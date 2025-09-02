Energiateollisuus ry

Varttitase, mistä on kysymys?

19.9.2025 11:19:10 EEST | Energiateollisuus ry | Kutsu

Jaa

Tervetuloa Energiateollisuus ry:n taustatilaisuuteen aiheesta (teams) torstaina, 25.9. klo 9-9.45

Sähkön hintaa aletaan määritellä sähköpörssissä lokakuun alusta alkaen viidentoista minuutin jaksoissa nykyisen tunnin jakson sijasta. Miten tämä vaikuttaa kuluttajiin?

Energiateollisuus ry:n johtavat asiantuntijat Riina Heinimäki ja Ina Lehto alustavat aiheesta lyhyesti, sen jälkeen varaamme aikaa kysymyksille, vastaamassa myös Energiateollisuus ry:n sähkömarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse: jukka.relander@energia.fi

tai osallistua suoraan tästä linkistä: 

Liity kokoukseen nyt

Yhteyshenkilöt

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry

Euroopan unionin uudistettu ja kasvatettu rahoituskehys tukee strategista kilpailukykyä ja vihreää siirtymää16.7.2025 18:26:22 EEST | Tiedote

Euroopan komissio julkaisi tänään (16.7.2025) uudistetun monivuotisen rahoituskehyksensä vuosille 2028–2034. Energiateollisuus ry pitää tärkeänä, että rahoituskehys keskittyy vahvistamaan EU:n kilpailukykyä ja vihreää siirtymää, mutta pyrkii myös varautumaan kriisiaikoihin. Puhtaan siirtymän investointien rahoitus kuusinkertaistuu ja energiainfran rahoitus viisinkertaistuu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye