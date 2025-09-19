Timo Furuholm: Postin listautuminen pörssiin vaarantaisi paitsi työpaikat, myös huoltovarmuuden
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm arvioi, että valtion luopuminen Postin omistuksista olisi pitkällä aikavälillä huono ratkaisu.
– Pörssiin listautuminen tarkoittaisi, että jatkossa Postin tärkein tehtävä olisi palvella sijoittajien etua. Kansalaisten postipalveluiden järjestäminen ja postinkulku kriisitilanteissa saattaisivat jäädä toissijaisiksi asioiksi. Postin työntekijöiden tulevaisuus olisi epävarma, Furuholm sanoo.
Furuholmin mukaan Orpon oikeistohallitus koettaa etsiä rahaa paitsi leikkauksilla, myös myymällä valtion omaisuutta. Oikeisto on pitkään pyrkinyt yksityistämään valtion monopoleja. Posti on kokonaan valtion omistama, omavarainen ja strateginen valtionyhtiö. Furuholmin mielestä Postin listautumisen seurauksista olisi syytä käydä avointa keskustelua.
– Posti on ollut luotettava osingonmaksaja valtiolle. Rahan ohella Posti tuottaa peruspalveluita suomalaisille ja turvaa huoltovarmuutta kriisitilanteissa. Olisi lyhytnäköistä luopua valtion omistuksista ja jättää Posti markkinoiden vietäväksi, Furuholm sanoo.
Furuholm on huolissaan myös työntekijöiden asemasta. Posti on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Voittoa tavoittelevana pörssiyrityksenä Posti keskittyisi ensisijaisesti sijoittajien tuotto-odotuksiin ja tulostavoitteiden täyttämiseen.
– On vaikeaa tuottaa palveluita kansalaisille, kun sijoittajien etu ajaa kaiken edelle. Toiminnan tehostaminen tarkoittaa sitä, että pienempi määrä väkeä tekee enemmän työtä pienemmällä palkalla. Tästä on varoittava esimerkki Saksasta, Furuholm sanoo.
Saksassa Deutsche Postin listautuminen pörssiin ei ollut menestys. Saksassa postin työntekijät ovat olleet tyytymättömiä uudistukseen. Työolot ovat huonontuneet, työaika ja työmäärä ovat kasvaneet, mutta palkka on heikentynyt.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
