LogoHubin rakennustyöt alkavat lokakuussa – Turun ratapihan uusi asema- ja pysäköintikeskus kokoaa palvelut yhteen

LogoHubin arvioitu valmistuminen on keväällä 2027, ja asematoiminnot siirtyvät LogoHubiin hankkeen valmistuessa. Asema- ja pysäköintipalvelut on suunniteltu palvelemaan vuosittain yli 2,4 miljoonaa asiakasta. Hanketta on valmisteltu yli kahden vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä KUTU-hankkeen kanssa.

Kokonaispinta-alaltaan reilun 15 000 m² rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsee asemapalvelut sekä tiloja kioskimyymälälle ja autovuokraamolle. LogoHub on merkittävä panostus Turun liikenneyhteyksien ja palveluinfrastruktuurin kehittämiseen ja vahvistaa Logomon alueen saavutettavuutta. Yhteys palvelee samalla erinomaisesti myös matkustajaliikenteen asiakkaita.

– LogoHubista tulee Turun ratapihan uusi maamerkki, jossa moderni pysäköinti, kestävä rakentaminen ja matkustajapalvelut muodostavat yhden kokonaisuuden. On hienoa, että pääsemme käynnistämään rakentamisen ja rahoitus varmistui haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Hanke on ratapihan kehityksen ytimessä ja osa Logomon alueen tulevaisuuteen suuntaavaa infrastruktuuria, sanoo LogoHubin rakennuttajana toimivan Sunborn Groupin konsernijohtaja Hans Niemi.

– Näemme LogoHubissa vahvan panostuksen aseman seudun kehittämiseen. Yhteistyö kaupungin, Väyläviraston, VR:n ja yksityisten toimijoiden kesken on tuottanut ratkaisun, joka tukee asiakaslähtöisiä asemapalveluja, yritystoimintaa, tapahtumia ja arjen sujuvuutta. Samalla etenemme kohti kestävämpää liikkumista, arvioi Turun Kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

– Uusi pysäköintitalo täydentää Logomon sillan aloittamaa ratapihan kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta. Cor-Ten-teräksestä muotoiltu kaareva julkisivu tulee myös itsessään olemaan pieni nähtävyys, kertoo Tom Cederqvist Arco Architecture Companysta.

Tukee Logomon ja ratapihan alueen kasvua kestävästi

LogoHub vastaa valmistuttuaan Logomon kasvaneisiin pysäköintitarpeisiin ja tukee Logomon tapahtuma- ja liiketoiminnan kasvua. Yhteys LogoHubista Logomon sillalle tekee kulusta tapahtumiin entistä sujuvampaa ja selkeämpää.

– LogoHub tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Logomon tapahtuma- ja messuliiketoiminnan kehitykselle. Rakennustyöt käynnistyvät Logomossa 3.–5.10. järjestettävien Turun Kirjamessujen jälkeen, johon saakka alue toimii kirjamessukävijöiden pysäköintialueena, Niemi kertoo.

Kestävyys ja palvelut

Valmistuessaan LogoHubista tulee yksi Suomen energiatehokkaimmista asemapalvelulaitoksista.

Autoilijoille on tarjolla 393 pysäköintipaikkaa. Lyhytaikaisen ja saattopysäköinnin lisäksi LogoHubista on mahdollisuus vuokrata kausipaikkoja alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien tarpeisiin. Neljännes paikoista on varustettu latausmahdollisuudella. Latauskapasiteettia kasvatetaan vaiheittain autojen sähköistymisen edetessä.

Asemapalveluiden yhteyteen avataan myös kioskimyymälä, jonka valikoima palvelee erityisesti junamatkustajia. Asemalle on tarkoitus tuoda myös kattavat pakettien noutopalvelut.

LogoHub nojaa uusiutuvaan energiaan ja hybridiratkaisuun: kohteessa hyödynnetään maalämpöä ja sähkön omavaraisuutta tukee rakennuksen katolle suunniteltu 300 MWh aurinkovoimala.

LogoHub palvelee monipuolisesti myös muuta liikkumista. Lähes 200 polkupyöräpaikkaa, 12 supercharger-latausasemaa, 24 taksipaikkaa ja Fölläri-kaupunkipyöräasema tekevät siitä kestävän liikkumisen solmukohdan.

Toteutus ja kumppanit

LogoHub Oy on osa turkulaista Sunborn-perhekonsernia. Hankkeen toteuttamisvaiheesta vastaa projektijohtaja Kari Mäkelä.

Arco Architecture Company. Rakennushankkeen toteuttaa Rakennusliike Lapti Oy.

Projektin rahoitusjärjestelyissä ja juridisena neuvonantajana toimi Ernst & Young (EY).

Hankkeen rahoituskumppani on Norion Bank Suomi.

Kokonaisinvestoinnin suuruutta ei julkisteta.

Aikatauluarvio

Rakennustyöt käyntiin: lokakuussa 2025

lokakuussa 2025 Valmistuminen: keväällä 2027

keväällä 2027 Asemapalvelut käytössä: keväällä 2027

Faktat lyhyesti

Sijainti: Logomon sillan vieressä, os. Ratapihankatu, Turku

Logomon sillan vieressä, os. Ratapihankatu, Turku Laajuus : n . 15 300 m², 5 kerrosta

n 15 300 m², 5 kerrosta Pysäköinti: 393 autopaikkaa, laajennettavissa oleva EV-lataus (n. 100 paikkaa alussa, skaalattavissa 100 %:iin)

393 autopaikkaa, laajennettavissa oleva EV-lataus (n. 100 paikkaa alussa, skaalattavissa 100 %:iin) Muut liikkumispalvelut: supercharger-paikat, noin 200 pyöräpaikkaa, 24 taksipaikkaa, Fölläri-kaupunkipyöräasema

supercharger-paikat, noin 200 pyöräpaikkaa, 24 taksipaikkaa, Fölläri-kaupunkipyöräasema Energia: maalämpö + kaukolämpö (hybridi), aurinkovoimala ~250 MWh/v

maalämpö + kaukolämpö (hybridi), aurinkovoimala ~250 MWh/v Pääkäyttö: asemapalvelut ja muut palveluntarjoajat pohjakerroksessa, pysäköinti ja liikkumisen palvelut ylemmissä kerroksissa

asemapalvelut ja muut palveluntarjoajat pohjakerroksessa, pysäköinti ja liikkumisen palvelut ylemmissä kerroksissa Yhteys Logomoon: suora käynti Logomon sillalle ja sitä kautta Logomoon

suora käynti Logomon sillalle ja sitä kautta Logomoon Kausipaikat: vuokrattavissa alueen asukkaille ja muille käyttäjille

vuokrattavissa alueen asukkaille ja muille käyttäjille Palvelut: Kioskimyymälä, autovuokraamo, pakettien noutopalvelut

Lisätietoja

Hans Niemi

konserni- ja strategiajohtaja

Sunborn Group

hans.niemi@sunborn.com

p. 02 4454 541

Kari Mäkelä

projektijohtaja

LogoHub Oy

kari@makela.pro

p. 040 580 8236

Jarkko Virtanen

omistajaohjausjohtaja

Turun kaupunki

jarkko.virtanen@turku.fi

p. 050 5590 222