Minja Koskela: Hallitus on toimintakyvytön kansanmurhan edessä
Vasemmistoliitto jätti yhdessä sosialidemokraattien ja vihreiden kanssa hallitukselle välikysymyksen sen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hallitus on toimintakyvytön kansanmurhan edessä.
– Tilanne Gazassa on järkyttävä. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä kauheutta ja inhimillistä kärsimystä, jota Israel toimillaan aiheuttaa. On käsittämätöntä, että Suomen hallitus on sisäisten erimielisyyksiensä vuoksi toimintakyvytön tällaisessa asiassa, sanoo Koskela.
Ranska, Kanada, Iso-Britannia, Australia, Belgia, Luxemburg ja Malta aikovat tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa ensi viikolla. Lähes 150 valtiota on tehnyt sen jo aiemmin. Pohjoismaista Palestiinan on tunnustanut Ruotsi, Norja ja Islanti.
– Kaikille on selvää, että Palestiinan valtion tunnustamisen aika on viimeistään nyt. Muu maailma menee menojaan, mutta Suomen hallitus piilottelee kyvyttömyyttään toimia väittämällä tunnustamisen odottavan vasta jossain tulevaisuudessa. Sitä ei usko kukaan, sanoo Koskela.
Hallitus on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan sitoutunut kahden valtion mallin edistämiseen. Palestiinan valtion tunnustaminen on askel siihen suuntaan. Koskelan mukaan hallituksen uskottavuus on täysi nolla kahden valtion mallin edistämisessä, jos se jättäytyy pois Palestiinan nyt tunnustavien valtioiden joukosta.
Koska hallitus on toimintakyvytön Palestiinan valtion tunnustamisessa, on Koskelan mukaan epäselvää, miten se pystyy edistämään muitakaan toimia kansanmurhan pysäyttämiseksi.
– Palestiinan tunnustaminen on kuitenkin vain yksi asia. Suomen tulisi myös lopettaa asekauppa Israelin kanssa sekä edistää EU:ssa henkilö- ja talouspakotteita ja EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Alueelle tulisi myös antaa hätäapua ja ottaa gazalaisia lapsipotilaita hoitoon, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Laura Meriluoto: Ikääntyneiltä vammaisilta leikkaaminen on raukkamainen teko Orpon ja Purran hallitukselta19.9.2025 11:11:39 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto tyrmää hallituksen esittämät 20 miljoonan leikkaukset vammaispalveluihin. Orpon hallitus antoi eduskunnalle torstaina esityksen, jolla vammaispalvelulain soveltamisrajaa kiristettäisiin säätämällä lakiin “elämänvaihetta koskeva säännös”. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo esityksen vaarantavan etenkin ikääntyneiden vammaisten yhdenvertaisuuden.
Timo Furuholm: Postin listautuminen pörssiin vaarantaisi paitsi työpaikat, myös huoltovarmuuden19.9.2025 10:48:13 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm arvioi, että valtion luopuminen Postin omistuksista olisi pitkällä aikavälillä huono ratkaisu.
Timo Furuholm: STT:n alasajo ja mediakentän kaventuminen vaarantavat demokratian18.9.2025 10:06:16 EEST | Tiedote
Kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen suomalaisen mediakentän kaventumisesta ja erityisesti STT:n tilanteesta. Sanoma Median aikeet vähentää STT:n uutispalveluiden käyttöä tai lopettaa se kokonaan uhkaavat koko 138-vuotiaan uutistoimiston olemassaoloa.
Mai Kivelä: Raakkutuho ei saa toistua enää koskaan - lakiin tarvitaan sitovat suojavyöhykkeet hakkuilta17.9.2025 13:24:58 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti syksyllä 2024 eduskuntaan lakialoitteen, jossa esitetään säädettäväksi sitovista, herkkien vesiekosysteemien läheisyyteen perustettavista suojavyöhykkeistä hakkuualueilla. Lakialoite on tänään lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.
Veronika Honkasalo: Hallituksen päättämättömyys murentaa Suomen kansainvälistä asemaa17.9.2025 12:12:24 EEST | Tiedote
Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo arvostelee hallitusta sen päättämättömyydestä tunnustaa Palestiinan valtio YK:n tulevassa yleiskokouksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme