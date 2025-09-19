Laura Meriluoto: Ikääntyneiltä vammaisilta leikkaaminen on raukkamainen teko Orpon ja Purran hallitukselta
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto tyrmää hallituksen esittämät 20 miljoonan leikkaukset vammaispalveluihin. Orpon hallitus antoi eduskunnalle torstaina esityksen, jolla vammaispalvelulain soveltamisrajaa kiristettäisiin säätämällä lakiin “elämänvaihetta koskeva säännös”. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo esityksen vaarantavan etenkin ikääntyneiden vammaisten yhdenvertaisuuden.
– Oikeistohallituksen esityksellä leikataan 20 miljoonaa euroa vammaispalveluista ja pudotetaan monet vammaispalveluita tarvitsevat ihmiset kokonaan niiden ulkopuolelle. Ikääntyneiltä vammaisilta leikkaaminen on suoraan sanottuna raukkamainen teko Orpon ja Purran hallitukselta, Meriluoto sanoo.
Lausuntokierroksella lukuisat vammaisjärjestöt kritisoivat esitystä, ja katsoivat sen johtavan syrjivään kohteluun ja palveluiden heikkenemiseen. Meriluodon mukaan hallitus ei vaikuta piittaavan niiden ihmisten näkemyksistä, joiden elämään päätökset vaikuttavat.
– Pääministeri Orpo on antanut ymmärtää, että vammaispalveluiden piirissä olisi nykyisin ihmisiä, jotka eivät todellisuudessa kuuluisi sinne. Tämä on kaukana todellisuudesta ja myös loukkaavaa puhetta, kun huomioidaan miten vaikeaa vammaispalveluiden saaminen on, Meriluoto sanoo.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
