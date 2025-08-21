Työtuomioistuimelta hyvityssakkoratkaisu: IAU:n ja sen ammattiosastojen joulukuun ulosmarssi lentokentällä laiton
Työtuomioistuin antoi 19.9.2025 ratkaisunsa Ilmailualan Unioni IAU:n ja sen ammattiosastojen jäsenten joulukuussa 2024 toteuttamaan ulosmarssiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ratkaisussa todettiin ulosmarssin olleen laiton.
Palvelualojen työnantajat Palta pitää työtuomioistuimen ratkaisua odotettuna.
– Ratkaisu on merkittävä myös siksi, että kyseessä on ensimmäinen työtuomioistuimen antama ratkaisu hyvityssakoista 18.5.2024 voimaan tulleen työrauhalainsäädännön uudistuksen jälkeen, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri korostaa.
Työrauhalainsäädännön uudistuksen tavoitteena oli työrauhahäiriöiden vähentäminen mm. korottamalla työrauhan rikkomisesta tuomittavia hyvityssakkoja. Sakon yläraja on nykyisellään 150 000 euroa ja alaraja 10 000 euroa.
Ratkaisussaan työtuomioistuin määräsi IAU:lle ja sen kolmelle ammattiosastolle maksettavaksi yhteensä 67 000 euron hyvityssakot.
– Hyvityssakot ovat edelleen varsin pieniä suhteessa työtaisteluilla aiheutettuihin vahinkoihin. Joulukuinen ulosmarssi pysäytti lähes koko lentoliikenteen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 2.12.2024 ja aiheutti merkittävät taloudelliset vahingot yhtiöille. Yllättävän liikennekatkon seurannaisvaikutukset aiheuttivat myös harmia ja viivästyksiä matkustajille.
– Tuomittavien hyvityssakkojen tulee olla riittävän suuria, jotta vastaavat laittomat työrauhahäiriöt saadaan estettyä, Ääri jatkaa.
Joulukuisen ulosmarssin syyksi IAU kertoi Finnair Technical Services Oy:ssä samaan aikaan järjestetyn luottamusmiesten kuulemistilaisuuden. Kuulemistilaisuus liittyi työtuomioistuimessa käsittelyssä olleeseen Paltan ja IAU:n väliseen työriitaan, jonka yhteydessä IAU:hun kuuluvat kaksi työntekijää olivat toimittaneet työtuomioistuimeen Finnairin sisäistä aineistoa.
Lentoliikenteen keskeyttäminen työnseisauksilla oli tähän nähden täysin suhteeton laiton toimenpide.
Keväällä ja kesällä 2025 runsaasti huomiota saaneet IAU:n toimeenpanemat lakot järjestettiin alan työehtosopimuksen sopimuskauden ollessa päättynyt. Aiheuttamistaan mittavista vahingoista huolimatta kevään ja kesän lakot olivat laillisia työtaisteluita.
Lisätiedot:
Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, 040 559 0833, minna.aari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta
Yhteyshenkilöt
Minna ÄäriJohtaja, työmarkkinatPuh:040 559 0833minna.aari@palta.fi
Palta edustaa palvelualojen työnantajia ja kirittää palvelualojen kestävää kasvua. Olemme vahva vaikuttajaorganisaatio ja ratkaisukeskeinen työmarkkinatoimija, joka tuo palvelualojen äänen päättäjien kuuluviin. Meillä on noin 2600 jäsentä ja olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.
