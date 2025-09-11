Kotitalouden kuluttaja-akut lisääntyvät – kytkentälupa tarvitaan

Kuluttaja-akku on kodin tai kiinteistön energiavarasto, joka yleisimmin yhdistetään omaan aurinkosähköjärjestelmään. Paneeleilla tai muulla tuotantolaitteistolla tuotettu ylimääräinen sähkö ladataan akkuun, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi iltaisin tai pilvisinä päivinä.



Akkuratkaisu tuo mukanaan monia hyötyjä. Se lisää sähkön omaa käyttöä, jolloin voit hyödyntää entistä enemmän itse tuottamaasi sähköä. Samalla sähkölasku pienenee, koska voit ostaa sähköä silloin, kun se on edullisinta.

Voit käyttää akun varastoiman sähkön itse tai myydä sen verkkoon. Tämä edellyttää, että olet tehnyt ylijäämäsähkön myyntisopimuksen valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.

Kuluttaja-akku tuo joustoa sähkönkäyttöön

Kotitaloudet voivat osallistua sähkön reservimarkkinoille omien akkujen muodostaman akuston sekä aggregaattorien kautta. Kuluttajalle tarjolla oleva aggregaattori on eräänlainen virtuaalinen toimija tai palvelu. Se yhdistelee sähkön käyttäjien ja tuottajien resursseja, ja osallistuu niiden avulla esimerkiksi sähkön reservimarkkinoille.

Tavallisempaa vielä toistaiseksi kuitenkin on, että reservimarkkinoille osallistuvat suuret, teollisen kokoluokan akut.



– Kuluttaja-akut ovat tärkeä osa energiamurrosta, ja haluamme olla mukana tukemassa asiakkaitamme puhtaassa siirtymässä. Akut tukevat kotitalouksien mahdollisuuksia tuottaa ja käyttää omaa sähköä entistä tehokkaammin. Kuluttaja-akkujen määrän arvioidaan kasvavan nykyisestä 1 000 akusta lähes 10 000 akkuun 2030 mennessä. Carunalla haluamme varmistaa, että sähköverkko toimii turvallisesti ja luotettavasti myös muuttuvassa toimintaympäristössä, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Muista kytkemislupa

Akku mahdollistaa myös varautumisen sähkökatkoihin: osa järjestelmistä sisältää varavoimatoiminnon, joka pitää tärkeimmät laitteet käynnissä katkoksien aikana.

Sähkövarasto luokitellaan sähköntuotantolaitteeksi, josta on ilmoitettava Carunalle ennen asennusta – aivan kuten aurinkopaneeleistakin. Akun kytkemiseen verkkoon tarvitsee kytkemisluvan Carunalta. Sähköasentaja kytkee sähkövaraston sähköverkkoon invertterillä. Verkkoon liitettävän akun tulee täyttää samat tekniset vaatimukset kuin muun pienimuotoisen tuotannonkin.

Tiesitkö että:

Sähköturvallisuussyistä sähköntuotantolaitteiston saa liittää sähköverkkoon ainoastaan Carunan luvalla. Tämä koskee myös asiakkaan kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta välillisesti yleiseen verkkoon liittyvää tuotantolaitteistoa (esim. aurinkosähköjärjestelmä). Näin varmistumme siitä, että laitteet ja asennukset täyttävät yleiseen verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset, jotta tuotantolaitteisto ei aiheuttaisi häiriötä verkolle ja muille sähkönkäyttäjille eikä vaaraa verkon käyttö- ja kunnossapitotöissä työskenteleville henkilöille.

Tuotantolaitteistoksi katsotaan pyörivien generaattorien lisäksi myös erilaiset staattiset sähköä syöttävät laitteistot, kuten suuntaajalaitteiden välityksellä verkkoon liitetyt aurinkosähköjärjestelmät, pientuulivoimalat ja akustot sekä polttokennolaitokset.

Tuotantolaitteiston tulee täyttää yleisten sähkön laatua ja sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimukset. Tuotantolaitteiston ja sähköverkon suunnittelussa, käytetyissä teknisissä rakenteissa sekä käytössä ja ylläpidossa on varmistuttava siitä, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriötä tai vaaratilannetta esimerkiksi vaiheiden epäsymmetrian, jännitteenvaihteluiden tai häiriötilanteessa virheellisen toiminnan vuoksi.

Tuotantolaitteiston saa asentaa vain sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö, ja laitteiston saa ottaa käyttöön, kun Carunalta on saatu kytkentälupa.