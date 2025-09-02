Varttitase, mistä on kysymys?
Tervetuloa Energiateollisuus ry:n taustatilaisuuteen aiheesta (teams) torstaina, 25.9. klo 9-9.45
Sähkön hintaa aletaan määritellä sähköpörssissä lokakuun alusta alkaen viidentoista minuutin jaksoissa nykyisen tunnin jakson sijasta. Miten tämä vaikuttaa kuluttajiin?
Energiateollisuus ry:n johtavat asiantuntijat Riina Heinimäki ja Ina Lehto alustavat aiheesta lyhyesti, sen jälkeen varaamme aikaa kysymyksille, vastaamassa myös Energiateollisuus ry:n sähkömarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse: jukka.relander@energia.fi
tai osallistua suoraan tästä linkistä:
Yhteyshenkilöt
Jukka RelanderviestintäpäällikköEdunvalvonta ja viestintäPuh:+358 50 3215 632jukka.relander@energia.fi
