ry:n kanssa tehdyssä yhteistyössä, kun asiakkaat itse toivoivat saavansa tuoda esiin myönteisiä kokemuksia ja sitä kautta kannustaa myös muita lapsiperheitä hakeutumaan palvelujen piiriin matalalla kynnyksellä.

Uskallanko luottaa? -kampanja esittelee neljä eri tarinaa viranomaispelosta ja sen hälvenemisestä videoina. Syys-lokakuussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanavissa julkaistavat videot kertovat darin, albanian, venäjän ja suomen kielillä autenttisia kokemuksia siitä, millaista on uskaltaa hakea apua peloista ja epävarmuudesta huolimatta ja siitä, miten avun vastaanottaminen on muuttanut kertojien elämää.

“Olemme halunneet tuoda kampanjassa esiin asiakkaiden omaa ääntä, jotta kynnys avun hakemiseen pienenisi. Asiakkaiden omakohtaiset kokemukset antavat konkreettisia esimerkkejä viranomaispelon taustoista ja sen voittamisesta. Näin pyrimme hälventämään viranomaispelkoa.”, kertoo VAKEn perheiden erityispalvelujen palvelualuejohtaja Saana Pukkio.

Viranomaispelko vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Viranomaispelolla on todellisia vaikutuksia Suomessa asuviin. Eri tutkimuksissa on arvioitu, että pelko johtaa esimerkiksi palveluiden alikäyttöön, luottamuksen vähenemiseen viranomaisiin ja haasteisiin kertoa tilanteestaan tapaamisissa. Koko yhteiskunnan tasolla tämä voi johtaa kotoutumisen hidastumiseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuormittumiseen. Kun oman elämän haasteista ei uskalleta kertoa avoimesti, aluksi helpostikin ratkaistavat haasteet voivat paisua raskaita palveluja vaativiksi ongelmiksi. Myös yksin omien ongelmien kanssa jäämisen inhimillinen hinta on merkittävä. “Viranomaispelosta voi seurata palveluiden välttelyä ja viivästynyttä avun hakemista. Tämä voi johtaa ongelmien pahenemiseen ja hoidon tai tuen viivästymiseen, josta aiheutuu merkittävää inhimillistä kärsimystä ja epäluottamusta koko yhteiskuntaan.” kampanjan suunnitteluun osallistunut VAKEn kehittämiskoordinaattori Liisi Rwambiwa kertoo.

Kampanja on toteutettu osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen RRP-hankkeen Monikieliset lapsiperheet palveluihin -pilottia. Kampanjan videoiden esiintyjien löytämisessä auttoivat muun muassa Autokton ry, Ehjä ry, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelun nuorten kokemusasiantuntijaryhmä Meliora sekä Vantaan Venäläinen Klubi ry. Vantaan kaupungin Neuvova Vantaa -verkosto on ollut mukana kampanjan lanseeraustilaisuuden järjestelyssä ja kampanjan suunnittelussa.