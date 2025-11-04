SkyShowtimen ruotsalaissarjan Missä aurinko aina paistaa ensimmäinen jakso nähdään Nelosella

SkyShowtime-alkuperäissarja Missä aurinko aina paistaa on lämminhenkinen, synkkää huumoria sisältävä kuusiosainen draamakomedia.

Sarjan keskiössä ovat Tom (Per Lasson) ja Petra (Lisa Linnertorp), menestynyt ruotsalaispariskunta. Tom on myynyt hypermarketiksi kasvattamansa perheyrityksen ja käärinyt kaupassa sievoisen summan. Sen turvin perhe muuttaa teini-ikäisine lapsineen aurinkoiselle Mallorcalle.

Ensimmäisessä jaksossa juhlitaan Tomin 50-vuotissyntymäpäiviä ja perhe on kutsunut ystävät ja sukulaiset Ruotsista luksusvillalleen. Juhlien aikana Tom saa paniikkikohtauksen, jota hän erehtyy luulemaan sydänkohtaukseksi. Järkyttyneenä Tom lahjoittaa hetken mielijohteesta pikkuveljelleen Timmylle ison talon Mallorcalta.

Puuseppänä työskentelevä Timmy tarttuu tilaisuuteen ja muuttaa saarelle vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Antelias lahja saa kuitenkin nopeasti koomisia ja katastrofaalisiakin seurauksia. Lisäksi käy ilmi, että kaikilla saaren asukkailla on salaisuuksia ja katalia taka-ajatuksia.

Sarjan on luonut ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Felix Herngren, joka tunnetaan muun muassa sarjoista Solsidan ja Bonusperhe.

Sarjaa tähdittävät tunnetut ruotsalaisnäyttelijät: Erik “Jerka” Johansson (Bonusperhe), Rakel Wärmländer (Limbo), Per Lasson (Thin Blue Line), Lisa Linnertorp (Solsidan), Claes Månsson (Äntligen!) ja Suzanne Reuter (The Restaurant).

Sarjan ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 10. marraskuuta kello 21. Ruudun SkyShowtime-palveluun ilmestyy samana päivänä kaksi jaksoa heti aamusta ja tästä eteenpäin kaksi uutta jaksoa joka maanantai. Sarjassa on yhteensä kuusi jaksoa ja sen voi katsoa kokonaisuudessaan vain SkyShowtime-tilauksella.