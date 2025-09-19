Blogi: Murrosikä haastaa – Vanhemman tuki nuoren hyvinvoinnin turvana on tärkeää
Vanhemman on tärkeää tuoda nuorelle esiin oma huolensa nuoren voinnista, kirjoittaa erityispsykologi Aija Myllyniemi Oma Hämeen blogissa.
Nuoruusikä haastaa nuorta, mutta niin myös nuoren vanhempaa. Oma nuori muuttuu silmissä lapsesta murrosikäiseksi nuoreksi, joka ei välttämättä vastaa kysymyksiisi, haluaa viettää entistä enemmän aikaa vain omien kavereiden kanssa tai vetäytyy mielellään omiin oloihinsa. Tämä on luonnollista, koska nuoruudessa on tiettyjä kehitystehtäviä, joita nuoren täytyy kyetä ratkaisemaan pystyäkseen itsenäistymään. Näitä ovat vanhemmista irrottautuminen, suuntautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän fyysisiin muutoksiin sekä oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen.
Mielialan vaihtelut, ristiriidat vanhempien kanssa, mustavalkoinen ajattelu ja kiinnostus kavereihin ovat nuoruusiässä tyypillistä. Mielialat voivat etenkin varhaisnuoruudessa vaihdella hyvin nopeasti, mikä saattaa herättää vanhemman huolen. Jos huomaat nuorella olevan voimakasta mielialojen vaihtelua, tästä on hyvä yrittää keskustella nuoren kanssa.
Joskus mielialan vaihtelun taustalla voi olla masennusta tai ahdistuneisuutta. Esimerkiksi muutokset tai ristiriidat ihmissuhteissa, yksinäisyyden kokemus tai muutokset nuoren elämäntilanteessa voivat aiheuttaa masennusoireita.
Tyypillisiä masennusoireita ovat väsymys ja masentunut mieliala. Nuoren paha olo voi ilmetä myös fyysisinä oireina, kuten vatsakipuina ja päänsärkyinä, tai tavanomaisesta poikkeavana ärtyneisyytenä. Itsetuhoiset ajatukset tai itsensä satuttaminen esimerkiksi viiltelemällä ovat aina merkki nuoren vaikeuksista pärjätä haastavien tunteidensa kanssa, ja vaativat puuttumista nuoren tilanteeseen ja nuoren ohjaamista avun piiriin. Lisäksi vetäytyminen kaverisuhteista tai mielekkäistä harrastuksista sekä haasteet huolehtia ikätasoisesti itsestään ja omasta koulunkäynnistään, voivat viitata siihen, että taustalla on mielialaongelmia.
Riippumatta siitä, kuinka halukas nuori on vanhemman kanssa keskustelemaan asioistaan, vanhemman on tärkeää tuoda nuorelle esiin oma huolensa nuoren voinnista. Jos nuorella vaikuttaa olevan paha olla suurimman osan ajasta useamman viikon ajan, nuori olisi hyvä ohjata avun piiriin.
Vanhemmalle tärkeää muistettavaa:
-
Vaikka nuori ei ole aina halukas keskustelemaan kanssasi, jatka sinnikkäästi oman mielenkiinnon osoittamista nuorta kohtaan. Kysy arkisista asioista, vaikka nuoren vastaukset olisivat lyhyitä. Kiinnostuksen osoittaminen on nuorelle tärkeää, vaikka hän ei sitä siinä hetkessä osoittaisikaan.
-
Nuoren jatkuvasta vetäytymisestä omaan huoneeseensa ei tarvitse olla huolissaan, jos et ole huolissasi mistään muusta nuoren käytöksessä. Nuori tarvitsee omaa tilaa ja rauhaa. Pyri kuitenkin ylläpitämään yhteisiä, arkisia yhdessä tekemisen hetkiä, kuten yhteisiä ruokailuita.
-
Nuoren voi joskus olla hyvin vaikea sanoittaa omaa oloaan ja ajatuksiaan. Jos olet huolissasi nuoren muuttuneesta käytöksestä, ota se puheeksi nuoren kanssa. Kääntykää tarvittaessa avun piiriin mm. ottamalla yhteyttä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.
-
Mikäli nuorella on itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, tällöin olisi aina syytä hakeutua avun piiriin. Näin olisi syytä tehdä myös silloin, jos nuori jatkuvasti toimii aggressiivisesti, rikkoo sääntöjä tai ottaa vaarallisia riskejä.
-
Pidä huolta myös omasta jaksamisestasi: liikkuminen, riittävä palautuminen, omien ystävien ja mielekkäiden asioiden tekeminen on erityisen tärkeää myös silloin, kun nuoren käytös haastaa.
Oma Häme on julkaissut syyskuun alusta alkaen lyhyen videosarjan nuorten mielen hyvinvoinnista. Tässä ja tunteella -somevideot ovat katsottavissa Facebookissa ja Instagramissa Voi hyvin Oma Hämeessä -tileillä. Parin minuutin mittaiset videot tarjoavat helposti lähestyttävää tietoa nuorille, vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.
Ymmärrystä myllerrykseen – somevideoita nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi - Oma Häme
Aija Myllyniemi
Lasten ja nuorten erityispsykologi
