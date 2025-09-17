Kouluterveyskysely 2025: Kiusaaminen ei ole lisääntynyt – HILS-kunnat vahvistavat ennaltaehkäisyä yhteishankkeella

Tuoreiden THL:n Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten mukaan Hangon, Inkoon, Lohjan ja Siuntion (HILS) kouluissa koettu kiusaaminen ei ole lisääntynyt vuoden 2023 kyselyn tasosta. Tulos antaa myönteisen viestin siitä, että koulujen pitkäjänteinen työ yhteisöllisyyden ja turvallisen oppimisympäristön edistämiseksi kantaa hedelmää.