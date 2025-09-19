Timo Furuholm: Postin listautuminen pörssiin vaarantaisi paitsi työpaikat, myös huoltovarmuuden

Timo Furuholm: STT:n alasajo ja mediakentän kaventuminen vaarantavat demokratian 18.9.2025 10:06:16 EEST | Tiedote

Kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen suomalaisen mediakentän kaventumisesta ja erityisesti STT:n tilanteesta. Sanoma Median aikeet vähentää STT:n uutispalveluiden käyttöä tai lopettaa se kokonaan uhkaavat koko 138-vuotiaan uutistoimiston olemassaoloa.