Laki lakkosakoista iski armotta ensi kertaa: ”Hallitus haluaa laittaa työntekijät kuriin ja nuhteeseen jättimaksujen uhalla”

Ilmailualan unioni IAU ja sen kolme ammattiosastoa tuomittiin perjantaina 19. syyskuuta työtuomioistuimessa liki 67 000 euron sakkoihin tapauksesta, jossa ne olivat järjestäneet ulosmarssin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Työrauhalainsäädäntöä muutettiin viime keväänä niin, että lakkosakot nousivat rajusti. Suomen hallitus pyrkii sakkojen uhalla laittamaan oikeuksiaan puolustavat työntekijät ja ammattiliitot varpailleen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo.

– Lakimuutoksen todellinen tavoite on estää työtaisteluita. Hallitus haluaa laittaa työntekijät kuriin ja nuhteeseen jättimaksujen uhalla. Me emme kuitenkaan aio luovuttaa, vaan puolustamme jatkossakin jäsentemme työehtoja kaikilla tarpeellisilla keinoilla, Ekström korostaa.

IAU järjesti joulukuussa 2024 ulosmarssin, koska Finnair harkitsi kahden luottamusmiehen irtisanomista. Yhtiö perusteli aikeita sillä, että työntekijät olisivat toimittaneet eteenpäin muun muassa liikesalaisuuksia. IAU:n mukaan asiakirjat liittyvät vireillä olevaan kiistaan työehdoista.

Työtuomioistuimen ratkaisu ei ollut yksimielinen vaan syntyi äänestyksellä. Osa oikeuden jäsenistä olisi määrännyt tapauksesta huomattavasti pienemmät hyvityssakot.

Työehdoista riitely ei ole kenenkään edun mukaista, Ekström muistuttaa. Hän myös korostaa sitä, että ammattiliittojen on pidettävä hyvää huolta luottamusmiesten ja luottamusedustajien asemasta.

– Luottamusmiehillä pitää olla mahdollisuus toimia, jos syntyy epäilys, että työehtoja ei noudateta. Ammattiliitto JHL ei jätä jäseniään yksin, vaikka lainsäädäntö onkin rukattu työnantajien toivomaan suuntaan. Taistelu työehtojen puolesta jatkuu tänäänkin.