Työtuomioistuimelta hyvityssakkoratkaisu: IAU:n ja sen ammattiosastojen joulukuun ulosmarssi lentokentällä laiton

Palta: IAU:n tähtäimessä Finnair, lakkojen maksajiksi päätyvät myös liiton omat jäsenet 25.6.2025 06:00:04 EEST | Tiedote

Palvelualojen työnantajat Palta ja Ilmailualan Unioni IAU ovat tällä viikolla jatkaneet sovittelijan johdolla tiiviisti lentoliikenteen palveluja koskevan työriidan käsittelyä. Eilen tiistaina IAU ilmoitti uusista neljän tunnin lakoista 16.,18., 21. ja 23.7. Sovittelu jatkuu torstaina. IAU on ilmoittanut lakoista myös ensi ja seuraavalle viikolle, 2., 4. ja 7.7.