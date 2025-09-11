Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 23.9.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 23.9.2025 esityslista on julkaistu. Lautakunta päättää mm. Hermanninrannan ja Kalasataman nuorisotilan hankesuunnitelmalausunnosta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kirjasto panostaa toisen asteen opiskelijoiden palveluihin11.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginkirjasto tuo syksystä 2025 alkaen käyttöön uusia, lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille räätälöityjä palveluita. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden lukutaitoa, tehdä kirjastoa ja kirjallisuutta tutuksi sekä vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.9.20259.9.2025 20:10:56 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.9. kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan useita talousarvioaloitteita ja investointihankkeita. Lautakunta antoi lausunnot muun muassa koulunuorisotyön ja harrastustoiminnan laajentamisesta sekä Oodin itsenäisyyspäivän lastenjuhlasta. Lisäksi lautakunta hyväksyi Talin jalkapallohallin perusparannuksen tarveselvityksen ja antoi puoltavan lausunnon Malminkartanon kirjaston laajennus- ja perusparannushankesuunnitelmasta.
Lauluntekijälegenda Alejandro Escovedo saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen – konsertti Savoy-teatterissa joulukuussa9.9.2025 16:31:55 EEST | Tiedote
Legendaarinen laulaja-lauluntekijä Alejandro Escovedo saapuu vihdoin Suomeen. Yli neljä vuosikymmentä musiikkia tehnyt Escovedo yhdistää ainutlaatuisella tavalla meksikolaisiin juuriinsa rock-musiikkia, americanaa ja kantria – ja nyt tämä karismaattinen tarinankertoja kuullaan livenä 12. joulukuuta 2025 klo 19 osana Savoy & Sound Tracker Presents! -konserttisarjaa.
Helsingin kaupunginkirjasto siirtyy valtakunnalliseen luokitusjärjestelmään – helsinkiläisnuoret palkataan tarroittamaan 650 000 teosta8.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginkirjasto siirtyy Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmään syksyn 2025 aikana. Muutoksen myötä osa kirjastojen aineistosta vaihtaa paikkaa hyllyissä ja 650 000 teosta tarroitetaan uusiksi. Tarroitustyöhön palkataan helsinkiläisiä nuoria.
Helsingfors stadsbibliotek övergår till ett nationellt klassifikationssystem – unga helsingforsare anställs för att förse 650 000 verk med etiketter8.9.2025 07:59:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stadsbibliotek övergår under hösten 2025 till de allmänna bibliotekens klassifikationssystem. Förändringen innebär att en del av bibliotekens material flyttas till nya hyllor och att 650 000 artiklar får nya etiketter. Stadsbiblioteket anställer Helsingforsungdomar för att förse verken med etiketter.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme