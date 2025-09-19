Laki lakkosakoista iski armotta ensi kertaa: ”Hallitus haluaa laittaa työntekijät kuriin ja nuhteeseen jättimaksujen uhalla”
Työtuomioistuin määräsi perjantaina 19. syyskuuta Ilmailualan unioni IAU:lle suursakot ulosmarssista, joka oli tuomioistuimen mukaan laiton. Kyseessä on ensimmäinen sakkotuomio sen jälkeen, kun hallituksen lakiuudistus nosti lakkosakkoja hurjasti.
Ilmailualan unioni IAU ja sen kolme ammattiosastoa tuomittiin perjantaina 19. syyskuuta työtuomioistuimessa liki 67 000 euron sakkoihin tapauksesta, jossa ne olivat järjestäneet ulosmarssin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Työrauhalainsäädäntöä muutettiin viime keväänä niin, että lakkosakot nousivat rajusti. Suomen hallitus pyrkii sakkojen uhalla laittamaan oikeuksiaan puolustavat työntekijät ja ammattiliitot varpailleen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoo.
– Lakimuutoksen todellinen tavoite on estää työtaisteluita. Hallitus haluaa laittaa työntekijät kuriin ja nuhteeseen jättimaksujen uhalla. Me emme kuitenkaan aio luovuttaa, vaan puolustamme jatkossakin jäsentemme työehtoja kaikilla tarpeellisilla keinoilla, Ekström korostaa.
IAU järjesti joulukuussa 2024 ulosmarssin, koska Finnair harkitsi kahden luottamusmiehen irtisanomista. Yhtiö perusteli aikeita sillä, että työntekijät olisivat toimittaneet eteenpäin muun muassa liikesalaisuuksia. IAU:n mukaan asiakirjat liittyvät vireillä olevaan kiistaan työehdoista.
Työtuomioistuimen ratkaisu ei ollut yksimielinen vaan syntyi äänestyksellä. Osa oikeuden jäsenistä olisi määrännyt tapauksesta huomattavasti pienemmät hyvityssakot.
Työehdoista riitely ei ole kenenkään edun mukaista, Ekström muistuttaa. Hän myös korostaa sitä, että ammattiliittojen on pidettävä hyvää huolta luottamusmiesten ja luottamusedustajien asemasta.
– Luottamusmiehillä pitää olla mahdollisuus toimia, jos syntyy epäilys, että työehtoja ei noudateta. Ammattiliitto JHL ei jätä jäseniään yksin, vaikka lainsäädäntö onkin rukattu työnantajien toivomaan suuntaan. Taistelu työehtojen puolesta jatkuu tänäänkin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Lagen om strejkböter slog ned skoningslöst för första gången: ”Regeringen vill tvinga arbetstagarna till underkastelse med hot om massiva prislappar”19.9.2025 14:48:53 EEST | Pressmeddelande
Arbetsdomstolen dömde Luftfartsunionen IAU till massiva böter fredagen den 19 oktober för en utmarsch som domstolen ansåg vara olaglig. Det är den första bötesdomen sedan regeringens lagändring markant höjde bötessummorna för strejker.
Beredskap är att försvara Finland – kapitalinvesterares intrång måste stoppas15.9.2025 12:01:28 EEST | Pressmeddelande
Fackförbundet JHL:s ordförande Håkan Ekström betonar att det är absolut nödvändigt att hålla bland annat elproduktion, sjukhus och vattenvård i egna händer.
JHL: Huoltovarmuudessa on kyse Suomen puolustamisesta – pääomasijoittajien iskut torjuttava15.9.2025 12:01:28 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa, että omavaraisuus muun muassa sähköntuotannossa, sairaaloissa ja vesihuollossa on ehdottomasti pidettävä omissa käsissä
JHL tyrmää ehdotuksen sosiaaliturvan kansalaisuusvaatimuksesta12.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL muistuttaa, että monet maahanmuuttajat ovat ammattiliittojen jäseniä. Liitto harmittelee samalla, että hallituspuolueiden edustajien rasistisista avauksista on muodostumassa varma merkki syksyn saapumisesta. JHL on sitoutunut vastustamaan rasismia.
Kutsu medialle: Suomen Turvallisuusalat JHL -seminaari 15.9.202511.9.2025 09:29:21 EEST | Kutsu
Resilienssi, puolustus ja turvallisuus tehdään yhdessä. Kutsumme median edustajat Suomen Turvallisuusalat JHL -seminaariin ma 15.9.2025 Helsinkiin Musiikkitaloon, Paavon saliin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme