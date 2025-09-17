Lohjan kaupunki

Kouluterveyskysely 2025: Kiusaaminen ei ole lisääntynyt – HILS-kunnat vahvistavat ennaltaehkäisyä yhteishankkeella

19.9.2025 11:05:50 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Tuoreiden THL:n Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten mukaan Hangon, Inkoon, Lohjan ja Siuntion (HILS) kouluissa koettu kiusaaminen ei ole lisääntynyt vuoden 2023 kyselyn tasosta. Tulos antaa myönteisen viestin siitä, että koulujen pitkäjänteinen työ yhteisöllisyyden ja turvallisen oppimisympäristön edistämiseksi kantaa hedelmää.

Turvallisen toimintaympäristön vahvistaminen näkyy arjessa.

– Inkoon kouluissa puhutaan myös hymy-työstä positiivisen oppimisympäristön vahvistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että harjoitellaan kertomaan rakentavasti omista ajatuksista, tunnistamaan tunteita ja kohtamaan muita ystävällisesti. Kun hymyilen, koko koulu hymyilee kanssani, kertoo kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Piritta Honkanen Inkoosta. 

Kouluterveyskyselyn myötä HILS-kunnat eivät jää lepäämään laakereillaan. Vaikka kiusaamisen tilanne ei ole heikentynyt, meidän on jatkettava ja vahvistettava ennaltaehkäisevää työtä, todetaan kuntien yhteisessä viestissä. 

Tätä tavoitetta tukee Turvallisuus – Trygghet HILS -hanke, jolle Opetushallitus on myöntänyt 173 374 euron valtionavustuksen. Hanke tarjoaa perusopetukseen kouluhenkilöstölle koulutusta kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä tukee koulujen yhteisiä käytäntöjä turvallisen toimintakulttuurin vahvistamisessa. 

Hankkeen koordinaattoriksi on valittu Elina Anttonen, joka aloitti työnsä 1.8.2025. Hänen tehtävänään on varmistaa, että ennaltaehkäisevät toimintamallit juurtuvat kouluihin tiiviissä yhteistyössä oppilashuollon, poliisin ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Hanke on kaksivuotinen, ja päättyy 31.7.2027 

– Kouluterveyskyselyn tulokset ovat rohkaisevia, mutta myös muistuttavat, että kiusaamisen ehkäisy on jatkuvaa ja yhteistä työtä, Anttonen toteaa. Moniammatillisen yhteistyö ja eri toimijoiden vuoropuhelu onkin hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa keskeistä.  

Lue lisää hankkeesta.

Mikä on kouluterveyskysely?

Kouluterveyskysely on THL:n tuottama kysely, jolla kerätään seurantatietoa lasten ja nuorten koetusta terveydestä, hyvinvoinnista, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta. kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tiedonkeruu toteutettiin maalis-huhtikuussa 2025. Lisätietotoja, sekä kouluterveyskyselyn tuloksia pääsee katsomaan: Kouluterveyskysely – THL.

Avainsanat

kouluterveyskyselylohjan kaupunkihils-hankekiusaaminennuorethyvinvointi

